Головний кандидат на місце Керрі визнав російське вторгнення в Україну і окупацію Криму

Про це Тіллерсон сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.

Сенатор від Демократичної партії Бен Кардін запитав у Тіллерсона, чи має Росія юридичні права на володіння Кримом.

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Тіллерсон відповів, що Росія не має таких прав.

“Ні, сер! Це було захоплення території, яка їй не належить”, - наголосив колишній керівник Exxon Mobile.

Також Тіллерсона запитали, чи погоджується він з тим, що Росія не виконує Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні.

“Процес виконання Мінських угод, як я розумію, продовжується, і повне завершення (виконання) усіх Мінських угод все ще не досягнуто”, - сказав Тіллерсон.