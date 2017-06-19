Порошенко нагородив Яценюка, Клімкіна та керівника офісу УНІАН у Євросоюзі за значний внесок в євроінтеграцію України

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденами ряду українців, у тому числі екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, а також керівника офісу УНІАН в Європейському Союзі Ірину Сомер за значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України.

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Яценюка нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня «за значний особистий внесок у реалізацію євроінтеграційних прагнень України, запровадження Європейським Союзом безвізового режиму, зміцнення міжнародного авторитету держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм».

Крім того, Порошенко нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня колишнього журналіста УНІАН Сергія Воропаєва (посмертно), директора громадської організації «Інститут світової політики» Альону Гетьманчук, заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва, міністра закордонних справ Клімкіна, посла Андрія Олефірова, керівника офісу УНІАН в Європейському Союзі Ірину Сомер, голову правління міжнародного фонду «Відродження», наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка і виконавчого директора громадської організації «Європа без бар’єрів» Ірину Сушко.