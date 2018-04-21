Микола Сивульський: Усе йде до того, щоб за борги Нафтогазу віддати нашу ГТС

Фракція БЮТ ініціювала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування об’єктивності встановлення нових тарифів на природній газ, очолити яку мав член БЮТ Микола Сивульський. Проте стараннями першого віце-спікера Адама Мартинюка текст постанови змінили: очолити комісію запропонували комуністці Аллі Александровській, а серед пунктів додали про розслідування колишніх боргів ЄЕСУ. Завдяки першому віце-спікерові текст постанови було поставлено на голосування, і її нібито прийняли. Утім Голова Верховної Ради Олександр Мороз зустрівся пообіцяв “бютівцям” розібратися з таким парламентським хуліганством. УНІАН поставив кілька запитань фігурантові цього парламентського скандалу Миколі Сивульському.

ЦІНА ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ НАКРУЧЕНА ВТРИЧІ

– Миколо Івановичу, то хто очолює комісію?

– Давайте дочекаємося офіційного виходу постанови. Мороз пообіцяв і оголосив з трибуни про передачу матеріалів у Регламентний комітет. Тому що з боку Мартинюка було брутальне порушення Регламенту. Зокрема, той пункт про ЄЕСУ було включено з голосу. Фактично постанови немає – ні тієї, ні іншої. Тож давайте почекаємо.

– Що Ви хотіли пояснити людям, якби очолили комісію з розслідування причин підвищення тарифів для населення?

– У 2005 році до відставки уряду Тимошенко я працював головою ГоловКРУ. Це достатній час, щоб зрозуміти, що робиться в газовій сфері. Побачити, які там є проблеми, які зловживання. Зараз я працюю членом комісії, яка була створена Постановою Верховної Ради від 4 серпня цього року. Це комісія з питань перевірки та забезпечення природним газом українських споживачів, яку очолює Андрій Деркач. Ми вже провели серію засідань. Мені доручено вивчати фінансово-господарську діяльність НАК “Нафтогаз України”.

4 вересня ми провели засідання, де заслухали начальника державної інспекції з контролю за цінами Анатолія Козленка. Він оприлюднив цікаві дані про собівартість видобутку газу. Незважаючи, на надлишкові витрати, які є в системі Нафтогазу, собівартість газу сьогодні становить 114,8 гривні за тисячу кубічних метрів. А продають його населенню, якщо є лічильник за 40,4 копійки за кубометр (404 гривні на тисячу кубів), підприємствам – за 414 гривень. Якщо ж лічильника у вас немає, то ціна – 444 гривень за тисячу кубометрів. Майже втричі дорожче.

Чому такі накрутки? З’явилася необхідність розібратися в цих витратах, явно очевидних, і виникла ініціатива створити комісію, яка б займалася саме цим вузьким питанням.

Уперше із системою таких накруток я ознайомився, коли працював керівником КРУ. Ми говорили про те, що саму холдингів на залізниці в нафтогазовій сфері слід ліквідувати. Вона була створена зі спеціальною метою: усі працюють, а гроші ділить один. Той, хто очолює структуру. Така концентрація фінансових потоків була зроблена навмисне, вона підриває госпрозрахунки, суперечить здоровому глуздові й породжує масові зловживання.

Наведу маленький приклад. Є така структура – “Нафтогазкомплект”. Через неї проходять сотні мільйонів доларів... Коли ми провели аналіз, то з’ясувалося, що 70 відсотків поставок їм здійснюють посередники – є в них така надзвичайна любов до посередників. Скажімо, існує офіційне представництво закордонної фірми, яка постачає в Україну бульдозери. При нафтовидобутку потрібні бульдозери, бо кампанія проводить значні земляні роботи. Так вони чомусь бульдозери купують не в офіційного представника, а перекуповують у посередника, який купує їх у представництві, а вартість товару зростає удвічі-тричі. А потім цей бульдозер “кладуть на баланс”, і він лягає на собівартість видобутку.

Тож потреба в такій контролюючій комісії існує.

– Чи буде газ ще дорожчати?

