Відставка уряду: не наздогнали і навіть не зігрілися

Спроба відправити уряд Тимошенко у відставку виявилася невдалою. Прем`єр одержала моральне задоволення, але навряд чи може розраховувати на спокійне життя впродовж найближчих місяців – цього не дозволять ні її опоненти, ні ситуація в країні.

Уміння Юлії Володимирівни маніпулювати цифрами і фактами загальновідоме, але процедура висловлення недовіри уряду передбачає звіт прем`єра. Тимошенко використала наданий час з блиском: за 40 хвилин свого виступу то говорила про успіхи уряду, то звертала увагу на тих, хто заважає йому працювати. Список ворогів народу вже звичний: президент Ющенко, Національний банк, Партія регіонів. Декілька компліментів в адресу парламентської коаліції – і картина виявилася практично повною. Ніхто, власне, і не чекав від Тимошенко відвертої розмови про стан подій в країні.

Цікавіше інше: підбадьорюючи себе оптимістичними заявами, Тимошенко починає не тільки зневажливо відгукуватися про політичних опонентів, але і забуває про свою давнішню опору – середній клас. Акція протесту проти підвищення транспортного збору, оцінена прем`єром вельми презирливо, – навіть не перший дзвінок. Річ у тому, що антикризові закони на сьогодні – це інструмент агітації і пропаганди, а не реальний документ. І поки в Європі податковий тягар і ставка рефінансування зменшуються, в Україні фіскальні органи затягують гайки, вибиваючи податки наперед.

Партії регіонів можна втішати себе хіба тільки тим, що в її рядах виявилося лише три нардепи, які не захотіли голосувати за звільнення уряду. А ще Віктор Янукович вирішив виступати без папірця з парламентської трибуни, і це був не найяскравіший його виступ. Найбільша опозиційна фракція спробувала зберегти лице, озвучивши вустами Ганни Герман задоволення з приводу результатів голосування. Видно, тепер регіоналів чекає боротьба з Центрвиборчкомом і судами, за якими маячитимуть бютівці: фракція ухвалила рішення повторити таки фокус з складанням 150 мандатів і проведенням дострокових парламентських виборів. Тимошенко, зі свого боку, обіцяє їх не допустити, немов забувши, як півтора роки тому сама була ініціатором такої ж процедури. При цьому варто відзначити, що рейтинг Януковича залишається стабільним, а на електоральному полі Тимошенко щосили займається політичним браконьєрством Арсеній Яценюк. Екс-спікер не голосував за відставку уряду, але не забув холоднокровно зауважити, що у Кабміну є близько місяця на ухвалення реальної антикризової програми, інакше дамоклів меч звільнення зависне над головою Тимошенко знову.

Неприємним сюрпризом для Юлії Володимирівни став розкол у рядах колись монолітної фракції комуністів – 20 її членів висловилися за відставку уряду. КПУ ще має відбутися внутрішній діалог на злободенні теми моралі та політики, а для прем`єра висновок полягає в іншому: обіцяні кадрові перестановки в уряді доведеться здійснювати з урахуванням інтересів комуністів. Інакше оновлення Кабміну може просто не відбутися, та й проводити рішення через сесійний зал надалі буде непросто.

Натомість ситуація у фракції НУ-НС прем`єра відверто радує – лише 10 легко передбачених «чорних куль» в адресу уряду. Група Вячеслава Кириленка «За Україну» вирішила не брати участі в голосуванні, мабуть, нагадавши Віктору Ющенку, що з своїми прихильниками треба рахуватися. Але цей невеликий демарш вже не актуальний: третю за величиною парламентську фракцію неможливо назвати пропрезидентською – глава держави втратив будь-який контроль над подіями, що відбувалися в ній. Це логічний, загалом, результат політики Віктора Андрійовича, що примудрився розгубити і рейтинг, і довіру молодших політичних партнерів.

Мабуть, задоволений подіями 5 лютого Володимир Литвин. Спікерові вдалося запобігти зіткненню депутатів в сесійному залі і не допустити звільнення прем`єра. Щоправда, обережний Володимир Михайлович не поспішає делегувати соратників в уряд, розуміючи, що у такому разі його персональний простір для маневру скоротиться.

Утримавшись в прем`єрському кріслі, Юлія Тимошенко виграла сутичку, але далеко не всю кампанію. Бадьорі урядові звіти про успіхи в економіці не можуть підмінити собою реальних дій, спрямованих на боротьбу з кризою. Мільйони українців не спостерігають за політичними баталіями, а борються за виживання. Втім, і опоненти прем`єра не збираються демонструвати чудеса антикризового мислення. На жаль, наша країна достроково і міцно влипнула в президентську кампанію, яка протягом року визначатиме логіку дій основних політичних гравців.

Євген Магда