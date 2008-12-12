У Тимошенко попередили: хто не сховався, ми не винні

БЮТ не збирається звертати увагу на можливі народні протести проти неефективної політики уряду Юлії Тимошенко в питанні подолання економічної кризи і пом`якшення його наслідків для населення України. На це натякнув представник блоку імені прем`єра Андрій Портнов в прямому ефірі програми «Шустер live» та телеканалі «Україна».

Присутні в студії журналісти нагадали нардепові, що Партія Регіонів вчора дала уряду Тимошенко 100 днів на те, щоб змінити на краще економічну ситуацію в країні. І заразом попередила, що «підніме всю Україну», виведе мільйони людей на вулиці, якщо після закінчення обумовленого терміну жодних змін не відбудеться. Журналісти лише намагалися з`ясувати у Портнова, чи вистачить БЮТ, новоствореній коаліції, і уряду Тимошенко 100 днів на те, щоб встигнути щось зробити в цьому плані? І як люди зможуть (мають) відчути, що Кабмін почав хоч щось робити у напрямку поліпшення економічної ситуації?

На такі питання представник БЮТ відреагував дещо дивним чином: «Ми нічиї ультиматуми сприймати не будемо. Сто днів нам дадуть або п`ятдесят днів. Значить, ми діємо за принципом "караван йде". Хто хоче співробітничати з урядом, з парламентською більшістю, – він співробітничатиме. Хто не хоче - той не хоче». До цього пасажу Портнов додав: «тому хто не сховався, ми не винні».