Клімкін: Важливо, щоб Трамп зустрівся з Порошенком раніше, ніж з Путіним

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виключає можливість, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент Російської Федерації Володимир Путін можуть погодити питання, які потім нав'язуватимуться Україні для виконання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав журналістам.

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Глава українського зовнішньополітичного відомства сказав, що для України важливо, щоби зустріч Порошенка з Трампом відбулася до зустрічі президента РФ Володимира Путіна з американським лідером.

"Звичайно, емоційно, це для нас важливо з точки зору сприйняття, оскільки в мене іноді питають журналісти, а що, якщо Трамп зустрінеться перший раз з Путіним, чи (вони) не погодять щось, що буде потім якимось чином нав'язано Україні? Я однозначно кажу - 100% ні", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, президенти Росії і Сполучених Штатів Америки Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту «Великої двадцятки» у Німеччині, який відбудеться 7-8 липня 2017 року.