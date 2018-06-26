Ющенко окреслив майбутнє вже сьогодні

Не звертайте уваги на дурниці. Ми країна демократії, європейська країна, у якої народ не бидло... На Київщині працює ціла злочинна група під покровом БЮТ... Президент Віктор ЮЩЕНКО дав підсумкову річну прес-конференцію під назвою «Майбутнє твориться сьогодні». Подаємо тези, які Президент озвучив перед громадськістю.

Україна вийде з економічної кризи з мінімальними втратами

Президент переконаний, що Україна вийде з економічної кризи з мінімальними втратами.

За словами В.ЮЩЕНКА, закінчується непростий рік, але „не потрібно фарбувати його одною фарбою”. Він підкреслив, що за рік було багато здобутків, але було й багато проблем, в тому числі пов’язаних зі світовою фінансовою кризою.

Президент переконаний, що Україна впорається з кризою і вийде з неї більш сильнішою.

Через 7 днів валюта стабілізується

Президент переконаний, що через 7 днів відбудеться стабілізація на валютному ринку.

В.ЮЩЕНКО вкотре наголосив, що гривня сьогодні недооцінена, передевальвована. Він висловив сподівання, що на цьому тижні буде подоланий „психологічний тиск” на гривню, через який, зокрема, і відбулась її девальвація.

„Гривня прийняла удар торгівельного балансу, платіжного балансу, дефіциту бюджету. Сподіваюсь, що у ці дні вирішується доля й по психологічному фактору. Як тільки стала відома макроекономіка (показники. – УНІАН), як тільки були здійсненні платежі по боргах за газ 17 грудня, була застосована тактика по стабілізації курсу”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, тактика полягала в тому, що НБУ заявляє наперед, за яким курсом буде здійснюватись продаж або купівля валюти НБУ, було встановлено відповідний коридор, тощо.

„Починаючи з четверга, ми приступили до тактики, мета якої – атакувати ті обставини, які на психологічному рівні формували ажіотажний попит, а за ним - спекуляції на валютному курсі. Три дні поспіль, включаючи сьогоднішній день, міжбанк входить у ринкове русло”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

Дострокових президентських виборів не буде

Президент заявляє, що дострокових президентських виборів не буде.

Про це він сказав, коментуючи інформацію, що нібито прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готує сценарій дострокових виборів або через імпічмент, або через скасування результатів третього туру президентських виборів у 2004 році.

„Не звертайте уваги на дурниці. Ми країна демократії, європейська країна, у якої народ не бидло”, – сказав він.

Президент України прогнозує, що плани провести дострокові президентські вибори чекає така сама доля, як і плани щодо внесення змін до Конституції в частині обрання Президента парламентом. За його словами, ці плани були підготовлені “далеко навіть не в українських кабінетах”, але були прийняті Ю.ТИМОШЕНКО для того, “щоб реалізувати план Барбаросса – носилися з різними інструментами – включаючи вибори Президента в парламенті, на що я сказав: допоки я Президент у цій країні, Президент у цій країні буде обиратися на основі загального прямого права”.

При цьому глава держави підкреслив, що будь-які серйозні зміни до Конституції ухвалюватимуться лише після проведення всеукраїнського референдуму.

Повертаючись до можливих сценаріїв дострокових президентських виборів, В.ЮЩЕНКО вкотре попросив не звертати уваги „на ці авантюри”. „Щодо ТСК (для оголошення імпічменту спочатку необхідно створити в парламенті тимчасову спеціальну комісію. – УНІАН) не забивайте собі голову дурницями, не будьте падкими на обставини, які розбудовують лише для одного: щоб через журналіста передати громаді чергове послання провокації або нестабільності”, – сказав В.ЮЩЕНКО

Президент висловив переконання, що прийшов час, коли народ уже почав розбиратися, хто насправді хоче добра Україні, а хто – ні.

Конституційний суд – і більше ніхто...

Президент звернеться до Конституційного Суду України щодо визначення дати президентських виборів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що виключно в компетенції КС є вирішення питання щодо дати проведення наступних президентських виборів.

„З відповідним клопотанням я звернусь до КС, і його тлумачення буде єдиним, бо дану проблематику може коментувати в Україні тільки Конституційний Суд України”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Популізм змагається з демократією

Президент заявляє, що очолення ним партії “Народний союз „Наша Україна” відповідає законодавству України.

