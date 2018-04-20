Наша Україна все таки за коаліцію. Поки що – за помаранчеву...

Кожне рішення Політради будь-якої партії традиційно перетворюється на політичне шоу. Ну хто б із політиків утримався перед спокусою постояти перед телекамерами і розповісти виборцям про те, що головне для них не кадрові питання, а виконання програми Президента (варіант для біло-голубих: виведення країни з кризи, підвищення добробуту людей).

Новини другої свіжості...

На прес-конференції, присвяченій останній Політраді НУ, Роман Безсмертний з переможним виглядом повідомив, що засідання Політради ухвалило протокол про наміри створити Коаліцію демократичних сил у складі НУ, СПУ, БЮТ. Це, здається вже четвертий доленосний документ на тему створення більшості, які народжували партії після 26 березня.

Присутнім знову повідомлено, що право вести переговори офіційно делеговане Юрію Єханурову та Роману Безсмертному.

Протокол про наміри пропонується підписати всім учасникам угоди, щоб сформувати групу для створення тексту самої угоди.

Із загадковим виглядом пресі сказали те, що раніше неодноразово повторювали інші речники НУ: перша частина коаліційної угоди має розвивати та розбудовувати програму Президента. Друга частина - визначати організаційні засади діяльності коаліції (механізм прийняття рішень, відносини між фракціями, з опозицією, Президентом). І третя, нарешті, визначатиме відповідальних, тобто кандидатури міністрів.

Чи Юля – прем’єр? Чи Безсмертний – спікер?

Найбільш згадуваний політичний післявиборчий рефрен звучить так:

“Для нас головне відпрацювати регламент та організаційні засади діяльності коаліції. І лише потім ми можемо перейти до питання сфери відповідальності учасників коаліції. Ми глибоко переконані в тому, що робота над коаліційною угодою - це не процес працевлаштування політиків”.

На перше й головне запитання Роман Петрович, окрім згадуваного пасажу, додав, що Політрада не обговорювала жодне кадрове питання, хоча така пропозиція на з’їзді звучала.

«Тільки після відпрацювання програми всі учасники переговорів вироблять принципи відповідальності, на основі яких розподілятимуться посади. Усе це залежатиме від того, як сторони домовляться. Але є розбіжності й з цього питання», - сказав він пресі, наче вона про це не здогадувалася.

Питання, на які немає відповіді

Отже, поки що невідомо, на основі яких параметрів здійснюватиметься розподіл посад.

Чи розглядається можливість повернення до формату коаліції “Регіони” – НУ? Роман Петрович, зітхнувши, попросив: давайте вірити у краще.

Чи щось дістанеться опозиції? На це запитання УНІАН Безсмертний відповів - “обов’язково”. Але в дедалі не вдавався, зауваживши, що “передрікати” статус тієї чи іншої опозиційної сили дуже складно.

Необхідно шукати на основі закону “Про опозиції” (який ще прийнято) її права, рамки її діяльності, системне представництво в комітетах парламенту. Бо на це немає відповіді.

Єдина свіжа новина

Враховуючи полярність поглядів імовірних учасників, насамперед НУ та соціалістів, цікавим було повідомлення про створення протоколу розбіжностей програми тих чи інших учасниць коаліції. Коли буде складено такий протокол (скажімо, щодо питання вступу до НАТО, конституційної реформи, приватизації землі), можна буде сідати за стіл переговорів та шукати, як зблизити позиції.

Строки

Коли буде підписано угоду? Після приведення до присяги депутатів і формування фракцій. Точніше? Не більш як через два місяці, відведені Конституцією на формування більшості.

А ще точніше? Цього не знає навіть Безсмертний.

Маша Міщенко