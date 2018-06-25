Кадрові зачистки напередодні виборів вже почалися
Приклад Хорошковського буде показовим для тих, хто ще вірить в електоральні перспективи Віктора Ющенка. Валерій Іванович став фактично першим перебіжчиком з уряду....
Українську політику чекають серйозні кадрові потрясіння. Безумовно, обивателеві їх піднесуть під соусом зміцнення влади в умовах економічної кризи. Але дійсність куди прозаїчніша - кандидати в президенти збирають навколо себе соратників і володарів фінансових ресурсів.
|Валерій Хорошковський
Ймовірно, Хорошковський буде не останнім чиновником, якого уряд відторгне найближчим часом. І сама Юлія Тимошенко, і її найближчі соратники активно анонсують глобальні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Задовольняти кадрові потреби блоку Литвина Юлія Володимирівна не поспішає, та й сам Володимир Михайлович якось не горить бажанням асоціюватися з владою. Зате проведення ревізії роботи міністрів може допомогти вирішити відразу декілька завдань.
Перша з них - зміцнення парламентської коаліції. Зрозуміло, що Тимошенко постарається роздати портфелі виключно тим членам фракції НУ-НС або їх протеже, для яких світло з прем`єрського вікна грає роль дороговказної зірки. Заразом - підриваючи президентські позиції і скорочуючи можливості глави держави для маневру. Друга - створення однорідного уряду, на засіданнях якого більше не буде антипрем`єрських демаршів. Самі розумієте – криза, президентська кампанія - не до цього. Сумнозвісний «лист Пинзеника», неохайно спростований урядовою прес-службою, став тривожним дзвінком, але не прискорив процес ухвалення антикризових рішень. Третє, можна сказати, традиційне завдання - перетворення уряду на передвиборчий штаб Юлії Володимирівни. І вона, і її соратники можуть невтомно кокетувати на тему участі лідера БЮТ в президентській кампанії, але участь Тимошенко в ній ніхто не ставить під сумнів.
|Адам Мартинюк
Чим можуть відповісти на Банковій? В першу чергу, роботою з парламентаріями, чиє майбутнє не однозначне, а потреби ростуть. Основні політичні команди вже розкрили недоторканні запаси фінансових ресурсів і солодких обіцянок - тягнути далі просто немає сенсу. Крім того, президентський секретаріат продовжить вибудовування вертикалі виконавчої влади на місцях, щоб спробувати використати адміністративний ресурс у виборчій кампанії. До того ж Віктор Балога проводить інтенсивні консультації з лідерами «диванних» партій, щоб забезпечити створення блоку з умовною назвою «Ющенко - наш Президент». Цей рімейк «Злагоди» зразка 1999 року повинен буде, принаймні, створити ілюзію можливості переобрання Віктора Андрійовича на другий термін.
|Віктор Янукович
Провідним партіям і блокам в найближчі кілька років відпочивати не доведеться: переможець президентської кампанії, найімовірніше, захоче провести навздогін і дострокові парламентські вибори, щоб остаточно закріпити свою перевагу. Це означає, що Україна виходитиме з економічної кризи під акомпанемент популістських закликів і обіцянок поліпшити життя мільйонів людей наступного дня після голосування. Що ж, справа звична.
Євген Магда