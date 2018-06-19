Віхи тижня: новий статус Ющенка, ультиматум Тимошенко і ввічлива відмова з Вашингтона

У Верховній Раді тривали пошуки шляхів відновлення працездатності законодавчого органу. Президент пропустив повз вуха прем`єрський ультиматум і ощасливив нашоукраїнців. НАТО відмовляє Україні і Грузії в отриманні ПДЧ в 2008 році, не надаючи ніяких утішливих перспектив.

Минулого тижня політичні конфлікти для більшості українців відійшли на другий план. Більшість спостерігала за курсовими стрибками гривні під акомпанемент награно-оптимістичних заяв Національного банку. Голова правління НБУ Володимир Стельмах і його підлеглі розповідали про перспективу національної грошової одиниці настільки єлейно і нещиро, що вірити їм не було ніякої змоги. Та й показники курсу долара були красномовніші за будь-які офіційні заяви. Навіть «важка артилерія» в особі Президента, який констатував, що гривня стала жертвою атаки валютних спекулянтів, українців заспокоїти не змогла. Зате стає все більш очевидним: однією з перших дій нового спікера Верховної Ради стане виклик Володимира Стельмаха «на килим» до парламенту з високою ймовірністю подальшої відставки. І впевненості в тому, що Ющенко не здасть головного банкіра, стає все менше.

Поки ж жодної ясності щодо розкладу сил в законодавчому органі не з`явилося. Як і раніше, всі ведуть переговори і консультації зі всіма, але обмежена кількість владних портфелів заважає досягненню консенсусу. На Печерських пагорбах говорять про декілька варіантів можливого відновлення працездатності парламенту, але не віддають жодному з них переваги. Всупереч тяжкості економічної кризи Юлія Тимошенко не поспішає відмовлятися від поста прем`єра, а представники Партії регіонів категорично не бажають задовольнятися спікерським кріслом і другорядними міністерськими портфелями. Як останній аргумент в політичній дискусії Юлія Володимирівна використала ультиматум президентові, запропонувавши йому тоном, що не терпить заперечень, відновити до кінця осені демократичну коаліцію. Як часто буває, на випад прем`єра першим відреагував Віктор Балога. Глава президентського секретаріату “прочихвостив” прем`єрські позиції, нагадавши про вересневий політичний кульбіт БЮТ і настійно порадивши Януковичу і Литвинові не зв`язуватися з леді Ю, щоб не залишитися при власних інтересах.

Президент у свою чергу відповів на пропозицію давнього політичного соратника нелінійно: Віктор Ющенко очолив партію Народний союз «Наша Україна». Радість делегатів закритого з`їзду із цього приводу, схоже, була щирою, адже боротьба за офіційне оформлення відносин президента і його партії тривала не один рік. З трибуни з`їзду Віктор Андрійович не тільки висловив сумнів у здатності нинішнього складу уряду протидіяти економічній кризі, але і закликав до швидкого відновлення роботи Верховної Ради. Президент вважає, що очолити парламент в цю нелегку годину може представник фракції НУ-НС. Шкода, що після президентської промови-проповіді парламентарії-нашоукраїнці зміцнилися морально, але не додали в чисельності. Та й не варто чекати масового припливу до Нашої України нових членів: українці розчаровані в політичних партіях і їх діях, а рішення президента стати офіційним лідером «помаранчевих» запізнилося на декілька років. Цікавий нюанс: Ющенко наполягає на обов`язковому резервуванні в бюджеті-2009 коштів для проведення дострокових парламентських виборів. Певно, відмова від оперативного переформатування Верховної Ради – тактичний прийом, покликаний приховати дійсні наміри Банкової.

Поки ж перед Україною стоїть куди актуальніша проблема – розрахуватися за газ з Газпромом, який нахабно вимагає сплати за закачане у наші підземні сховища паливо. Прес-секретар російської енергетичної монополії Сергій Купріянов підкреслив, що від швидкості погашення боргу залежатиме і ціна блакитного палива на 2009 рік. «Газпромівські», схоже, не збираються враховувати падіння вартості нафти, і спробують здерти з України більше. До речі, без визначення ціни газу на наступний рік бюджетні розрахунки виглядають ворожінням на кавовій гущі.

Не забув президент Росії Дмитро Медведєв висловити задоволення з приводу відмови НАТО надати Україні і Грузії ПДЧ в грудні 2008 року. Минулого тижня неготовність Альянсу загострювати відносини з Росією через дві пострадянські республіки стала очевидною. Втім, як і те, що в падінні швидкості євроатлантичної інтеграції винні офіційний Київ і Тбілісі, які не зуміли гідно відповісти на кинуті їм виклики. За словами високопоставленого американського дипломата Даніеля Фріда, Україну і Грузію від запрошення в НАТО відокремлюють роки. Мабуть, з цих реалій і потрібно виходити керівництву нашої країни у визначенні найближчих зовнішньополітичних перспектив.

Євген Магда