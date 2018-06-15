Черномирдін відзначив престольне свято з «нацменшинським» ухилом (фоторепортаж)

Посольство Російської Федерації в Україні з розмахом відсвяткувало день російського дипломата.

На честь свята Надзвичайний і Повноважний посол Віктор Черномирдін нагадав, що Міністерство закордонних справ Росії було установлене як перший посольський приказ ще при Івані Грозному, 460 років тому. «Традиції були закладені ще тоді, а ми їх продовжуємо, виконуючи нашу роботу», - зауважив посол.

Вітаючи гостей святкового прийому, Черномирдін, якого сайт посольства РФ «з нагоди» помпезно пойменував «дуайен дипломатичного корпусу» (doyen фр.— старшина, старійшина - старший у дипломатичному класі і за часом акредитації в даній країні дипломатичний представник), заявив: «ми раді, що в день нашого престольного свята, одного з наймолодших в Росії – йому всього сім років, - ви тут».

Крім червоної ікри в розеточках з тіста, фаршированої осетрини, лосося, креветок і білої риби в меню були присутні солодке тісто «чакчак» і... традиційні для стихійних ринків навколо київських станцій метро біляші. Не обійшлося і без млинців з фореллю і кручеників.

За відомостями Комсомольської правди в Україні, на «чакчак» особливо налягав екс-президент Леонід Кучма... коли не був зайнятий «стріляниною очима» по представницях прекрасної статі. Втім, пані не дуже заперечували, і незабаром узяли Леоніда Даниловича в настільки щільне кільце, що йому довелося капітулювати, випити і витримати фотосесію зі всіма охочими.

Черномирдін скаржився: «тільки от зал малуватий, щоб сюди могли прийти всі наші друзі», але, наприклад, для учениці 11-го класу середньої школи № 22 Солом’янського району Києва Лілії Міхайлової місце знайшлося, принаймні, в культурній програмі. Втім, посольство РФ звернуло увагу на дівчину після того, як її усунули від участі в районному конкурсі, пославшись на те, що виступ підготовлений російською, а не українською мовою. На посольському прийомі Лілія прочитала уривок з «Євгенія Онегіна».

Цікаво, що культурна програма посольського прийому розвивалася практично в строгій відповідності з неписаними правилами сучасного «слов`янського гуляння». Класичну музику Рахманінова і Мусоргського вирішили «розбавити» виступом ансамблю «Яш Юраклар». Хіба що до «Сім сорок» і «Хава нагіли» справа не дійшла... А на фуршеті, куди гості були запрошені після концерту, відбулася презентація російського ювелірного салону «Моисейкинъ» з Катеринбурга.

Відповідні були і нагородження на честь свята: орден Дружби за великий внесок у розвиток культурних зв`язків з Російською Федерацією, збереження російської мови і російської культури дістався президентові Всеукраїнського татарського культурного центру «Туган тіл» Канафіє Хуснутдінову. А сам Черномирдін отримав почесний знак «Гетьман Кирило Разумовський» із рук регіонала Миколи Азарова.

Також в рамках святкування Черномирдін і дипломати посольства РФ поклали вінки до могили відомого російського дипломата, адмірала, графа Евфімія Путятіна у Києво-Печерській Лаврі.

Такий вибір не міг не привернути уваги, оскільки граф Ефімій Путятін відомий не тільки своєю видатною дипломатичною кар`єрою, але і скандальними спробами реформувати вищу освіту у якості міністра народної освіти Росії. Так, скажімо, він перший ввів «заліковки», обов`язкові відвідини лекцій і плату за навчання. Великий резонанс викликав циркуляр від 21 липня 1861 року, яким заборонялися будь-які студентські збори. А також провальна ідея ввести в російських університетах обов`язкове вивчення японської мови. Після того, як реформи Путятіна призвели до масових зіткнень студентів з поліцією в Петербурзі і Казані, «побічним ефектом» яких стало закриття Петербурзького університету, графа зробили почесним членом Російської Академії Наук і відправили на пенсію... P.S. 12 лютого Держдума РФ в першому читанні прийняла законопроект про запровадження ще одного «професійного свята» - Дня партизана і підпільника, який планується святкувати щорічно 29 червня. Щоправда, чомусь починаючи лише з 1 січня 2010р. Цей рік вирішили пропустити...