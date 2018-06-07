Йосип Вінський: людей, як стадо баранів, заганяють в стійло, а потім їм по одному будуть відрізати голови

Історія української політики не кишить прикладами , коли люди звільнялися з високих посад через власні принципи або переконання. Міністр транспорту та зв’язку Йосип Вінський публічно заявив про те, що піде у відставку, якщо БЮТ створить коаліцію із Партією регіонів. У долі політика це вже буде другий демарш: у 2006 році він вийшов із СПУ і розірвав стосунки з Олександром Морозом, таким чином відреагувавши на парламентський союз з Партією регіонів.

УНІАН звернувся за інтерв`ю до міністра транспорту та зв’язку Йосипа Вінського.

Йосипе Вікентійовичу, політики у нас поводяться настільки нелогічно і непередбачувано, а журналісти стали настільки цинічними, що важко повірити у існування такого поняття, як послідовність. Припустимо, ми віримо, що ваша мотивація щодо ймовірної відставки щира. Але Андрій Портнов, один із спікерів фракції БЮТ, сказав, що ваша заява - це просто гра на випередження. На його думку, ви розумієте, що не отримаєте більше посад у виконавчій владі, якою б не була конфігурація більшості, тож вирішили піти гучно. Пан Андрій також сказав, що фракція неодноразово висловлювала незадоволення вашою роботою. Що б ви могли на це відповісти ?

Ці хлопці роблять підміну понять. Це – аморально. Я говорю про одне, а вони - зовсім про інше. Я розумію, що у кожного є своя міра розпущеності. Але це заборонений прийом. Нехай на запитання, які поставлені мною у заяві, вони дадуть відповіді (робить наголос) для себе, а не для мене. Щодо мене... Я найменше опікуюся своєю долею. Повірте мені, якби я хотів залишитися на посаді, я би не робив таку заяву, а йшов би до Тимошенко і Януковича - і домовлявся. Я ж, натомість, зробив публічну заяву. Я не побіг домовлятися. При цьому я чітко розумію, що я вже не буду в тому, і скоріше всього, в цьому уряді.

Щодо моєї діяльності... Не думаю, що оцінки Портнова є визначальними для БЮТ. Жодного зауваження до мене, як до міністра, з боку прем’єр-міністра, чи політради партії, чи фракції, чи ради блоку не було. Які можуть бути об’ективні зауваження, якщо міністерство по темпах росту ВВП по зв’язку на другому, а по транспорту на третьому місці, якщо на 140% в системі виросла заробітна плата і на цю ж суму збільшилися відрахування в бюджет... Звичайно, були невдоволені члени БЮТ, які приходили до мене з персональними проханнями незаконного характеру. І я їм казав: друзі мої, є програма коаліції. Давайте, і я і ви йти у рамках програми. Приходили деякі соратники із кадровими пропозиціями, і також залишались незадоволеними. Бо пропоновані кандидати були некваліфіковані, неготові до цієї роботи. Якщо Портнов має на увазі невдоволення таких членів фракції, то такі були... Їх до речі, менше десяти відсотків.

Ваш вихід з СПУ минулого разу був зрозумілий і гідний поваги, але...

Давайте подумаємо, яка різниця між тим, що зробив Олександр Мороз і тим, що може відбутися зараз? З точки зору моралі, яка різниця між союзом СПУ- ПР зразку 2006 року та БЮТ – ПР зразка 2008 року? Яка різниця? Позиція Мороза до Партії Регіонів була значно м’якіша, ніж позиція БЮТ. І риторика його була значно менш конфронтаційна. Якщо є якісь принципи, вони повинні бути незмінними, незалежно, де ти - у владі чи в опозиції. Я можу відійти з влади, можу просто піти на політичну пенсію, але зі мною завжди залишаться мої переконання та принципи. Повірте, це велика цінність і це дорого коштує.

Ситуація 2006 року кардинально відрізняється від тієї, що маємо зараз. Країну треба рятувати, економіка падає, і ніхто не каже, що ми досягли дна. І, може, мають рацію політики, які кажуть, що нехай буде бодай якась коаліція, яка б приймала закони?..

