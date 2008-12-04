Ющенко заявляє, що не допустить ревізії Конституції коаліцією БЮТ і ПР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що де-факто коаліція БЮТ і Партії регіонів створена, але він не допустить реалізації їхнього плану щодо ревізії Конституції, у тому числі щодо обрання Президента у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції у Києві з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів почалося ще 2 вересня. «Утворення цієї коаліції дуже ймовірне, власне кажучи, формально вона вже створена», - сказав Президент, зауваживши, що він не може сказати, що є прихильником такої коаліції. «Бо за таким політичним альянсом Україну чекає ряд подій неприємного характеру, а в деяких моментах - навіть непрогнозованих подій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, коаліція, побудована не на демократичних та національних інтересах, може стати серйозним викликом для української демократії. При цьому Президент нагадав події 2 вересня у Верховній Раді, коли, за його словами, «маленький експромт прем’єр-міністра» щодо співпраці з Партією регіонів продемонстрував демонтаж демократичних перетворень.

Говорячи про сьогоднішній день, В.ЮЩЕНКО зауважив, що нова коаліція може стати, крім іншого, серйозною загрозою - до досить глибокої ревізії української Конституції.

При цьому Президент, посилаючись на повідомлення у ряді ЗМІ, зауважив, що, за деякою інформацією, коаліція між БЮТ і Партією регіонів може бути створена лише після внесення змін до Конституції. Зокрема, йдеться, за його словами, про обрання Президента у парламенті. «Я переконаний: це речі, які руйнують українську демократію і не відповідають нашим прагненням. Це відкине Україну в сфері стабільності і демократії. Тому я як Президент цього не допущу», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що внесення таких змін до Конституції він не допустить.

Водночас В.ЮЩЕНКО сказав, що у вільній, демократичній країні створення такої коаліції є можливим, хоча знову повторив, що не є її прихильником, оскільки розуміє загрози і виклики, які можуть з’явитися. «Я хотів би, щоб вся нація, демократичні сили відчували і розуміли, і були відповідальними», - сказав Президент.