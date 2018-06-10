Що означає відставка Огризка?

Сьогодні Верховна Рада 250-ма голосами “за” відправила у відставку Володимира Огризка з посади міністра закордонних справ України. За відставку проголосували 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ і 27 – від КПУ. “Це рішення не стало для мене несподіванкою, так само як і для моїх колег”, - зауважив сам Огризко після голосування, додавши, що з самого початку було зрозуміло, що “неугодних” політиків будуть прибирати зі складу уряду. Чому зняли Володимира Огризка і що тепер очікує зовнішньополітичне відомство України, УНІАН поцікавився у експертів.

Валерій Чалий, директор міжнародних програм Центру Разумкова:

МІЖНАРОДНИЙ ІМІДЖ КРАЇНИ ЗНОВУ СТАЄ РОЗМІННОЮ КАРТОЮ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ

Стосовно правових аспектів сьогоднішнього рішення. Насправді рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року тлумачить і дає відповідь на те, чи могла Верховна Рада розглядати питання про звільнення з посади міністра закордонних справ. Згідно цього рішення, відповідно до пункту 12 частини другої статті 85 Конституції України, такі дії були правомочні. Інша справа, чи була дотримана повністю процедура в самому парламенті?

Після внесення змін до Конституції України (нагадаю, зміни, які вносилися при голосуванні деякими депутатами двома руками) ми отримали парадоксальну ситуацію: Президент, який керує зовнішньою політикою, відповідає за зовнішньополітичну лінію, не має фактично всіх інструментів її реалізації. Проблема полягає в тому, що реформа політичної системи і конституційна реформа не завершена, і вона сьогодні ставить дуже багато проблемних питань.

Що відбулося сьогодні в парламенті? Сьогодні в парламенті не відбулося професійної розмови стосовно шляхів і методів формування ефективної зовнішньої політики України. В парламенті відбулася просто політична розправа над конкретною посадовою особою, причому не за тим питанням, яке ставилося до обговорення. А рішення приймалося, як це було пояснене з трибуни, стосовно начебто “антиросійської позиції” міністра. Все це є дуже прозорим і питання насправді полягає в тому, чи була координація такого рішення, яким чином це відбувалося, що це означає у перспективі для країни, який баланс між внутрішніми переконаннями зокрема депутатів від БЮТ, які проголосували за відставку, і якимись додатковими зовнішніми впливами? Хотілось би вірити, що насправді це лише кадрове питання, а не питання зміни пріоритетів зовнішньої політики України в майбутньому.

Чітко проявились позиції політичних сил, лідери яких будуть одними з ключових фігур під час наступних президентських виборів. Для мене як експерта з міжнародних питань - це дуже серйозний сигнал стосовно позиції фракцій: і Партії Регіонів, і персонально Віктора Януковича (з фракцією комуністів і її лідером Петром Симоненком все зрозуміло вже давно), і БЮТ, і персонально Юлії Тимошенко. Це питання сьогодні постало дуже гостро. Воно потребує серйозної дискусії і на експертному, і на політичному рівнях. Якщо ми сьогодні не дамо правильно відповіді, то боюсь, що після президентських виборів і після змін, внесених у Конституцію, ми можемо мати дуже загрозливі тенденції.

Зараз, на жаль, це буде ще одним негативним моментом, який вплине і на ефективність здійснення зовнішньої політики України, і на сприйняття України як прогнозованого, послідовного партнера у міжнародних відносинах. Міжнародний імідж країни знову стає розмінною картою для внутрішньої політичної боротьби.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ України

ЗАВЖДИ ІСНУЮТЬ ПРИВОДИ, ЩОБ ПОРУШИТИ ПИТАННЯ ПРО ВІДСТАВКУ ГОЛОВИ МЗС

На моє переконання, завжди існують приводи для того, щоб порушити питання про відставку міністра закордонних справ. Що стосується цієї конкретної ситуації, було знайдено привід, пов’язаний з розглядом у міжнародному суді ООН питання по континентальному шельфу і економічній морській зоні в Чорному морі навколо острова Зміїний.

Відставка викличе відповідний резонанс і певну реакцію. Розпочнеться аналіз причин, які призвели до неї. Зрозуміло, що це буде позначатися на іміджі країни. Це буде аналізуватися з точки зору можливої зміни зовнішньополітичного курсу нашої держави, і це не може не призвести до нових не передбачуваних ускладнень в реалізації зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Мені хотілося б наголосити, що зміна голови зовнішньополітичного відомства не призведе до кардинальних змін чи переорієнтації зовнішньополітичного курсу нашої держави.

Іван Попеску, народний депутат від ПР, член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи:

МІНІСТЕРСТВО ПРОВОДИЛО ОДНОБОКУ ПОЛІТИКУ

Що стосується відставки - це показник того, що міністерство закордонних справ повинно проводити збалансовану політику, яка відображає консолідовані інтереси влади України, в тому числі і Верховної Ради. А виходить, що останнім часом міністерство проводило тільки однобоку політику.

Замість того, щоб впровадити в життя лозунг, що наші сусіди - стратегічні партнери, яку позицію зайняло міністерство під час подій на Кавказі у вересні 2008 року? Замість того, щоб вирішити питання щодо забезпечення наших інтересів в просуванні на економічному фронті, особливо зараз у кризовій ситуації, у нас просувалося питання визнання Голодомору геноцидом. В результаті у нас не найкращі стосунки з сусідами, у першу чергу з Росією... питання газу і інші питання, в яких міністерство закордонних справ повинно тримати руку на пульсі. Аби запобігти таким випадкам в майбутньому, міністерство повинно вести себе дуже обережно і дипломатично з тим, щоб забезпечити інтереси України не тільки на короткострокову перспективу, а й на тривалу. Звичайно, Партія регіонів, виходячи з цих міркувань, проголосувала за відставку.

Відставка міністра приймається не у формі закону, тож Президент не може накласти вето. Оскільки це постанова Верховної Ради, її підписує голова Верховної Ради і вона набирає чинності з моменту підписання. Навіть якщо Президент залишить міністра Огризка в. о., як тільки буде підписана постанова, він вже не буде міністром закордонних справ. Виникає питання, як будуть проводитися переговори з представниками чільниками інших дипломатичних місій? Скоріше за все, по своїх напрямках будуть працювати заступники міністрів... Але у цій ситуації було б доцільно терміново подумати і подати нову кандидатуру. Серед наших колег є люди, які мають відповідний досвід. Але, на жаль, Президент і уряд їх подавати не будуть.

Андрій Шкіль, народний депутат від БЮТ, член комітету ВР у закордонних справах:

ПОКИ ВІДСТАВКА НЕ ВІДБУЛАСЯ

Лише третина бютівців підтримала відставку. Треба у них запитати, чому вони так голосували. Я голосував проти відставки.

Є питання щодо правомірності і правомочності цієї постанови. Але це мають вже реагувати представники НУ-НС.

Зараз не стільки питання в оцінці діяльності, скільки в реакції на погрози оголошення персоною нон-грата Черномирдіна. Це спонукало до різких заяв представників Компартії і частини Партії регіонів.

Насправді оцінювати діяльність Огризка треба критично. Але ця критика, звичайно, не досягає того рівня, щоби його звільняти, - це не призведе до покращення зовнішньої політики України, тому що цієї сферою, згідно Конституції, керує Президент, а Огризко чи будь-хто інший на його місці буде виконавчою ланкою.

Те, що приводом до відставки стало рішення Гаазького суду – це просто смішно.

Треба адекватно подивитися на ситуацію з відставкою. Поки відставка не відбулася.

Опитувала Анна Ященко