Українського посла викликали до Нетаньяху після антиізраїльського голосування в РБ ООН

Після того, як Радбез ООН ухвалив резолюцію про те, що будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан порушує міжнародне право, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Ізраїлю Біньямін Нетаніягу розпорядився викликати послів низки країн на бесіду. Про це з посиланням на Walla повідомляє ізраїльський «9 канал».

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За інформацією видання, мова йде про послів країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю.

На зустрічі від послів вимагатимуть пояснень з приводу голосування в РБ ООН. Відзначається також, що сьогодні вранці представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великобританії.

Зустрічі з послами інших країн повинні пройти сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях". У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і перешкоджає ізраїльсько-палестинського врегулювання.

З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію, і тільки США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати голосування.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в суботу, 24 грудня, оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги Володимира Гройсмана у Ізраїль.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в Facebook, що факт голосування України за резолюцію ООН, яка забороняє Ізраїлю будувати поселення в Палестині, потрібно розглянути на найближчому засіданні уряду.

«Голосування проти Ізраїлю в ООН виглядає дивно і необдумано», - вважає він.