Яценюка звинувачують в «елементарному шулерстві»

Між головою Верховної Ради України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та лідером фракції блоку свого імені Володимиром ЛИТВИНОМ виникла суперечка навколо положення антикризового закону щодо індексації мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради парламенту В.ЛИТВИН вкотре наполягав, аби у вівторок першим питанням ВР повторно розглянула антикризовий закон і вилучила норму, яка, за його словами, не дозволяє підвищувати мінімальну зарплату впродовж наступних років. Він знову нагадав, що під час розгляду парламентом антикризового закону ця поправка була винесена на голосування і депутати її не підтримали. Однак, голова ВР шляхом маніпулювань вніс її до остаточної редакції закону, вкотре заявив В.ЛИТВИН.

На його думку, це було зроблено на виконання вимог Міжнародного валютного фонду, щоб догодити йому і будь-що отримати кредит.

У свою чергу, А.ЯЦЕНЮК знову запевнив В.ЛИТВИНА і присутніх на засіданні народних депутатів у тому, що законопроект, який виносився на голосування, і текст закону, який він підписував, абсолютно тотожні.

Натомість В.ЛИТВИН почав йому заперечувати, наполягаючи на тому, що ці два тексти відрізняються, і звинуватив А.ЯЦЕНЮКА у внесенні до остаточної редакції закону норми, яку депутати не підтримали на засіданні парламенту.

У зв’язку з цим В.ЛИТВИН закликав А.ЯЦЕНЮКА не намагатися уникнути відповідальності, звинувативши у скоєнні «службового підлогу».

В.ЛИТВИНА підтримав також перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ. Він назвав дії А.ЯЦЕНЮКА «елементарним шулерством», підтвердивши, що депутати відхилили цю норму, а А.ЯЦЕНЮК за допомогою маніпуляцій все одно намагався її «протягнути».

Зі свого боку, спікер парламенту вкотре наголосив, що під час розгляду законопроекту депутати не підтримали встановлення мораторію на підвищення мінімальної зарплати на два роки, разом з тим у документі передбачено проведення індексацій мінімальної зарплати залежно від рівня інфляції.

Ці слова А.ЯЦЕНЮКА фактично підтримав його перший заступник Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який зазначив, що з 1 січня 2009 року мінімальна зарплата встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Крім цього, за його словами, також встановлюється індексація мінімальної зарплати з урахуванням інфляції.

Суперечку між депутатами спробував припинити представник фракції Комуністичної партії Олександр ТКАЧЕНКО, який запропонував створити комісію з трьох депутатів для об’єктивного вивчення ситуації і завтра на засіданні зроблять доповідь з цього питання.

А.ЯЦЕНЮК усно погодився з цією пропозицією, однак не запропонував проголосувати за неї на засіданні Погоджувальної ради.

Депутати сперечались між собою близько півгодини, після цього, не ухваливши жодного рішення, таки перейшли до розгляду інших питань.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Верховна Рада України під час розгляду антикризового проекту закону не підтримала пропозицію перенести на 1 січня 2011 року встановлення мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У той же день парламент ухвалив антикризовий закон. 3 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

3 листопада голова однойменного блоку В.ЛИТВИН заявив, що В.ЮЩЕНКО підписав закон, у якому “сфальсифікована” норма, що стосується мінімальної заробітної плати.

Водночас прес-секретар голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА Андрій ЖИГУЛІН заперечив фальсифікацію остаточної редакції закону.