– Наші можновладці вже відпускні внутрішні ціни на газ прирівняли до імпортного. Зараз це 95 доларів за тисячу кубів, з вересня – 135 доларів, і він дорожчатиме. В угодах записано, що газ який перебуває у сховищах, відпускається по 230 доларів. Якщо будуть морози, і нам не вистачатиме газу, ми почнемо відбирати газ зі сховищ. За якою ціною він піде? Не по 135 доларів. А по 230, як мінімум...

– Чому Нафтогаз став збитковою структурою?

– Бо були непродуктивні витрати. Система НАК це – апарат, який управляє акціями своїх “дочок”, ділить гроші та визначає напрямки використання коштів. Непродуктивні витрати мають місце по всіх напрямках. Це і закупка матеріальних ресурсів, і неефективні інвестиційні проекти. Усе це було відбито у відповідних документах, які під час мого керівництва ГоловКРУ були надіслані Віктору Андрійовичу. Я виступав з конкретною пропозицією – припинити діяльність холдингу.

Зараз НАК набрав кредитів – на 1 січня це був 1,6 млрд. доларів, на початку цього року взяли додатково понад 300 млн. доларів. Усі кредити йдуть на проїдання.

Але що цікаво: у всіх кредитних документах фігурує одне положення: не може бути реструктуризації Нафтогазу, зміни сфери діяльності й таке інше. А також міститься норма щодо можливості стягнення на майно компанії. Зараз я хочу поставити запитання юристам, які працювали над кредитними договорами. Колись Івченко казав, що ніякого забезпечення (заставного майна. – Автор) ті кредити не мають.

Якщо під забезпеченням розуміти окремо виділений об’єкт, під який пишеться договір застави і цим об’єктом можна розпоряджатися тільки в межах, визначених договором, то його немає. Але це не єдина форма застави. Є інша форма застави – звернення на все майно. І нас занепокоїла та обставина, що в кредитних договорах усе реалізується за англійським прецедентним правом (у Великобританії усталених норм не має, проте там є традиції та підходи). І коли це вирішуватиметься через лондонський суд, я не певен, що на нашу ГТС як об’єкт, що заборонено до приватизації і який перебуває в користуванні НАК, не буде звернене стягнення, якщо НАК не зможе погасити кредитні зобов’язання. А як він зможе погасити? Буквально вчора я бачив результати аудиту Ernst and Yang: 1,8 мільярда – збитки кампанії за минулий рік, за перше півріччя 2006 року – також збитки.

В одному з договорів НАК та лондонської кампанії, яка у червні надала кредит на 200 мільйонів доларів, прямим текстом так і написано, заставним майном є газотранспортна система України.

ЯКБИ Я КЕРУВАВ ПЕК, ТО НЕГАЙНО Б ЗВЕРНУВСЯ ДО СТОКГОЛЬМСЬКОГО СУДУ ЩОДО СКАСУВАННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ГАЗОВИХ УГОД

– Одне видання нещодавно змалювало картину, що Бойко десь на кільцевій дорозі з кимось обговорює перспективи приватного НАК та участь цієї приватної структури в газотранспортному консорціумі.

– Це питання давайте задамо Бойку. Йому можна адресувати також запитання, чому досі ми не маємо системи обліку газу, який надходить на територію України.

Одне з завдань, яке ставилося з перших років незалежності, – системи обліку газу мають бути на території України. Облік є в Росії – на кордоні з Україною. Туди ми делегуємо людей, які разом з росіянами підписують документи, вимірюють системи тиску й визначають, скільки було прокачано газу. Я не впевнений, що нам дають достовірну інформацію.

Свого часу за дорученням уряду було створено робочу групу, якою я керував – туди входили різні спеціалісти, у тому числі і правоохоронці. Ми дійшли висновку, що ми не можемо гарантувати точного обліку газу, який заходить в Україну. Минуло 15 років, і Україна досі не знає, скільки реально газу заходить на її територію.

– ЄС буквально пообіцяв Януковичу поставити газові лічильники на газо- та нафтопроводах.

