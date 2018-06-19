Ющенко пішов Плющем ва-банк?

Віктор Ющенко ознаменував своє обрання головою Нашої України курсом на виконання надзавдання – обрання представника фракції НУ–НС головою Верховної Ради. Президент просуває в парламентську президію свого випробуваного політичного гуру – Івана Плюща.

Іван Степанович – багато в чому унікальний політичний персонаж, який схитрився зберегти вплив всупереч періодичній відсутності владних регалій. На посаді спікера парламенту Плющ побував вже двічі, і в 2000 році саме він був сполучною ланкою між Президентом Кучмою і прем`єр-міністром Ющенком, які тісно співпрацювали з парламентською більшістю. Аксакалові української політики не вдалося врятувати Віктора Андрійовича від звільнення з посади прем`єра, але це не перешкодило подальшому розвитку їх відносин. Власне кажучи, сьогодні Плющ – один з небагатьох політичних важкоатлетів, котрі не тільки обертаються за президентською орбітою, але й не соромляться висловлювати Ющенку власну думку.

Яскравий приклад відсутності президентської образи – призначення Івана Плюща секретарем РНБО в травні 2007-го. Хоча в апараті Ради через це було чимало бурчання, Плющ виконував свою місію – спираючись на новий статус, вибудовував відносини між Президентом і регіоналами, підштовхуючи останніх до участі в дострокових парламентських виборах.

До речі, якщо мова зайшла про таланти Івана Степановича, то можна зазначити ще кілька цікавих нюансів. Перший – ще балотуючись у 2002 році по мажоритарному округу, нинішній кандидат у спікери виступав за створення більшості силами Нашої України і Єдиної України (тодішнього пропрезидентського проекту Кучми).

Неодноразова поява політика на матчах донецького «Шахтаря» свідчить про досить довірливі стосунки з Рінатом Ахметовим, чия роль навіть у нинішній далекій від монолітної однодумності Партії регіонів велика. Та і багато інших вітчизняних олігархів Іван Степанович пам`ятає ще досить скромними мільйонерами. Досвід, бачите...

Другий – Плющ не належить до легіону політиків, зачарованих незаперечними достоїнствами Юлії Тимошенко. Більше того – публічно заявляв, що лідер БЮТ повинна якнайшвидше покинути прем`єрський кабінет. Очевидно, що ані «сердечники», ані комуністи, ані представники Блоку Литвина, що заграють з Юлією Володимирівною, підтримувати кандидатуру Плюща на пост голови Верховної Ради не стануть. Вже заявили про те, що діятимуть супроти його обрання спікером представники Народної самооборони, Народного руху і депутати, що представляють диванні партії (Європейська партія і Партія захисників батьківщини) в блоці НУ–НС. Їх логіка зрозуміла: цим політикам набагато важливіше моделювати власне майбутнє в біло-серцевих тонах, оскільки потрапляння в коло довірених осіб Юлії Володимирівни сьогодні можна порівняти з протягуванням верблюда крізь вушко голки.

У той самий час подейкують, що Ющенко просуває на посаду парламентського голови кандидатуру, зручну регіоналам. Віктор Андрійович настільки безапеляційно заявив, що кандидатуру нового спікера повинна висунути Наша Україна, немов позаду досі перебуває багатотисячний Майдан, а не мільйони зневірених його діями на посту Президента співгромадян. У Партії регіонів, очевидно, зважують всі за і проти – і союз з Ющенком, і альянс з Тимошенко можуть принести Віктору Януковичу як значні дивіденди, так і політичні проблеми.

Ющенка ж, очевидно, не мучать сумніви з однієї простої причини: обрання Івана Плюща головою Верховної Ради – це ва-банк для Президента. Якщо ця мета буде досягнута, глава держави отримає ряд переваг. Перша і головна – уряд постійно працюватиме під загрозою усунення (звичайно, в тому випадку, якщо оперативна заміна Тимошенко на посту прем`єра не є предметом домовленостей з регіоналами). Наступна – високий рівень керованості процесом законотворчості. За простотою в спілкуванні Плюща криється вміння керувати сесійним залом. До того ж Іван Степанович не збирається балотуватися в Президенти (це для нього вже пройдений етап), а тому може грати в команді діючого глави держави.

Ні, не випадково Ющенко наполягає на виділенні в бюджеті-2009 коштів для проведення дострокових виборів. Відразу після ухвалення цього рішення почнеться пошук зручної дати для переформатування Верховної Ради. Плющ одержить підстави і зручний майданчик для ходіння в народ під гаслами зшивання Сходу й Заходу в єдину країну, спираючись на власні погляди, відомі з 2002 року.

Але ж є у президентського ва-банку і негативний момент: якщо Віктор Ющенко невірно розрахував свої сили, то атака з метою обрання свого спікера може дуже вдарити по його планах. За рік до виборів голови держави опоненти не пробачать Віктору Андрійовичу промаху. Союз фракцій БЮТ і Партії регіонів, створення якого не виглядає неймовірним, зможе завдати нищівного удару президентським позиціям. Втім, в нинішньому становищі у Ющенка немає альтернативи наступальним діям – відступати йому вже ніколи.

Євген Магда