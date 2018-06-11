Невдала відставка Яценюка: попередження чи збій?

У вівторок Верховна Рада зробила невдалу спробу прийняти відставку Яценюка... Депутати бачать підступи Президента і керівника його Секретаріату...

Оскільки всі визнали, що криза таки прийшла в Україну, то тема виборів вщухла. Верховна Рада тяжко, але прийняла закон про запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і начебто приготувалася ухвалювати другий законопроект, покликаний допомогти економіці. Президент хоч і через треті руки давав зрозуміти, що він все одно за дострокові вибори, але наступного року. Нібито окреслилася якась робоча обстановка. Але несподівано гучний скандал з фальсифікацією спікера набув другого дихання . Яценюка серйозно захотіли «відставити». З цього і почався новий пленарний тиждень.

Нагадаємо: фракція Литвина на початку минулого тижня звинуватила чинного спікера, що той подав на підпис Президентові закон, який відрізнявся від ухваленого Радою, і зажадала, щоб цей факт став предметом службового розслідування. Яценюк фальсифікацію відкридав. У наступні дні тема стала предметом найширшого обговорення на телеканалах – «підвідомчих» як Президентові, так і Партії регіонів. Ми писали, що спікер таки подав на підпис Президентові закон, де була поправка, що не набрала в залі 226 голосів. Цікаво, що на захист спікера не встав ніхто з провладних політиків, окрім хіба що депутата-самооборонця Тараса Стецьківа, який на одному з ефірів чесно визнав, що спікер ввів норму незаконно, але по-іншому Україна залишилася б без кредиту МВФ.

Але у вівторок ця тема знайшла продовження.

Регіонали пртягом дня порушували питання про включення до порядку денного відставки спікера двічі. Член ПР Владислав Лук`янов зареєстрував проект постанови №3351, що передбачала внесення питання про відставку на розгляд ВР. Постанова голосувалася двічі, вперше набравши 220 голосів, удруге - 229 (допомогли хлопці з ЄЦ).

– Скажіть, – запитала я автора постанови пана Лук`янова, – ще зовсім недавно ви не планували зміщувати спікера. Що сталося? Адже фальсифікація не більше ніж гучний привід? Чи не так?

– Ми не зводимо рахунки з Яценюком. Хоча негарно було включати в закон норму, яку ми не голосували. Але темою відставки ми поставили політичні сили перед фактом. Хлопці, виробляйте програму виходу з кризи, а під цю програму створюйте коаліцію і конструктивно розв`язуйте кризову ситуацію. Країні потрібна програма, потрібна угода, що визначає зони відповідальності. Потрібні "системні" рішення в економіці, – ужив нардеп улюблене слівце Ріната Ахметова. – Усі ці розрізнені заходи призведуть до погіршення ситуації. Усі просто проїдять кредит МВФ. Відставка спікера – початок процесу, щоб почати ухвалювати рішення, які виводять країну з кризи. До речі, перший раз депутати просто не втямили й не встигли проголосувати.

– Яка користь «Регіонам» від відставки спікера? – повторила я запитання регіоналові Володимиру Сівковичу.

– Це розв`яже вузол, який є в парламенті, – після роздумів сказав Сівкович. – Його відставка дасть стимул для швидких переговорів про обрання нового Голови Верховної Ради і, по можливості, створення нової коаліції.

Свої версії, чому раптом так несподівано стала реалізуватися тема відставки, висловив і Тарас Стецьків.

– Президент чітко показав: він здає навіть своїх, якщо його метою є усунення Тимошенко. Не зумівши дотиснути дострокові вибори, він позбавляє парламент голови, щоб паралізувати законодавчий орган. Парламент може не обрати нового спікера, а може, ним стане Лавринович (нині регіонал, у минулому нашоукраїнець, рухівець. – Авт .). Потім порушується питання про довіру уряду, уряд фактично йде у відставку і стає в.о. А при такому статусі й фактично паралізованому парламенті працювати складно. Юлія не зможе без парламенту прийняти бюджет, провести будь-який закон, оскільки їй тут питимуть кров. Президент хоче втопити Юлю, втопивши країну.

А бютівець Сергій Соболєв взагалі сказав, що Банкова і Рінат Ахметов домовилися ось таким чином – знявши Яценюка, переформатувати уряд.

Після того, як постанова про внесення питання до порядку денного було поставлене вдруге і після цього результативно проголосована, ми звернулися до Володимира Литвина.

– Ваші звинувачення у фальсифікації було взято за основу – при висуненні спікерові претензій. Вони можуть стати приводом для відставки спікера. Яка користь вашому блокові, якщо Яценюк піде? Адже ви наголошували, що вам особисто не потрібна посада Голови ВР?

