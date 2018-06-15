Конфлікт у Партії регіонів: ось приїде пан...
Провал спроби звільнити Тимошенко з посади прем`єра бумерангом ударив по Партії регіонів... Її члени звинувачують один одного в провалі голосування, з надією поглядаючи на Януковича...
Провал спроби звільнити Юлію Тимошенко з посади прем`єра бумерангом ударив по Партії регіонів. Далеко не останні в партійній ієрархії парламентарії звинувачують один одного в провалі голосування щодо недовіри урядові, з надією поглядаючи в бік Віктора Януковича.
|Сергій Льовочкін
Цікаво зауважити, що основний конфлікт іде між партійцями «призову Януковича» - Льовочкін – Бойко, яких пов`язують з Дмитром Фірташем, протистоять Шуфричу. Той, хоч і є «надійним багнетом Януковича», але не забуває про тривалу і ефективну співпрацю з Віктором Медведчуком. Сам Віктор Володимирович вже якийсь час воліє дистанціюватися від партійних справ СДПУ(о) і проводити час то як довірена особа Юлії Тимошенко, то в компанії російського прем`єра Володимира Путіна. Льовочкіна часто звинувачують в узурпації доступу до тіла партійного вождя. Провал голосування за відставку Тимошенко став каталізатором задавненої проблеми, і, як видається, політтехнологи з штабу БЮТ залюбки користуються можливістю для рейдів у тил ворога. Деякі експерти вважають, що зв`язок між проблемами в бізнесі Дмитра Фірташа і суєтою навколо його політичних партнерів не випадковий.
|Віктор Плакида
Показовий момент – представники «старих донецьких» (Микола Азаров, Володимир Рибак, Юхим Звягільський) – не беруть участі в публічному з`ясуванні відносин. По-перше, це не солідно, по-друге, вони найімовірніше приєднаються до переможців цієї швидкоплинної, але напруженої дискусії. Її обмеженість в часі очевидна: «регіоналам» необхідно готуватися до президентської кампанії. Рейтингові показники Віктора Януковича сьогодні такі, що він просто зобов`язаний спробувати взяти реванш за поразку 2004 року. До того ж однопартійці не залишили Віктору Федоровичу простору для маневру: його неучасть в президентській гонці означатиме автоматичний захід політичної кар`єри.
|Віктор Янукович
Янукович не витримав випробування опозиційною діяльністю, і це тільки підтверджує недосконалість вітчизняної політичної системи. Образ лідера найбільшої партії з найбільшим представництвом в парламенті дедалі частіше дисонує з ефективністю дій соратників Віктора Федоровича. Сьогодні вони розплачуються за експлуатацію тези «Янукович – це партія», а самому Лідерові, як його називають «регіонали», саме час подумати про ефективні дії. Як мінімум, задля порятунку власної кар`єри.
Євген Магда