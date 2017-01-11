Головний кандидат на місце Керрі визнав російське вторгнення в Україну і окупацію Криму

18:08, 11 січня 2017
Політика
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Кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду керівника Державного департаменту США Рекс Тіллерсон наголошує, що Російська Федерація захопила український Крим, який їй не належить.

REUTERS

Про це Тіллерсон сказав під час слухань в комітеті Сенату США із закордонних справ щодо затвердження його кандидатури на посаду держсекретаря.

Сенатор від Демократичної партії Бен Кардін запитав у Тіллерсона, чи має Росія юридичні права на володіння Кримом.

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Тіллерсон відповів, що Росія не має таких прав.

“Ні, сер! Це було захоплення території, яка їй не належить”, - наголосив колишній керівник Exxon Mobile.

Також Тіллерсона запитали, чи погоджується він з тим, що Росія не виконує Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації в Україні.

Процес виконання Мінських угод, як я розумію, продовжується, і повне завершення (виконання) усіх Мінських угод все ще не досягнуто”, - сказав Тіллерсон.

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