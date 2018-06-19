Коаліція БЮТ і ПР – пакт Молотова-Ріббентропа?

У Верховній Раді великою є ймовірність створення нової коаліції між БЮТ і Партією Регіонів. Ми запитали в експертів, чи не бачать вони у такому об’єднанні загрози українській демократії?

Євген Головаха, заступник директора Інститут соціології:

ВИХОДИТЬ, ДО ТИМОШЕНКО ПРИЛЕТІЛИ ІНОПЛАНЕТЯНИ

Українська демократія витримала вже стільки випробувань, що ще одне їй не завадить. Демократія має пройти усі випробування, навіть і через таку коаліцію.

Взагалі-то теоретично не мало б бути такої коаліції, бо Юлія Володимирівна ж сама казала, що при жодних обставинах не буде такої коаліції. Тільки в тому випадку, як її заберуть інопланетяни .Виходить, до Тимошенко прилетіли інопланетяни. Ласкаво просимо, давно чекали. З чим я вас і вітаю!

Кажете, люди бояться, що нашу зовнішню політику визначатимуть у Москві? Ви гадаєте, вони виконуватимуть вказівки Москви? Так можуть думати лиш прості громадяни. Насправді, справжній політик мислить по-іншому… Я вас запевняю, що ті коаліціянти кинуть Москву так само, як вони кидають свій народ.

Якщо серйозно, то я вважаю, що створенням цієї коаліції ми повертаємося до політики багатовекторності періоду Кучми. Її можна критикувати, але вона допомогла зберегти українську державність.

А зараз ніяка не Москва заважає створити коаліцію чи сприяє створенню коаліції, а президентські вибори. Саме наступні вибори, боротьба ймовірних кандидатів за цю посаду, заважають сформувати ефективну українську владу.

У нас була демократична коаліція. І куди вона поділася?!

Розумієте, країна не може існувати без влади, якщо в нас не буде влади, то тут не тільки Москва керуватиме, а й хто завгодно. Сьогодні бути без влади – це надзвичайно страшно… Наші люди можуть взагалі залишитися без засобів на існування.

Тож, давайте, йдемо на вибори! Я не проти. У такій країні, як наша, потрібно надавати легітимності владі, а це можна зробити тільки через вибори.

Євген Червоненко, перший заступник київського міського голови:

ТАКЕ УТВОРЕННЯ НАГАДУЄ МЕНІ ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА

На мою думку, це просто цинічно. Коли я був губернатором, послідовно казав, що можна працювати з Партією регіонів, а БЮТ послідовно казав, що це неможливо.

Мене взагалі пригнічує і ображає те, з якою швидкістю БЮТ змінює свою точку зору.

Відверто кажучи, весь бізнес - середній і великий - сприймає ці переговори з дуже великою насторогою. Це буде розіграш країни на двох, вони мінятимуться ролями і розпиляють усе, що тільки можна розпиляти.

Чи це краще за безвладдя? Рано чи пізно від тимчасового безвладдя виростає демократія, а від такого утворення виростає диктатура.

Не хочу кидатися словами про демонтаж демократії, але, скажімо м’яко, оптимізму від цього я не бачу.

У хід може піти розпальцовка з усіх боків.

Таке утворення – це цинічний Пакт Молотова-Ріббентропа, тільки тут замість Польщі своя Батьківщина. Там хоч два диктатори ділили чуже, а тут ділитимуть своє.

Михайло Погребінський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології:

БЕЗ ТАКОЇ КОАЛІЦІЇ УКРАЇНЦІ НЕ ЗНАТИМУТЬ, ЩО ТАКЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Українська державність має пройти через етап спроби пошуку компромісу найбільших політсил України. Без цього український народ не матиме уявлення про національний інтерес.

Звичайно, це утворення повинно враховувати також інтереси Західної України, не тільки Сходу і Півдня.

Гадаю, це такий собі екзамен для політичної еліти. Якщо вони його не зможуть скласти, то говорити про подальший розвиток України як демократичної держави просто неможливо. Вони будуть змушені просто піти.

Як на мене, вони шукатимуть компроміси в багатьох питаннях, аби якось задовольнити і Крим, і Галичину. Деякі теми взагалі замовчуватимуться. ЗМІ, на мою думку, повинні не розривати, а допомагати шукати їм такий компроміс.

Ющенко боїться ревізії Конституції... А я її не боюсь, я давно вважав, що вона потребує змін. Власне, Президент теж хоче змін, але він хоче, аби вона була більш для нього прийнятною.

Чи краще вибори? Не краще, бо в кінцевому результаті ми отримаємо знову ж таки «стінка на стінку», тобто однієї половини України проти іншої. Політики просто змушені будуть використовувати свої заїжджені гасла «мова», «НАТО». Тому, як на мене, бажано від цього відмовитися.

Семен Глузман, психіатр і правозахисник:

ЦЯ ПАРОЧКА – ТИМОШЕНКО І ЯНУКОВИЧ – ТЕЖ НЕ ПРОСТАЧКИ

Насправді, якщо добре помити пральним порошком усі ці партії, то виявиться, що вони всі ніякі, і кольору в них немає, вони сірі.

Мабуть, краще, аби була хоч якась сіра, смердюча стабільність, ніж ніякої. Але я не вірю, що ця стабільність наступить, бо третій гравець – Президент – не мовчатиме, бо в нього свої міркування. По-друге, ця парочка – Тимошенко і Янукович – теж не простачки. Жоден з них не любить бути ні другим, ні четвертим.

Чесно кажучи, я на це дивлюся дещо відсторонено, мені здається, що це відбувається на якісь іншій планеті. Гадаю, для більшості українських громадян так само.

Кожен, звичайно, має свої особистісні психологічні особливості, але як Юля - без ідеології, так і Янукович - без ідеології. Проте цілі в них одні – влада і гроші.

Але що робити, якщо наш Президент, скажу м’яко, виявився людиною безхарактерною і просто нерозумною?!

Ну хтось же повинен керувати країною! Розумієте, немає в нашої країни менеджменту. На жаль, вони всі погані менеджери. Навіть краща серед них, Юля, виявилася популістом.

Я абсолютно переконаний, що Україна – не Росія і Україні не загрожує диктатура. Хоча диктатура теоретично можлива… Так, Тимошенко може бути диктатором, вона схильна до цього. У неї рішення – це її рішення, а не гурту людей навколо неї.

Але Україна вже не дозволить з собою таке зробити.

Гадаю, якщо навіть такий союз і буде, то не надовго, бо вони обов’язково щось між собою не поділять. Проте якийсь рух в українській політиці вже має бути, бо вже весь світ навіть не сміється, а просто у відчаї дивиться на таку велику, культурну країну з добре освіченим населенням, спокійним народом… Соромно повинно нам бути, просто соромно.

Іван Марчук, художник

ВОНИ НЕСУТЬ ЗАГРОЗУ УКРАЇНІЗАЦІЇ

Я був би радий, аби слово «демократія» в Україні не вживалося ще десять років, бо тут вона ще зовсім не прижилася. Поняття демократії в Україні цілком вироджене, ніякої демократії у нас немає. Отож немає чому і загрожувати.

Наша влада не розуміє зовсім, що таке демократія. У країнах, де таки є демократія, працюють закони. А де закони не працюють, про демократію говорити соромно.

Утворення БЮТ і Партії регіонів несе загрозу українізації. Бо це люди, які дивляться в другу сторону, вони не дивляться у Європу, вони дивляться на Схід.

Опитувала Ксеня Лесів