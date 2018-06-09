Віхи тижня: прем'єр в опозиції, коаліція великих ілюзій і спаплюжений Майдан
Мабуть, ні Тимошенко, ні Ющенку сьогодні не до сантиментів: напередодні Нового року в країні фактично стартувала президентська кампанія...
Україна вступає в новорічні свята в стані системної кризи. Президент і прем`єр обмінюються словесними ляпасами, парламентська коаліція намагається демонструвати працездатність, не маючи в своєму розпорядженні 226 голосів у своєму складі, а лідер опозиції публічно надуває щоки. Політики з наполегливістю, гідною кращого застосування, демонструють нездатність піднятися над боротьбою за владу заради вирішення проблем країни.
|Юлія Тимошенко
На жаль, прем`єр так і не зуміла сформулювати чітку позицію щодо свого політичного майбутнього. Буквально протягом однієї телепередачі Юлія Володимирівна встигла висловити готовність грюкнути дверима прем`єрського кабінету і пообіцяти у жодному випадку не кидати народ. Лідер БЮТ уміло використовує свій високий рейтинг і намагається викорчовувати паростки президентського впливу на політичну ситуацію. Щоправда, і Ющенко не збирається капітулювати: у недільному ефірі телеканалу «Інтер» глава держави прямим текстом звинуватив прем`єр-міністра в некомпетентності і втраті контролю над ситуацією в економіці країни. При цьому Віктор Андрійович дав зрозуміти, що поки не буде поспішати з розпуском парламенту, в якому створена коаліція, здатна ухвалювати рішення виключно за допомогою фракції комуністів. У кулуарах Верховної Ради ніхто особливо і не приховує, що цей формат роботи законодавців на руку виключно леді Ю.
Словесно порвавши Президента і главу Нацбанку, Тимошенко розраховує ще до Нового року вирішити комплекс проблем. Перша з них - прийняття Державного бюджету на 2009 рік, який ще не внесений на розгляд законодавців. Важливіше інше - спікер парламенту Володимир Литвин обома руками за ухвалення кошторису державних витрат і доходів будь-якої якості, а профільний парламентський комітет очолює литвинівець Микола Деркач. Паралельно прем`єр постарається провернути і трюк із заміною Володимира Стельмаха на лояльнішого до себе банкіра. Петра Порошенка, наприклад. Друга проблема - забезпечення імунітету Кабміну від відставки, що його повинне подарувати ухвалення Програми дій уряду. І цей документ поки бачили в кращому разі обрані парламентарії. Третя - кадрові ротації в Кабінеті Міністрів. Декілька висуванців Блоку Литвина вже одержали хлібні місця в структурі виконавчої влади з прем`єрського плеча, але це лише проміжний фініш кадрової гри. Юлія Володимирівна повна рішучості під соусом боротьби з кризою поповнити лави членів свого кабінету Віталієм Гайдуком і Сергієм Тігіпком, які засиділися у радниках прем`єра. Правда, далеко не очевидно, що нашвидку зверстаний бюджет-2009 отримає президентську візу - Ющенко чітко дав зрозуміти, що для Тимошенко настав час платити за провали в економіці.
Нагадаю, що Юлія Володимирівна відсвяткувала невелику перемогу: фракція НУ-НС перестала бути пропрезидентською, розколовшись на дві практично рівні частини. Що вирішили жити і працювати під керівництвом Тимошенко представники «помаранчевої» фракції ревно демонізуватимуть Банкову, а сам Президент погрожує однопартійцям, що увійшли до «коаліції трьох», позбавленням партійних квитків і депутатських мандатів. Показово, що серед нових соратників прем`єра числяться і декілька «любих друзів», які давно втратили президентську симпатію.
|Віктор Ющенко
Правда, всерйоз не варто оцінювати наповнені показною рішучістю заяви Віктора Януковича, якому не терпиться змінити Юлію Володимирівну на посту прем`єра і власними руками задушити гадину фінансової кризи. Лідер «регіоналів» не зміг довести свою здатність бути ефективним опозиціонером, тому і його слова про наявність антикризової програми сприймаються як чергова спроба повернутися до втраченої владної годівниці. Не пощастило і однопартійцеві Януковича Валерію Коновалюку - доповідь про постачання української зброї до Грузії, яку Валерій Ілліч називав мало не ключем до імпічменту президента, загубився на тлі розборок між Ющенком і Тимошенко.
Схоже, ні представники влади, ні опозиціонери, які упиваються можливістю змінювати один одного, не відчувають всієї гостроти ситуації в країні. Невдоволення тим, що відбувається наростає, і навіть сумнозвісна «третя сила» може не впоратися з роллю клапана для викиду пари з киплячого від політичної напруженості казана. До речі, проект Анатолія Гриценка «Громадська позиція» і партія Арсенія Яценюка «Фронт змін» презентовані без особливого пафосу, зайвого в нинішній економічній ситуації. «Великі» ж політичні партії настільки упиваються власною значущістю, що здатні відреагувати на кризу не раніше, ніж партійні офіси почнуть штурмувати розлючені співгромадяни. Але тоді вже буде пізно.
Євген Магда