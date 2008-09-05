Інопланетяни забирали Тимошенко на тарілку?

"Наш блок може об`єднатися з "Регіонами" тільки за умов, якщо НЛО забере мене на тарілку, проведе наді мною незаконні дослідження та позбавить мене пам`яті та розуму. Інших обставин для такого об`єднання не існує". Цими словами Юлія Тимошенко під час інтернет-конференції в "Українській правді" прокоментувала можливість коаліції з Партією регіонів. Сказано це було в січні 2006 року.

Як стверджує"Українська правда" , цієї середи ввечері в підвалі партійного офісу на вулиці Турівській відбулося засідання фракції БЮТ, на якому прем’єр обговорила з депутатами можливі варіанти своєї поведінки. І один з них – це створення коаліції під умовною назвою "Схід і Захід Разом".

Тимошенко прямо сказала, що об`єднання в коаліцію з регіоналами – це можливий вихід з ситуації.