Ця коаліція не спинить падіння економіки. А які рішення будуть нею прийматися, це ще велике питання. Невідомо, чи буде з них користь. Я ставлю запитання людям, які кажуть, що такою коаліцією ми допоможемо державі. Скажіть: чи можемо ми рятувати державу, не знаючи куди вона йде? Чи ви переконані, що держава, яку ви намагаєтесь у такий спосіб врятувати, взагалі буде існувати? Ви готові розміняти перспективу держави на додаткових двадцять мільйонів тонн металу? Давайте поставимо пріоритети. Криза є. Вона створена штучно і в світі, і тут. Аналізуючи внутрішню кризу, не будемо забувати, хто блокував рішення уряду, хто гальмував приватизацію. Є конкретні персони, винні у кризі, які, до речі, не відходять, а залишаються. І за цими красивими словами «ми будемо боротися з кризою...», - (помітно хвилюється), - у будь-якому управлінні, чи то у державі, чи то у підприємства, чи людини, завжди є пріоритети. І якщо неправильна стратегія: куди йдемо, що хочемо (а я переконаний, що такий формат коаліції – неправильна стратегія), то що б ми не робили тактично, ми все одно програємо. Ми виграємо, якщо стратегія буде правильною (а правильною, я вважаю, тільки стратегію євроінтеграції та збереження демократичного суспільства). До влади хочуть потрапити і частково є при владі люди, які ніколи не були демократами. Їх слід міняти, але ми ніколи не зможемо їх змінити, якщо втратимо інструменти, за допомогою яких такі зміни можливі. Якщо зараз, заради амбіцій двох політиків, ми позбавимо людей права ходити на вибори, якщо згорнемо свободу засобів інформації, то це ... Цього просто не можна втрачати!

Ця коаліція ставить під сумнів існування самої державності.

Про те, що ваше міністерство - предмет торгів і його вже готові віддати майбутнім партнерам по новій коаліції, говорять вже тижні три. Юлія Володимирівна попереджала вас, що вона віддасть ваше відомство?

Ніколи. Більше того, мені повідомили, що міністерство транспорту не буде передаватися в інші руки.

Юлія Володимирівна не прощається з соратниками по-англійськи, вона вміє говорити з людьми. Вона мусила вас попередити...

Ні. Ми останнім часом не обговорювали цю тему.

Моя позиція проста: мою посаду можна віддавати кому завгодно, але в рамках демократичної коаліції. Я б тут і питання не ставив, і жодного обговорення б не робив. Це політичне право прем’єра – формувати уряд і пропонувати будь-якого міністра. Я тричі пропонувався на посаду віце-прем’єра, в четвертому, шостому році і у цій каденції. Не став ним, і ніколи навіть натяку не робив, що чимось незадоволений. Я думаю, що у нас із Юлією Володимирівною ще буде розмова, врешті-решт рішення ще не прийняте. А я не "кисейная барышня", щоб ображатися. Я – міністр уряду Тимошенко. Коли і як буде розв’язана ситуація, поки що невідомо. Розумію, що виглядаю дон кіхотом, і тим всім прагматично правильним “ребятам”, які все рахують грішми і посадами, не зовсім зрозуміла моя поведінка. Я не хочу міняти свою громадянську позицію, честь, гідність на посаду і преференції. З нею можна погоджуватися, не погоджуватися. Я знаю, що буде зорганізована кампанія з моєї дискредитації, будуть висуватися версії, проплачуватися статті та сюжети. Але я не буду балотуватися на Президента і для мене це не має жодного значення. З 1991 року я маю честь бути вільною людиною. Я не залежу ані від Ющенка, ані від Тимошенко, ані від Портнова.

Що вам за рік вдалося на посаді міністра?