Розповідаючи чому він прийняв рішення очолити НСНУ, Президент наголосив, що сьогодні в країні змагаються два бачення розвитку країни. За словами В.ЮЩЕНКА, перший погляд – це популізм, узурпація влади тощо, другий шлях – демократичний. Говорячи про перший шлях, він нагадав, що влітку БЮТ блокував парламент, тому що тоді прем’єра не влаштовував працюючий парламент, сьогодні керівника уряду не влаштовує НБУ і його робота блокується. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні дуже важливо, які цінності переможуть – демократичні чи антидемократичні. Саме тому, зауважив Президент, він і ухвалив рішення очолити партію НСНУ, яка, на його думку, найбільш відповідає демократичним прагненням. Він зауважив, що на його робочому графіку, як Президента це жодним чином не позначиться. В.ЮЩЕНКО розповів, що звернувся до керівних органів партії щодо необхідності внесення змін до статутних документів, щоб очолення ним партії відповідало Конституції та законодавству України. За його словами, керівництво в партії буде ним здійснюватись символічно: „очолення партії працює лише в одному аспекті: я поділяю - зараз, коли найважче моїй політичній партії – дух, ідеї, цінності з якими у 2002 році демократи вперше почали піднімати голову”.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України одностайно було обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України». Експерти заявляли, що Президент України не має права очолювати політичну партію, оскільки це порушує вимоги Конституції України. Водночас заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що ні Конституція, ні закон про політичні партії не забороняє главі держави бути членом тієї чи іншої політичної сили.

За газ або треба платити, або передати його в інші руки

Президент заявляє, що необхідно або розрахуватись за газ, закачаний в українські підземні сховища, або передати його іншим власникам.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в разі, якщо це газ сезонного споживання, то уряд має формувати таку політику, яку формують інші країни. «Хто закачує сезонний газ у підземні сховища? Не споживач, постачальник. Чому Україна не може з труби відповідно до графіка та балансу брати (газ. – УНІАН) на споживання в січні, лютому, березні стільки, скільки нам потрібно і не творити запасів», – сказав Президент, зауваживши, що при цьому розраховуватися за поточною ціною, якщо немає грошей, аби формувати запас газу.

«Якщо ми захотіли зробити левову послугу, а чому левову? Тому що ціна на енергетичні продукти й на газ, в тому числі, падає – ми закупили в цьому році газ по 179,5 і не знаємо прогнозу ціни російського газу на 2009 рік. Щоб не трапилось так, що ми закупили газ по ціні дорожчій, ніж ціна планового року», – зауважив Президент.

Він назвав безперспективною подібну політику в умовах, коли кон’юнктура ціни на газ змінюється. «Тому або ми повністю розраховуємося за газ той, який закачали по ціні поточного року, або ми змінюємо власника цього газу й передаємо чи Газпрому чи тій структурі, яка здатна розпорядитися цим газом на внутрішньому або зовнішньому ринках», – сказав Президент.

Він зауважив, що оскільки склалася ситуація, що в грудні в уряду немає грошей, щоб розрахуватись за цей газ і навіть немає грошей для виплати пенсій і заробітних плат, він змушений був порушити це питання перед НБУ. «Ми домовились в рамках останніх консультацій, що в рамках розрахунку по боргу за газ ми використаємо валютні резерви НБУ», – сказав Президент, водночас зауваживши, що НБУ не має жодного відношення до цих боргів. Він підкреслив, що це не є функцією Національного банку – тримати газову стабільність.

В.ЮЩЕНКО розповів, що 800 млн. доларів було перераховано з резервного фонду НБУ, понад 200 млн. – перераховано з виручки НАК «Нафтогаз», а частина боргу була реструктуризована на січень, лютий наступного року. «Таким чином на сьогодні це питання вирішено», – сказав Президент.

Також він зауважив, що сьогодні Олег ДУБИНА (голова правління НАК «Нафтогаз України». – УНІАН) повернувся з газових переговорів з Росії, але він ще не встиг доповісти про підсумки цих переговорів.

Поїздка до Обами залежатиме від політичної ситуації в Україні

Президент заявляє, що визначиться щодо своєї поїздки на інавгурацію новообраного Президента США Барака ОБАМИ в залежності від політичної ситуації в Україні.

«Відповідь на це запитання (щодо поїздки в США. – УНІАН) потрібно давати в контексті тих обставин, які можуть бути всередині країни, включаючи питання і бюджету, і економічної кризи. Іншими словами, відповідь на це запитання я дам дещо пізніше», – сказав Президент.