– Європі набридла така безконтрольність, і вона вирішила поставити лічильники.

До речі, існує Європейська енергетична хартія, яку ратифікували багато країн, а Росія ратифікувати не хоче. І тут є абсолютно конкретний її інтерес. Якщо Росія ратифікує енергетичну хартію, то тоді любий споживач заходить в Туркменистан, купує там газ, і всі країни, які підписали хартію (Узбекистан, Казахстан, Росія), зобов’язані їм дати вільний доступ до труби. А не ратифікувавши хартію, Росія не дає вільного доступу до труби, а тримає всіх за горло. Каже, хто хоче брати туркменський газ – домовляйтеся з нами. Умови транзиту такі: працюйте з нашими компаніями-посередниками. Спочатку була Ітера, потім Євралтрансгаз, потім з’явився РосУкрЕнерго.

Стратегічне завдання Росії – взяти під контроль усю газотранспортну систему, яка забезпечує поставки середньоазійського та російського газу в Європу. Цілком імовірно, що ці кредити, які набрала НАК “Нафтогаз”, будучи збитковою, можуть призвести до здачі нашої труби.

Але я не буду казати щось наперед, ми в рамках комісії Андрія Деркача проводимо дослідження проблеми, із залучення спеціалістів для того, щоб поінформувати вищий законодавчий орган: чи є така загроза і наскільки вона серйозна.

– Миколо Івановичу, Ви зараз у опозиції. Але уявімо ситуацію, що Ви прийшли до влади і стали віце-прем’єром з ПЕК. Які Ваші перші кроки?

– Негайне звернення до Стокгольмського суду, про визнання нечинними за певних обставин укладені українсько-російські газові угоди. Ці обставини нами пророблені, з точки зору міжнародного права, настільки чітко, що ми б його точно виграли. І ми б зобов’язали Росію ще до 1 січня 2009 року в рахунок транзитної роботи платити нам газом у натурі по 50 доларів за тисячу кубічних метрів. І тоді питання цінової політики було б зовсім іншим.

– Ви вірити в реальність такого розв’язання проблеми?

– Це питання бажання. Ми живемо в глобальному світі, який бореться з тероризмом, брудними грішми та різними оборудками. Виграти цей суд можна було би елементарно...

– Це ж не факт, що Росія б виконувала рішення суду.

– Пам’ятаєте, як Росія на два дні перекрила трубу. Кого підтримав світ? Не вистачило духу в керівництва ПЕК витримати. Уже Росія почала трубу відкривати, Івченко поїхав та підписав ганебну угоду.

Ви повинні донести людям, що він зробив.

У нас були стабільні довгострокові відносини з Росією міжурядові та міждержавні угоди, які фіксували жорсткий зв’язок транзиту та плату за транзит у натурі. У нас була ситуація, коли ціна на газ нас не цікавила. Тому що за транзитні роботи ми отримували певні обсяги газу. Тут є своя логіка, бо ГТС сама качає газ, вона працює на газу. Ми отримуємо газ за те, щоб перекачувати його, і частина залишається для реалізації на внутрішньому ринку України. Близько 6 мільярдів кубометрів споживала ГТС України.

Якщо Росія казала: “Ви встановили нам ціну 1,75 долари за перекачку тисячі кубометрів на 100 кілометрів, тоді ціна – 80 доларів за тисячу кубів”. Це того газу, який іде за оплату транзитної роботи. Попрацювали ми так два роки. А потім кажемо: ні давайте знизимо вам ставку оплати за транзит – це нам було вигідно, бо ми отримували середньоазійський газ на транзит. Ми знижуємо ставки плати за транзит, а ви знижуєте ціну на газ. Але кількість залишається та сама, близько 20 мільярдів.

Як би ціна не змінювалася, це відбувається синхронно. Це було до 2009 року включно закріплено в угодах.

Івченко зробив таке. Ставку плати за транзит установив на рівні 1,6 долара при 95 дол. – за газ. А в нас було 1,75 при 80 до газ.