Ми сформували концепції реформування усіх ключових галузей: автодору, Укрзалізниці, авіації, морських портів, реформу Укрпошти. Це велика інтелектуальна робота, вона вимагала багатьох узгоджень із різними міністерствами. Але ми переконали уряд і рішення перебувають у стадії виконання. Ми внесли зміни в системи управління міністерством, створили державні адміністрації, ми зібрали підприємства, які перебували невідомо у якому статусі. Ми провели велику роботу з реформування міністерства. Воно ще недореформоване. Ще треба багато зробити, щоб наше міністерство мало реальні можливості здійснення політики. Але ми навели порядок із земельними та майновими відносинами. Актів на землю та майно оформили більше, ніж за десять попередніх років. Були конкретні проекти: будівництво доріг, аеропортів, закупка вагонів. Значно покращилася економіка аеропорту Бориспіль, куди ми завели нове керівництво. Думаю, що цього року ми вийдемо на мільярд гривень валового доходу. Аеропорт почав будівництво терміналу Д, ми провели тендер по лоу-костовому терміналу, робимо стоянки. Якби не проблеми із землею, яку створили мої попередники, все було б значно швидше.

Ви бачили нові антикризові закони уряду?

Немає такого закону, який би вирішив проблеми із кризою. Вихід з кризи - це комплекс дій як системного, так і персонального точкового характеру, які дають розв’язання у конкретній галузі. Я про це багато говорив на уряді. І сьогодні такі системні дії напрацьовуються. Щось більшою мірою готове, щось меншою. Щось ми не можемо прийняти, бо ми не розуміємо, де дно, і яка буде поведінка за межами України. Для того, щоб вийти з кризи, потрібно з потом і мозолями працювати два-три роки уряду та парламенту щодня. Натомість, люди, які говорять, що вони щось знають, створили кризу у парламенті... Для чого було знімати Яценюка? Хочете замінити його? То тоді заміняйте так: сьогодні його відставка, завтра – новий спікер. А що вони вчинили? Повну деструкцію. І це у той момент, коли у Франції та Німеччині за ніч приймався необхідний пакет законів. А тепер кажуть, що ось криза, давайте створимо нову коаліцію і вирішимо. Та ця ситуація в державі створена штучно, причому людьми, яким доля держави – до фєні. Людей як стадо баранів заганяють в стійло, а потім їм по одному будуть відрізати голови. І різати будуть не тим, хто створив кризу, хто надув мильну бульбашку. Їх є всього кілька сотень людей, хто заводив в Україну “спекулятивні” гроші, хто брав ці кредити, хто не займався тим, чим повинен був займатися. Адже жодна гривня з кредиту МВФ не пішла у транспортну систему. А створили таку кампанію, що люди забрали сорок мільярдів гривень з депозитів... А тепер пропонують долар по сім з половиною і скупають задешево гривню. Це очевидна афера.

Слід застабілізувати фінансову систему, потім - систему управління, є макроекономічні речі і є мікроекономіка. Необхідна ціла система локальних лобістських рішень. Треба, щоб Укрзалізниця, авіація працювали у стабільному режимі. Бо якщо вони стануть, то стане все. Автобуси повинні ходити і пошта повинна працювати. Тож в умовах кризи є галузі, які повинні працювати в особливому режимі. І економічна ситуація повинна бути сформована таким чином, щоб забезпечувала їхню щоденну роботу. Я не кажу про прибутки, їх немає. В системі транспорту немає надприбутків, але вона повинна працювати стабільно. Є галузі, які потребують підтримки.

Те, що Юлія Володимирівна запросила до себе іноземних консультантів, яким платить мільйони, це правильно?

Це копійки, порівняно з тим, скільки платиться сьогодні державою на інші видатки. Якщо ми знайдемо людину, яка підкаже нам правильні відповіді, не шкода тих грошей. Але я поки що не бачу українського Джона Кейсі (економіст, який в США дав правильну модель розвитку економіки в 30-х роках). Зараз я за повну свободу щодо кадрових рішень.

Якби Президентом цього року не була заблокована приватизація, ми б мали гроші у бюджеті і не мали головного болю, як керувати підприємствами?

Так, це колосальна помилка Президента. І вона негативно впливає на сьогоднішню ситуацію. Якби ми в квітні, травні, червні, на піку цін могли б продати та отримати 10-15 мільярдів доларів додатково в державний бюджет, в різні формати, то це був би ресурс, який дав би нам можливість мати значно кращі внутрішні позиції. Це – однозначно. Різке пониження курсу гривні і заблокована приватизація - це просто стратегічні помилки.

Ви дійсно напишете заяву про відставку, якщо коаліція ПР і БЮТ буде створена?

Однозначно.

Розмовляла Лана Самохвалова