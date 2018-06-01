Віхи тижня: парламентське безголів’я, старі пісні Газпрому і дивний збіг
Збіг річниці революції на Майдані і 75-ліття Голодомору скоріше порадував політиків, ніж збентежив їхні душі...
Верховна Рада на якийсь час прикинулася безпорадною. Віктор Янукович в черговий раз подружився з «єдиноросами». «Газпром» виконав обов`язкову програму у відносинах з Україною. Збіг річниці революції на Майдані і 75-ліття Голодомору скоріше порадував політиків, ніж збентежив їхні душі.
Події останніх місяців доводять, що українські політики не готові до тривалого протистояння. Їм би місяць-два трибуну Верховної Ради поблокувати - і на курорт, проходити курс реабілітації за рахунок платників податків. Сьогодні ж ситуація не дозволяє жодному вагомому політичному гравцеві надовго відлучатися з країни. Олігархи намагаються мінімізувати наслідки фінансової кризи, партійні бонзи - довести власну значущість і інвестиційну привабливість. Напевно, тому парламентарії, які шарахають між різними векторами впливу, нагадують ведмедів-шатунів, які не зуміли своєчасно залягти на зимівлю.
|Арсеній Яценюк та Іван Плющ
Свою порцію вершків спробували зняти бютівці: лідер фракції Іван Кириленко з надривом у голосі закликав повернутися до нормальної роботи, а штаб БЮТ раз у раз вкидає у пресу переліки урядових вакансій, які Тимошенко готова здати в обмін на формування дієздатної коаліції. Сама Юлія Володимирівна, кажуть, готова і прем`єрським портфелем пожертвувати, але тільки в тому випадку, якщо її не встигнуть умовити не кидати країну напризволяще. Леді Ю останнім часом значно знизила публічну активність, наче усвідомивши, що служіння Батьківщині не терпить суєти і пишномовних коментарів.
|Олексій Міллер і Юлія Тимошенко
Хоча в Росії можливість впливу на країну економічної кризи старанно заперечують, перші тривожні дзвінки вже є. І справа не в сумі газового боргу, який пропонують оперативно погасити Україні, а в тому, наскільки нахраписто він пред`явлений. «Газпром» фактично торпедує позиції Тимошенко, яка довгий час розповідала про свою здатність білим лебедем полетіти в Златоглаву і зачарувати господарів Кремля. Не пошкодували росіяни і Віктора Януковича: ледве-ледве лідер Партії регіонів присягнувся у вічній дружбі братському народу і «Єдиній Росії», як вийшов конфуз з газовим боргом. Такими неакуратними рухами можна навіть у Віктора Федоровича відбити бажання повертатися в прем`єрське крісло. Свої наміри втретє очолити уряд головний «регіонал» демонстрував і в Москві. Його візаві ввічливо кивали, знаходячи в устремліннях Януковича чергові ознаки ослаблення Ющенка.
Президент же практично повністю присвятив тиждень вшануванню пам`яті жертв Голодомору. Поклавши руку на серце, незвично бачити, що глава держави приділяє стільки уваги навіть такій масштабній трагедії. Позитивний ефект змивається тим, що саме вшанування організоване якось дуже по-совєтськи, масштабно і з помилковим пафосом, навряд чи доречним, коли йдеться про мільйони людських життів. Падіння президентської популярності викликало і неадекватну реакцію багатьох на траурні заходи, які грішать гігантоманією.
З Днем пам`яті жертв Голодомору збіглася і четверта річниця початку помаранчевої революції. Бучних святкувань не було. Схоже, не тільки через норми пристойності, але і з банальнішої причини: ані вождям Майдану і його польовим командирам, ані їх візаві сьогодні нічим похвалитися. Політична еліта в питанні рівновіддаленості від свого народу успішно повернулася на позиції 4-5-річної давнини, і залишати їх добровільно не збирається.
Євген Магда