Ізраїль образився на Україну через голосування в ООН: Гройсман переніс свій візит до країни
Скасування візиту пов'язане з ситуацією довкола голосування у Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю.
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Про це повідомив УНІАН прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук.
«Володимир Гройсман переніс свій візит до Ізраїлю. Нову дату візиту буде визначено пізніше», - повідомив Столярчук.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в суботу, 24 грудня, оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю.
Скасування візиту пов'язане з ситуацією довкола голосування у Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію, і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.
У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і є перешкодою для ізраїльсько-палестинського врегулювання.
Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати цього голосування.