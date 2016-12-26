Україна пояснила, чому голосувала за резолюцію ООН щодо Ізраїлю

Пошук вирішення конфлікту перебуває сьогодні чи не в найглибшій кризі за всю його історію, йдеться у повідомленні прес-служби представництва України при ООН.

"Відсутність перспектив реанімації мирного процесу між Ізраїлем і Палестиною чи не щодня виливається в загострення безпекової ситуації в Ізраїлі та на західному березі ріки Йордан. На цьому фоні небувала поселенська активність Ізраїлю на палестинських територіях навряд чи допомагає приборкати насильство", - переконані дипломати.

При цьому наголошується, що на початку проект резолюції був набагато жорсткішим для Ізраїлю. Згодом він був серйозно доопрацьований та збалансований включенням до нього: вимог до органів безпеки Палестинської національної адміністрації вести активну боротьбу з тероризмом, а також вжити негайні кроки для запобігання будь-яким насильницьким діям проти цивільного населення, включно з терористичними актами; положеннями про важливість притягнення до відповідальності винних за терористичні акти, посилення зусиль у боротьбі з тероризмом та підтримання співпраці в сфері безпеки для попередження насильства та терактів.

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"Остаточний же текст резолюції звівся до повтору положень багатьох вже схвалених документів Радбезу ООН. Не новим є заклик до Ізраїлю припинити поселенську діяльність як необхідну умову для врегулювання конфлікту з Палестиною на основі принципу співіснування двох держав. Усі сторони (неодмінно й палестинська!) закликаються до вжиття колективних зусиль в інтересах досягнення миру і безпеки в рамках близькосхідного мирного процесу", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що будь-яке голосування України, окрім як "за", за резолюцію із закликом до припинення незаконної діяльності на територіях, що, відповідно до міжнародного права, мають статус окупованих, жодним чином не стикувалося з боротьбою на дипломатичному фронті проти тимчасової окупації російським агресором Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Існують принципові державницькі питання, позиція щодо яких не може і не має змінюватися залежно від політичної кон’юнктури. Є національні інтереси України, які не завжди співпадають з інтересами наших партнерів, зокрема Ізраїлю. Від яких не можна ні "утриматися", ні, тим більше, проголосувати проти", - зазначили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

У неділю до МЗС Ізраїлю викликали послів України та інших країн, що підтримали резолюцію у Радбезі ООН. Місцеві ЗМІ, посилаючись на розмову з одним з присутніх на зустрічі дипломатів, пишуть про вкрай незвичну практику виклику дипломатів у вихідний день.