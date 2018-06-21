Віхи тижня: видалення Огризка, подарунок Балоги і повна газифікація української політики

В уряді пройшла позапланова ротація - парламентарії відправили у відставку міністра закордонних справ Володимира Огризка. Мільярди кубометрів газу стали каменем спотикання між Президентом і прем`єром. МВФ відмовив у розгляді звернення української влади про надання наступного транша кредиту.

Вутле суденце компромісу між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко налетіло на зовнішньополітичні рифи. Виклик Володимира Огризка на парламентську трибуну для звіту спочатку не віщував неприємностей шефові української дипломатії, але він став жертвою «сплеску демократії» у лавах БЮТ. Занадто вже багато можливостей давало бютівцям звільнення Огризка: прибрати незручного прем`єрові міністра, продемонструвати взаєморозуміння з Москвою, насолити Вікторові Ющенку і зробити декілька па політичного танго з Партією регіонів. Отже 49 «серцевих» голосів за відставку міністра закордонних справ - зовсім не випадковість.

Цікаве інше: у фракції НУ-НС кинулися відігравати ситуацію назад, але зіткнулися з нерозумінням партнерів по коаліції. В результаті Борис Тарасюк, який зовсім недавно власними руками ліпив парламентський «союз трьох», сьогодні ходить обпльований – Огризка ж називають його близьким соратником. Пропозиція від імені коаліції призначити Бориса Івановича міністром закордонних справ має ледь відчутний відтінок знущання з лідера Народного Руху, тому той запевняє, що не збирається повертатися в МЗС. Як мінімум, наївно вважати, що на Банковій серйозно розглянуть кадрові ініціативи коаліції, лідером якої є Юлія Тимошенко.

До речі, Юлія Володимирівна в інтерв`ю французьким ЗМІ продемонструвала чарівну жіночу непослідовність. Якщо читачів Le Monde вона запевняла в швидкому політичному самогубстві Ющенка і необхідності скоріше провести дострокові президентські вибори, які їй ніщо не завадить виграти, то в інтерв`ю Le Croix була більш стриманою. Лідер БЮТ не стала поширюватися про президентські амбіції в світлі можливих змін в Конституції. Шкода, що браві прем`єрські запевнення про готовність Франції фінансувати поточний дефіцит українського бюджету погано кореспондуються з відмовою ЄС фінансово підтримати своїх членів у центрі Європи і Балтії.

Минулого тижня весь світ зміг постежити за тим, як спецназівці СБУ спочатку захоплюють установу в центрі Києва (не конторку якусь, а НАК «Нафтогаз України»), а потім відступають перед лицем рішучих дій недоторканних депутатів з БЮТ. «Сердечники» оперативно примчалися на захист секретів вітчизняної енергетичної монополії, і, за словами Андрія Портнова, «запотиличниками виганяли «Альфу». Напевно, якщо «депутатський спецназ» довів власний професіоналізм, саме час кидати його на затримання небезпечних злочинців або, в крайньому разі, на патрулювання парків і вулиць.

Інцидент у НАК «Нафтогаз України» і «Укртрансгазі», куди депутати-бютівці не пустили слідчих з СБУ, пов`язаний зі злощасними 11 мільярдами кубометрів газу, що до останнього часу належав компанії RosUrkEnergo. Митники проігнорували попередження Валерія Хорошковського, і розмитнили частину газу для «Нафтогазу». В результаті СБУ порушило кримінальну справу за фактом незаконного заволодіння газом. Юлія Тимошенко не тільки узяла митників і газівників під захист, але й нагородила урядовими грамотами. У спілкуванні з Хорошковським прем`єр перейшла на особистості, продемонструвавши презирство до чоловіків з манікюром і педикюром. Певно, газова драма матиме продовження, адже Валерій Хорошковський публічно запропонував не дивуватися, якщо «Альфа» прийде за документами в Кабінет Міністрів. Отже затвердження Валентина Наливайченка головою СБУ - зовсім не жест доброї волі, а елемент обачливої політичної гри.

Напевно, варто нагадати, що Віктор Ющенко підтримав дії СБУ в НАК «Нафтогаз України», а економічну політику уряду у п`ятницю ввечері в ефірі «Інтера» порівняв зі «смердючим популізмом 17-х років». Схоже, після відмови МВФ розглядати підписану представниками української влади заявку на отримання другого транша сформувати нові загальні підходи буде непросто. Володимир Литвин, наприклад, навідріз відхрестився від досліджень в епістолярному жанрі, які не санкціоновані депутатським корпусом.

Порадував у Міжнародний жіночий день Віктор Балога. Він, мабуть, зробив найоригінальніший подарунок Юлії Тимошенко. Її повторне призначення прем`єром глава президентського Секретаріату назвав помилкою Віктора Ющенка і пов`язав початок економічної кризи в Україні з прем`єрством Тимошенко. І ще одне важливе відкриття Віктора Івановича: коаліції в парламенті немає, тому проводити дострокові вибори можна у будь-який момент. Схоже, з цього інтерв`ю Балоги у форматі «телевізійного листа» почнеться чергове весняне загострення в українській політиці.

Євген Магда