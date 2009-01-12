НКРЕ планує підвищити ціну на газ для населення більш як на 70%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розглядає можливість спрощення диференціації роздрібних цін на газ для населення і планує їх поетапне підвищення з лютого.

Про це сказано в листі голови НКРЕ Валерія КАЛЬЧЕНКА на адресу Кабінету Міністрів України, копію якої має УНІАН.

Згідно з документом, комісія, зокрема, пропонує розділити споживачів на 2 групи: споживачі, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води (перша група), і так звані комплексні споживачі, які використовують природний газ також для опалювання (друга група). Водночас ціну на газ для другої групи пропонується прирівняти до ціни газу, що відпускається підприємствам комунальної теплоенергетики.

(Нагадаємо, зараз діє 4-рівнева схема диференціації роздрібних цін на газ для населення, в основу якої покладено річні об`єми споживання газу побутовими абонентами. – УНІАН)

У листі пропонується підвищити роздрібні ціни на газ для населення в 2 етапи - з 1 лютого і з 1 травня.

На першому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонується підвищити на 25% до 618,75 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексних) – встановити на рівні 872,78 грн. тис. куб. м (на рівні ціни, встановленої для підприємств ТКЕ).

На другому етапі вартість газу для споживачів першої групи пропонується знову підвищити на 25% до 773,44 грн. за тис. куб. м, для споживачів другої групи (комплексних) – встановити на рівні 1273 грн. тис. куб. м. Таку ж ціну на газ з 1 травня пропонується встановити для теплокомуненерго.

Крім того, на другому етапі НКРЕ пропонує переглянути тарифи на транспортування, розподіл і постачання газу для газотранспортних і газопостачальних підприємств. Перегляд даних тарифів пропонується здійснити зважаючи на падіння обсягу транспортування та зростання ціни на імпортний природний газ, який використовується газопостачальними компаніями на виробничо-технічні потреби.

У листі наголошується, що пропозиції НКРЕ сформульовано з урахуванням рекомендацій, наданих комісії рішенням Ради національної безпеки й оборони від 26 вересня 2008 року, яке введено в дію указом Президента України від 3 жовтня (№905/2008). Крім того, до уваги взяли необхідність збалансування 2009 року фінансових потоків НАК «Нафтогаз України» під час закупівлі природного газу та його реалізації для потреб населення та теплокомуненерго, а також передбачена держбюджетом на 2009 рік дотація компанії в обсязі 1,6 млрд. грн. на покриття різниці між ціною закупівлі імпортного газу для ТКЕ та фактичними цінами, за якими газ відпускається теплопостачальним організаціям.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року НКРЕ двічі переглядала диференційовані роздрібні ціни на газ для населення. Останнє підвищення на 35% набрало чинності 1 грудня.

НКРЕ ухвалила, зокрема, що споживачі першої категорії, які використовують не більш як 2,5 тис. кубометрів газу на рік, платитимуть у середньому 495 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності газових лічильників – 46,36 коп. за 1 кубометр, з урахуванням ПДВ, за відсутності газових лічильників – 53,16 коп.);

друга категорія споживачів за умови споживання природного газу не більш як 6 тис. кубометрів на рік у середньому платитиме 737 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності газових лічильників 1 кубометр газу коштуватиме 73,2 коп., за відсутності лічильника – 80,52 коп.);

третя категорія за умови, що споживання природного газу не перевищуватиме 12 тис. кубометрів на рік, у середньому платитиме 1 тис. 502 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності лічильників вартість одного кубометра газу становитиме 1 грн. 49,88 коп., за відсутності газового лічильника – 1 грн. 64,82 коп.);

четверта категорія споживачів, споживання природного газу якої перевищуватимуть 12 тис. кубометрів на рік, у середньому платитиме за 1 тис. кубометрів 1794 грн. (за наявності газового лічильника 1 кубометр спожитого газу коштуватиме 1 грн. 79,04 коп., за відсутності лічильника – 1 грн. 96,86 коп.).