Говорячи про відносини між Україною і США, Президент наголосив, що вони розвиваються динамічно і є стратегічними. «Новообраний Президент засвідчив незмінність курсу по відношенню до України. Таким чином, я би твердо хотів висловити те, що в цих відносинах ніяких змін не буде», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Антиукраїнські запитання формулюються не в Україні

Президент України вважає, що запитання в Інтернеті про те, скільки заплатити владі, щоб вона не заважала будувати країну, сформульовано не в Україні.

Зокрема, відповідаючи на запитання: „Скільки вам заплатити, щоб ви разом з усіма депутатами, міністрами, урядовцями назавжди виїхали за кордон і не заважали Україні нормально розвиватись”, В.ЮЩЕНКО зауважив, що міркує, як відповісти на нього з гумором, так само, як воно ставиться. „Очевидно, це питання – провокація, очевидно, що воно ставиться для того, щоб задатися, і не так важлива відповідь. Але я б хотів сюди й серйозну ноту додати: ви знаєте, шановні автори цього питання, я не відкрию секрет що 2/3 авторів цього питання знаходиться не в Україні або представляють не українські видання. Але це нічого”, – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що наша політична ситуація інколи призводить до того, що „навіть питання без підказок не можуть часто сформулювати”.

Водночас він сказав, що воно спонукає і до серйозних роздумів, до взаємної відповідальності тих, кого обирають, і тих, хто обирає.

Також Президент наголосив, що він щасливий з того, що журналісти сьогодні в Україні можуть озвучити такі питання, і це свідчить про свободу слова.

Завершуючи коментар, В.ЮЩЕНКО пожартував: „Щодо плати, це корупція, такі пропозиції не проходять. Нам потрібно вдосконалювати відносини – влада й виборець”. “Переконаний, що кращою відповіддю на це запитання є демократизація”, – наголосив він.

Шельф Чорного моря має стати національним пріоритетом

“Як Президент я все робитиму для того, щоб політика активізації розвідки й видобутку енергетичних ресурсів України стала одним із національних пріоритетів. Упевнений, що в нас буде уряд, який матиме адекватне ставлення до стратегії енергетичної безпеки як до пріоритету №1 у цій країні”, – заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив надію, що 2009 рік в цьому напрямі стане “знаковим і оптимістичним”.

В.ЮЩЕНКО вважає, що розвідкою і видобутком нафти й газу на шельфі Чорного моря мають займатися як українські, так і міжнародні компанії.

“Сьогодні треба зробити все, щоб такий проект (з видобутку нафти й газу на Чорноморському шельфі. – УНІАН) було відновлено і врешті-решт щоб Україна здійснила перший проект за останні 30–40 років, який починає видобуток власного газу й нафти”, – зазначив глава держави.

Як боротися з безробіттям

Прийняття антикризового пакета та ефективного Держбюджету-2009 є головними умовами успішної боротьби з безробіттям, вважає Президент.

«Коли ми говоримо про зайнятість, ми повинні мати один із ефективних бюджетів 2009 року... Нам треба сильну позицію уряду, чесну позицію прем`єр-міністра, який може оголити всю проблематику і закликати націю, як діяти, щоб уникнути зайвих, непотрібних трат, що стосуються видаткової частини чи оптимізації бюджету в частині доходів», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Подолати безробіття можна одним ефективним способом – економічним ростом. Тільки економіка росту може дати робочі місця. Економіка депресії, економіка стагнації робочих місць не дає», – сказав Президент, додавши, що саме тому «великою поразкою», з точки зору ефективних антикризових дій та створення робочих місць, є той факт, що станом на 17 грудня проект бюджету був не тільки не поданий до парламенту, а й були не визначені основні бюджетні економічні показники 2009 року.

«Відсутність бюджету – це проблема номер один, коли ми говоримо про політику зайнятості», – переконаний В.ЮЩЕНКО. Водночас він висловив упевненість, що сформувати ефективний бюджет можна лише за умови попереднього розгляду солідного пакета антикризових дій.

Глава держави також відзначив, що Україні потрібно унормування політики у сфері зайнятості. Він нагадав, що сьогодні в парламент внесено ряд законопроектів, які «роблять добрі кроки в оптимізації політики зайнятості».

