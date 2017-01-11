Головний кандидат на місце Керрі визнав російське вторгнення в Україну і окупацію Криму
Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду керівника Державного департаменту США Рекс Тіллерсон наголошує, що Російська Федерація захопила український Крим, який їй не належить.
Про це Тіллерсон сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.
Сенатор від Демократичної партії Бен Кардін запитав у Тіллерсона, чи має Росія юридичні права на володіння Кримом.
Читайте такожЗМІ дістали уривки з виступу майбутнього держсекретаря США у Сенаті: Тіллерсон назве Росію загрозою
Тіллерсон відповів, що Росія не має таких прав.
“Ні, сер! Це було захоплення території, яка їй не належить”, - наголосив колишній керівник Exxon Mobile.
Також Тіллерсона запитали, чи погоджується він з тим, що Росія не виконує Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні.
“Процес виконання Мінських угод, як я розумію, продовжується, і повне завершення (виконання) усіх Мінських угод все ще не досягнуто”, - сказав Тіллерсон.
Rex #Tillerson on #Russia: "We sent weak or mixed signals with red lines that turned in to green lights." pic.twitter.com/81ErhR5z28— SPAN (@span) January 11, 2017