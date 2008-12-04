Переговори про створення коаліції завершили на 90% - БЮТ

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО заявляє, що переговори про створення коаліції на 90% завершено, і залишається врегулювати юридичні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я бачу, що 90% роботи сьогодні зроблено і залишається тільки паперові справи завершити», - сказав депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, сьогодні може бути варіант створення коаліції на базі двох політичних сил з наступним приєднанням до неї інших політичних сил.

Відповідаючи на запитання, на базі яких двох політичних сил може бути створена коаліція, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що сьогодні активну участь у переговорчому процесі беруть БЮТ і Партія регіонів. При цьому, за його словами, можливим є приєднання до коаліції більшої частини НУ-НС та Блоку Литвина.

Коментуючи заяви деяких депутатів від Партії регіонів, що прем’єр-міністром від коаліції БЮТ і Партії регіонів має бути Віктор ЯНУКОВИЧ, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що жоден з учасників переговорів від Партії регіонів не заявив чітко про таку вимогу. «Сьогодні такої заяви немає, і тому не треба на цьому спекулювати», - сказав він.

За його словами, БЮТ готовий до компромісів у питанні прем’єрства.

«Прем’єр-міністр заявила, що вона не буде ставити цю умову, саме її прем’єрство, як обов’язкову для існування нової великої коаліції», - сказав В.ПИСАРЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що Юлія ТИМОШЕНКО обов’язково знайде собі гідну посаду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, народний депутат від Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН висловив переконання, що через місяць фракція БЮТ дасть згоду на призначення лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром. «Поки що ні, але ще місяць невиплати пенсій - і вони погодяться», - сказав депутат.