Ставка транзиту явно пільгова, і записав він її на 30 років! Через п’ять років цих грошей не буде вистачати на те, щоб узагалі працювала ГТС. І тоді вся Україна буде зі свого бюджету давати гроші, тому що хтось підписав гарантію РосУкрЕнерго на 30 років.

– А навіщо він це зробив?

– А це питання – до нього. Чим він керувався? І який він – державний діяч.

Мовляв, мені давали газ, я грошей не бачив. В результаті він виграв десь 15 чи 20 мільйонів доларів, а програв 13 мільярдів кубів.

Була неофіційна інформація, що в неофіційній частині, присвяченій цій угоді, брав участь Семен Юдкович Могилевич, людина яка зорганізувала Євралтрансгаз і яку розшукує США за вчинення злочинів на їхній території.

Схема та сама – що у Євралтрансгазу, що в РосУкрЕнерго. Усі обсяги туркменського газу продаються так. Між Україно як державою та Туркменистаном є угода. На кордоні Туркменії Євралтрансгаз, а тепер РосУкрЕнерго купує газ за ту ціну, за яку він відпускаються державі Україна. І на цю суму на кордоні Росія – Україна ми отримуємо від РосУкрЕнерго. Ми недоотримуємо майже третину, яку забирає РосУкренерго за роботу. Отже, кінцева ціна для України становила 92 долари вже у 2005 році. Газ коштував сорок, а ми купували по 92.

– А зараз, як? За яку ціну купує РосУкрЕнерго газ на кордоні із Туркменією?

– По 50 – на початку цього року. А далі невідомо, як буде, бо Туркменбаші каже: ви робите бізнес на моєму газі, а я теж хочу. Хоче до ста підняти.

– А тепер Україна купує по 95. Тобто різницю 45 доларів забирає РосУкрЕнерго?

– Схема виглядає дещо складніше, але приблизно так, як ви сказали.

– Ви казали про участь у цих багатьох посадовців...

– За офіційними документами, із зустрічі між керівниками держав ми бачимо, як процес відбувався і хто за ним стояв. Я бачив офіційний документ, у якому було написано, що з боку України її інтереси представляють Юрій Бойко та Ігор Воронін. Воронін – це заступник голови НАК. А з Бойко – на той час перший заступник міністра палива і енергетики, який представляв закордонну фірму в координаційній раді. Ситуація цікава, але це не наша компетенція, а правоохоронних органів.

– Казали, що РосУкрЕнерго – це фірма, яка слугує для відмивання грошей особисто Путіна?

– Можу сказати чітко, що російська сторона в ній представлена і має половину, а ми – взагалі нічого не маємо. Чомусь у цій кампанії представлений бізнесмен Фірташ, а не держава.

“НАША УКРАЇНА” ХОЧЕ ТРИМАТИ КОАЛІЦІЮ ЗА ГОРЛО

– Питання по поточній ситуації: прогнозується, що від БЮТ відійде до тридцяти бізнесменів...

– Наразі очікується, що відійде вісім чоловік. Це – всі. Ажіотажу з виходу немає.

– Чи ввійде “Наша Україна” в коаліцію?

– Вона вже там, бо там її міністри. Мова про інше, чи доб’ється “Наша Україна”, щоб коаліція була створена на її умовах. Зараз ключове питання полягає в тому, чи НУ входить як політична сила, яка програла і приєднується, чи як повноправний учасник, який може щось визначати. У першому випадку вона нічого не визначатиме. Задля здійснення другого варіанта потрібно, щоб якась політична сила вийшла з коаліції. На це найбільше підходить КПУ. І тоді НУ може тримати коаліцію за горло. Вона їх руйнує, уряд іде у відставку і заново починається процес. Але Партія регіонів ніколи не це не піде, і мова зараз іде про умови здачі “Нашої України”.

– Юлія Тимошенко каже, що займається створенням міжпарламентським опозиційним об’єднанням...

– Так. Туди ввійдуть члени Соціалістичної партії, і частина “Нашої України”. Не може КУН та НРУ входити в союз із силою, яка проголошувала: ні – реабілітації ОУН–УПА.

Розмову вела Лана Самохвалова