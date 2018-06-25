Чого навчить українців шокова газотерапія

Після газового саміту у Москві російський президент Дмитро Медведєв сформулював умови, які мали б забезпечити довіру та мир у газових питаннях між Україною та Росією. Також на підсумковій прес-конференції глава РФ сказав, що слід створити міжнародний консорціум за участю шести європейський компаній. Eni, Wingas, Gas de France, E.On Ruhrgas, OMV и Gasterra готові взяти участь у такому консорціумі. Питання технологічного газу, за твердженням російського президента, вирішується за допомогою акредитиву. Акредитив - рахунок, з якого будуть списуватися гроші у випадку, якщо Газпром виявить крадіжки газу і це підтвердять міжнародні спостерігачі.

Ми попросили прокоментувати вітчизняних експертів ці пропозиції російського президента.

Олександр Тодійчук, президент Міжнародного київського енергетичного клубу:

Шокова терапія прищепить культуру використання енергоресурсів

Я вважаю, що така шокова терапія, через яку пройшла Україна у результаті газового протистояння, та перехід на ринкові ціни допоможуть їй сповзти з газової голки і прищепити культуру використання енергетичних ресурсів. Вже відомо, що середньої європейської ціни на газ немає, є ринкова ціна, яка також стає предметом домовленостей компаній. Якщо говорити про ціну для України, навіть якщо вона буде у першому кварталі 360 доларів, а далі знижуватиметься відповідно до падінь на ціни на нафту (це у випадку, якщо не буде різкого стрибка цін на нафту), то тоді середня ціна для України за підсумками року становитиме 250 доларів. Ціна на транзит залишається тією ж самою, це навряд чи можна вважати плюсом для України, але натомість обіцяні знижки. Україна дечому навчилася у цій війні, зокрема, не вірити у меморандуми, якими раптом можуть знехтувати.

Україні необхідно шукати кошти задля того, щоб закупити технологічний газ та вирівняти фінансову ситуацію, пов’язану із різкою зміною ціни. Але пошук коштів не повинен створювати умов, за яких Україна юридично б визнавала, що брак в неї коштів спричинив кризу. Бо це була спровокована Росією криза. Залучення ЄС до співпраці має бути спільною роботою на майбутнє. Росія намагатиметься всі ініціативи обставити так, що Україна не мала коштів, була неспроможна, і це велика небезпека. Я не проти консорціуму, але повинна бути співпраця. Але поки що я не бачу підстав передавати в консорціум українську ГТС, умови для нас поки що – невигідні, ми на маємо ані стратегії, ані тактики. Зовсім не на часі зараз говорити про консорціум.

Олександр Гудима, народний депутат України, член парламентського комітету з питань палива та енергетики:

Останній саміт - психологічна акція Газпрому

Давайте ділити те, що говорять президенти. Бо якщо ми будемо аналізувати те, що каже наш Президент та представники його Секретаріату, або що каже російський президент та його служби, то буде хаос. Саміт, який відбувся у Москві, не прийняв жодних документів, і не міг прийняти, бо представники Євросоюзу у ранзі міністрів не мали на це жодних повноважень. Це була психологічна акція Газпрому. І всі заяви були лише заявами, у тому числі і по консорціуму. Ніякого консорціуму не було і не передбачається у двосторонніх українсько-російських відносиназх. Були і пропозиції України: купляйте газ на кордоні Росії та України і тоді платіть нам за транзит європейську ставку і спільно транспортуйте його до Європи. Але все закінчилося тим, що Путін і Тимошенко заявили: нема потреби пускати у двосторонні контакти нікого, у тому числі і міжнародних спостерігачів. Ніякого акредитиву не буде, бо акредитив це не більше, ніж пропозиція російського президента як убезпечитися від крадіжок. Крадіжок не буде, коли будуть двосторонні контракти. Щодо ціни... Ми вже зрозуміли, що кожна держава укладає з Газпромом свої контракти. Знижки у зв’язку із падінням цін на нафту для кожної держави наступають в інший період часу. Це були використано, як спроба тиску. Ми також уникаємо поняття про середньоєвропейську ціну. Визначаємо, що таке ринкова ціна у першому кварталі для України, виходячи із географічного положення, із знижок, і з того, що Україна на рік заморожує ставку транзиту. Ніхто не забере права у панів Міллера та Дубини прийняти рішення, яке буде задовольняти Росію та Україну у першому кварталі, у процесі року. Врешті, вони підтвердили меморандум, що не за три, а за рік Україна перейде на ринкові ціни. І тоді Росії прийдеться визначитися у грудні цього року, що таке ринкова ціна на транзит російського газу. Все йде нормально, і давайте не будемо аналізувати слова пана Юрія Бойка і пана Богдана Соколовського, які казали, що ціна на газ може бути 100 доларів і тим самим не дуже сприяли переговорам.

Іван Діяк, радник голови Нафтогазу України:

Коментувати все, що наговорила Росія, це самих себе ганьбити

Консорціум - це давня мрія російського керівництва. ГТС не підлягає приватизації, і нехай тих бажаючих європейських кампаній буде не шість, а двадцять, депутати не змінять закон. Російська політика зайшла у глухий кут, під час кризи наші області опалювалися, ГТС витримала зміну на реверс (одна нитка газопроводу, прокачуючи газ зі сховищ, працювала у реверсному режимі). Звичайно, Росія хоче прискорити будівництво обхідних газопроводів. Але тепер після кризи гостріше стоїть питання їхньої доцільності. Бо якщо Північний потік ще має обґрунтування, то Південний - ніякого. Криза показала - у Росії немає зайвого газу. Вона добуває 560 мільярдів в рік, і ще прикуповує туркменський газ. Зараз у Росії два родовища, одне - на Ямалі та Штокманівське - 13-14 трильйонів кубів. А під боком - Іран та Катар 28 трильйонів та 26 трильйонів, ще й Близький Схід та Середня Азія, загалом - 79 трильйонів. Якщо іранський газ прорветься в Європу, Газпром втрачає монопольне становище. Врешті-решт, є такий газопровід Голубий потік, який йде до Туреччини. Голубий потік є енциклопедичним прикладом неефективного використання коштів.

Щодо акредитиву для технологічного газу. Він не потрібний, бо ми не крадемо. Але Росія шукає приводу звинуватити. Зараз коментувати все, що наговорила Росія, це поширювати словоблуддя та самих себе ганьбити.

Опитувала Маша Міщенко