«Ми домовилися, що всі соціальні фонди через перерозподіл коштів забезпечать покриття дефіциту фонду зайнятості, який на початок 2009 року, на думку експертів, складає біля 2 млрд. доларів. Ці 2 мільярди на сьогодні, по суті, знайдені і фонд зайнятості практично збалансований у своїх витратах», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також повідомив, що у парламенті знаходиться законопроект, який передбачає певне залучення зареєстрованих безробітних до суспільних робіт. «Це також значною мірою оптимізує дуже багато проектів по територіях, по містах, щоб вони у складний депресивний період – яким планується 2009 рік – рухалися», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про боротьбу з безробіттям, глава держави також висловився за важливість реалізації «виключних національних проектів, які сформували б додаткову зайнятість на складний період».

Президент нагадав, що на сьогодні в Україні зареєстровано близько 670–700 тисяч безробітних, а за оцінками експертів рівень безробіття на кінець наступного року може сягнути 9%.

На Київщині під покровом БЮТ діє злочинна група

Ющенко звинувачує уряд і БЮТ у незаконних оборудках із землею у Київський області.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні в парламенті блокується антикорупційний пакет, внесений ним багато місяців тому. Він зауважив, що в разі ухвалення цих законів багатьом посадовцям і народним депутатам довелось би відповідати перед законом.

Президент навів приклад щодо ситуації з землею в Київській області. «Там працює ціла злочинна група під покровом однієї політичної сили – БЮТ. І доки до кримінальної відповідальності не буде притягнутий депутат цієї групи, ми змагання у Київській області не виграємо», – сказав Президент.

Він зауважив, що все робить для того, щоб у рамках закону були здійснені всі необхідні кроки і була припинена злочинна діяльність, яка «твориться в земельних відносинах і по Київській області, зокрема». «Це робота глави уряду і її політичної сили», – сказав Президент.

Він розповів, що керівник управління земельних ресурсів Київської області був арештований, але під тиском прем’єр-міністра був звільнений. «Робиться це вночі, здається, після 12-ї години ночі. Людина, яка виконувала обов’язки керівника земельних ресурсів України, має три судимості. Хто його поставив, чиє розпорядження?» – запитав В.ЮЩЕНКО.

Президент також розповів, що людина, яка має велику посаду, «в одному з провідних інститутів, який займається плануванням землі, є учасником злочинного угруповання, має кличку, має все, як полагається, і представляє одну політичну силу».

В.ЮЩЕНКО розповів, що отримав десятки звернень від народних депутатів, а також жителів Київської області, у яких розповідається про незаконні оборудки з землею, а також просять допомоги. «Оце все людські підписи простого українського села, де творяться БЮТом через депутата БЮТ і всю ієрархію злочини з землею», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також розповів, що минулого тижня Генеральна прокуратура підготувала подання щодо скасування депутатської недоторканності й арешту «цього жуліка й відкрити кримінальну справу». «Це подання пройшло не більше десяти метрів і було зупинено. Я звертаюсь до вас і хочу сказати: якщо позиції громадськості, журналістів по даному питанню не вистачить, Генеральна прокуратура вже мало що зробить, бо вона знаходиться під таким прикриттям БЮТу і прем’єра, що ці дії будуть марними», – сказав Президент.

Про урядовий проект бюджету навіть міністр фінансів відмовився доповідати

Президент називає урядовий проект державного бюджету на 2009 рік „бюджетом кризи”, який не сприятиме виходу із кризи.

„Це дуже проблемний документ, з яким буде дуже важко жити”, – сказав Президент.

За його словами, сьогодні в парламенті відбулося те, що мало відбутися ще 15 вересня, коли уряд мав подати на розгляд парламенту проект основного бюджетного закону країни. (Кабмін 23 грудня у ВР представив проект бюджету-2009. – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що вперше за всю історію незалежності країни міністр фінансів відмовився представляти його в парламенті. „Не бажає доповідати”, – сказав він про міністра.

„З точки зору проблем бюджету я відверто хочу сказати, що це – бюджет кризи, це бюджет, який не дає відповіді на гідний вихід – чесний, не популістичний, із ситуації. Бюджет, який не буде спонукати націю до дій чи систему влади до дій. Це мої оцінки, бо я не побачив чесної оцінки уряду по всіх проблемних питаннях, для того, щоб мати достойний бюджет. Замовчувати сьогодні цю проблему, значить, працювати на стихію”, – наголосив він.

Президент розкритикував наявність дефіциту в проекті бюджету, а також методи формування стабілізаційного фонду. Також він назвав проблемними макроекономічні показники бюджету. Зокрема, закладені в проекті показники ВВП, інфляції тощо.

На думку Президента, урядовий бюджет на наступний рік може спричинити серйозні проблеми для місцевих бюджетів.

