Україні треба було дати оборонну зброю для захисту від Росії - Тіллерсон

Про це Тіллерсон заявив під час слухань у комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря США.

Читайте такожКандидат на посаду держсекретаря США Тіллерсон: Росія сьогодні становить загрозу

Зокрема, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін поцікавився у Тіллерсона, чи погоджується він зі стратегією, що Сполучені Штати мають очолювати глобальну коаліцію шляхом запровадження санкцій проти Росії за її дії, зокрема анексію Криму і дестабілізацію ситуації на Донбасі.

Тіллерсон погодився, що “санкції є потужним інструментом”. “Це важливий інструмент з точки зору стримування додаткових дій”, - зазначив він.

Зокрема, він сказав, що коли одного разу «деякі актори» вже вчинили певні дії, Сполучені Штати “хочуть стримати будь-які подальші дії у цьому зв’язку”.

При цьому він сказав, що “американське лідерство часто, навіть якщо це не завжди потрібно, демонструє цей перший крок“.

На його переконання, захоплення Криму “заскочило зненацька” багато людей. При цьому він сказав, що справжнім питанням була відповідь на захоплення Криму, яка у підсумку призвела до подальших дій Росії, до яких вона вдалася на сході України, перетнувши українсько-російський кордон з переміщенням військового майна та російського командування.

“Я вважаю, що відсутність дуже рішучого та потужного реагування на захоплення Криму було оцінено Росією як слабка відповідь”, - наголосив Тіллерсон.

При цьому на запитання, якою саме мала бути реакція США, він зазначив, що “я би рекомендував, щоб Україна взяла всі військові сили та засоби, які були у наявності, та розмістила їх на східному кордоні”.

Разом з тим він сказав, що Україні потрібно було надати захисне озброєння, щоб Україна могла захищати себе самостійно. Зокрема, він вважає, що українські сили необхідно було посилити захисним озброєнням. “(Необхідно було) забезпечити ті сили та засоби оборонним озброєнням, щоб вони могли захищати себе”, - сказав Тіллерсон.

Також він сказав, що необхідно було забезпечити Україну розвідувальними даними з боку НАТО або США. На його переконання, Україну можна було забезпечити даними повітряної розвідки щодо ситуації на українсько-російському кордоні і щодо військових маневрів РФ.