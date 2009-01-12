НКРЕ спростовує інформацію про розмір підвищення ціни на газ

НКРЕ спростовує інформацію, що з`явились у деяких ЗМІ про намір підвищити ціни на газ для населення більше ніж на 70 процентів – повідомив голова НКРЕ Валерій Кальченко.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розглядає можливість спрощення диференціації роздрібних цін на газ для населення і планує їх поетапне підвищення з лютого і з травня - по 25% щоразу, відповідно.