Президент сподівається що в четвер, 25 грудня, Верховна Рада Україна ухвалить державний бюджет на 2009 рік в цілому, яким би поганим він не був.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що він не прихильник того, аби бюджет ухвалювався потайки, без обговорення, у тому числі з органами місцевого самоврядування. „Прикро, що нація звикла до того, що бюджет країни – це предмет мрій однієї людини, яка з унікальною акторською майстерністю обмальовує фата-моргану, але парламент поставлений в ситуацію, коли великого вибору немає”, – зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що парламент зобов’язаний ухвалити бюджет. „Це повинно відбутися – перше читання – у четвер, я думаю, воно й останнє буде. Якщо не вистачить четверга – давайте в суботу, неділю, наступний понеділок працювати, але без бюджету входити в наступний рік неможливо ні теоретично, ні політично”, – сказав Президент, додавши, що той проект, який підготувала керівник уряду, є „документом, проти якого немає часу, можливостей і доцільності опонувати. Країна перед фактом поставлена”. Зокрема, Президент наголосив, що база 2008 року не дозволить здійснити виплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних платежів.

Суддю-хабарника Зварича теж кришує БЮТ

Президент стверджує, що БЮТ допомагає звинуваченому в хабарництві екс-голові Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ уникнути кримінальної відповідальності.

В.ЮЩЕНКО зазначив , що Печерський районний суд Києва, «який знаходиться далеко від Львова, під тиском народного депутата Андрія ПОРТНОВА, який діє за вказівкою прем’єр-міністра», розглядає питання про скасування кримінальної справи проти І.ЗВАРИЧА.

У зв’язку з цим Президент висловив обурення тим, яке відношення Печерський райсуд Києва може мати до цієї справи.

Він нагадав, що раніше звернувся до Вищої ради юстиції з проханням відсторонити І.ЗВАРИЧА від виконання обов’язків, а в Раду суддів спрямував клопотання про зняття цієї людини з посади голови суду.

Президент також зазначив, що після цього ВР ухвалила рішення про те, що І.ЗВАРИЧ може бути притягнутий до відповідальності. Разом з тим В.ЮЩЕНКО додав, що “цю людину, очевидно, доведеться ще довго шукати”.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і в помешканні голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

18 грудня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт І.ЗВАРИЧА.

На тезі про колективну безпеку для України президентські вибори не виграєш

Президент усвідомлює, що багато його тез не є виграшними на президентських виборах.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україна має всі можливості стати повноцінною європейською країною. Водночас, за його словами, зробити це за 365 днів неможливо. “Але розбудовувати Українську державу і боротися за завтрашній день треба сьогодні", – зазначив він.

"Я як Президент тримаю цей принцип як основний у свої роботі. І кожен мій день направлений на це, щоб українська нація отримала більше гордості, самоповаги, більше відчуття свої власної цінності. Щоб по багатьох питаннях ми встали з колін і не жили вчорашнім днем", – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

"Я розумію, що багато тез, про які я говорю, це не ті тези, які переможуть завтра. Вони переможуть післязавтра. Але я мушу про це говорити. Бо якщо ми не будемо плекати тему нашої історії, ми не збудуємо щасливої України", – сказав він.

Говорячи про зовнішню та безпекову політику України, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що колективна модель безпеки є єдиною, яка здатна забезпечити український суверенітет і незалежність. "Хочу сказати, що це та тема, на якій Президент ЮЩЕНКО буде стояти і говорити нації: "Якщо ви хочете дітям передати стабільну країну з твердим суверенітетом, ми повинні прийняти ту модель, яку прийняла кожна держава сучасної Європи. Ця нація має суверенне право – право на власну політику національної безпеки", – сказав глава держави.

При цьому він запитав: "На цих тезах можна виграти президентські вибори?” і сам відповів: “Думаю, що ні".

У ВР потрібна більшість, яку представлятимуть НУНС, БЮТ, Партія регіонів і Блок Литвина

Президент виступає за парламентську більшість у складі депутатів з фракцій “Нашої України – Народної самооборони”, БЮТ, Партії регіонів і Блоку Литвина.

За словами Президента, зараз Україні потрібен не хаос і поляризація політичних сил. “У парламенті як ніколи потрібна більшість, яка може представити і Партію регіонів, і БЮТ, і "Нашу Україну", і Блок Литвина", – заявив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що “це ті легендарні депутати, які можуть взяти на себе відповідальність за ухвалення рішень, які потрібні країні. Не піар-кроки, не чорні мантії, а здоровий глузд".