– Я вважаю, що Яценюк мав визнати, що він сфальсифікував закон. І він фактично визнав це на погоджувальній раді фракцій. А зараз демонструє винятково зневажливе ставлення до колег. Хоча фальсифікація очевидна, це визнано всіма. Зазначте, ми не порушували питання про його відставку. Ми просили його виправити помилку. А він уперто коментує кожного, хто виступає в залі. Не повинен спікер вправлятися в дотепності за рахунок своїх колег. І зауважте, я не голосував перший раз за те, щоб питання про його відставку вносилося до порядку денного, але потім до мене звернулися члени моєї фракції, і я вимушений був виконати рішення фракції.

Не виключено, що «підроблений конфлікт» був просто вдало використаний у комбінації Банкової і "Регіонів". Але слід віддати належне Яценюкові: він зробив усе, щоб розлютити фракцію Литвина. Зарозумілість – не краща модель поведінки в ситуації, коли ти неправий. Пригадую, як російські журналісти від влади «мочили» Бориса Нємцова. Він іноді відмовчувався, а іноді – виходив і так мужньо каявся: «Так, я був неправий, але я був молодий і я любив цю жінку». І Борис Юхимович завжди в цих наїздах виглядав кращим за своїх обвинувачів. І вийди Арсеній Петрович і скажи: так, я був неправий, але я люблю цей народ і цю економіку, я хотів їй добра (тобто кредиту ) – пробачте щиросердо. Це ж набагато краще, ніж заперечувати очевидне. Правда інколи корисна навіть як політтехнологія.

Після того, як питання про спікера було внесене до порядку денного, Партія регіонів пішла далі, вона зажадала змінити спосіб голосування за спікера. Прохання зрозуміле, оскільки при напівпорожньому залі провести передбачене регламентом ВР таємне голосування було просто неможливе. Одна справа тиснути кнопки, голосуючи рішення за себе і за товариша по фракції, а інше – прийти й особисто бюлетень узяти... Брати бюлетені було, судячи з усього, нікому. А фракція БЮТ одразу забезпечила блокування трибуни, наполягаючи тільки на одному – голосування має бути таємним.

– Ви, здається, теж проголосували за відставку спікера? – запитала я в нашоукраїнця Олександра Омельченка.

– Він уже два місяці проситься у відставку. Втомився. Хай відпочине, – відповів Сан Санич.

Відпочивав Арсеній Яценюк недовго. Відразу після ранкового засідання він вийшов на брифінг. Поскаржився, що все таємне стало явним. Спікер побачив «причинно-наслідковий зв`язок між нібито якимись фальсифікаціями і сьогоднішніми подіями».

– Кампанія проти мене була артпідготовкою. Я був і залишаюся незалежним політиком, це не всім подобається... – тим часом з його кабінету прошмигнув одягнений лідер фракції БЮТ Іван Кириленко. – ...Вони хочуть переформатувати парламент, країну, це ще один шанс для них. Хтось мріє про крісло спікера. Якщо буде відставка, то я піду своїм шляхом.

На пряме запитання журналіста, чия це гра – Балоги чи Президента, – спікер відповів обережно:

– Ні Президент, ні «Наша Україна» не висловлювали подібних ініціатив і намірів. А ті, хто ведуть самостійну гру, можуть загратися і програти.

Вечірнє засідання відбулося, а ось голосування щодо спікера - ні. Лише 108 депутатів взяли в ньому участь зі 109 тих, що зареєструвалися.

На останньому брифінгу Яценюк не виключив, що сьогоднішній сценарій з відставкою спробують повторити в середу.

Але насправді без відповіді залишається питання: хто ж усе-таки затіяв відставку? Що це було – бажання змінити Яценюка чи просто осмикнути за надто щільну співпрацю з БЮТ? І якщо Президент хотів його усунути, то як це узгодити з наполегливими чутками, що Яценюк нібито стане заміною Балозі та всій його команді. (Сам Яценюк це категорично заперечує).

У будь-якому разі поводження Президента щось нагадує... Коли, будучи головою НБУ, він їхав у відрядження, а його перший заступник Володимир Стельмах ухвалював непопулярні рішення, підписував документи. А якщо банкірам рішення не подобалося, то Ющенко, повернувшись, усе «виправляв». Може, і цього разу Ющенко повернеться з Польщі, і якщо вже операція не вдалася, прийме Арсенія у свої батьківські обійми...

От тільки ще один бюджетний день, ще частина бюджетних грошей витрачені марно.

Маша Міщенко