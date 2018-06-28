БЮТ і ПР взяли курс на дострокові вибори

Допомога львівських «зваричів» бютівцям не знадобилася: у ВР вистачило голосів «регіоналів», голови Огризка та національних інтересів, за здачу яких щедро віддячують «з-за бугра»... Чому скасували тернопільські вибори...

В українській політиці все просто: ти – мені, я – тобі. Спочатку Блок Юлії Тимошенко допоміг Партії регіонів відправити Огризка писати мемуари про Зміїний. За півгодини «регіонали», які до останнього критикували БЮТ за бажання відмінити вибори в Тернопільську облраду, долучаються до скасування цих виборів. Коаліція тріщить по швах, БЮТ і ПР вкотре показують усім, що домовлятися вміють і їм удвох у цій країні ніхто не потрібен.

Ющенкові це розв’язало руки для оголошення війни: СБУ атакувало Нафтогаз, що не лише спантеличило країну, а й стало темою №1 для європейських медіа. За бізнес-конфліктом, який апріорі неможливий у нормальній країні з нормальною демократією, чітко проглядається протистояння колишніх союзників у Помаранчевій революції. Два голосування – за звільнення Огризка та за скасування виборів у Тернополі – ще більше загострили політичну кризу.

Чому ж БЮТ так боявся виборів на Тернопільщині? Литвин, який нині в облраді своїми людьми не представлений, був «за» вибори, але виявився безсилим проти спайки БЮТ – ПР. Витоки тернопільських виборів знаходяться в затяжному конфлікті між пробалогівським губернатором Юрієм Чижмарем та бютівською більшістю облради. У самій суперечці нічого особливого немає – сутичка інтересів представницької та законодавчої влад на місцях була закладена ще Кравчуком. Інша річ, що до виборів такий конфлікт доходить рідко – ані депутати, ані губернатор не хочуть бути політичними самогубцями.

Тимошенко про вибори до Тернопільської облради дізналася аж у середині січня, коли більшість конкурентів БЮТ уже розгорнула штаби. Ця “новина” наклалася у ЮВТ на інші відомості з тернопільських фронтів.

По-перше, на стіл прем’єрці лягла «підпільна» соціологія Томенка. За тиждень до виборів вона показувала рідному блокові нищівний результат, ледве дотягуючи до 15%. Тягнибоківська «Свобода» гарантовано набирала 20%. Механізмів боротьби з Тягнибоком напрацьовано не було: тернопільські ЗМІ не особливо вчепилися в чутки про те, що кампанію націоналістів начебто ведуть московські політтехнологи.

По-друге, тяжка економічна ситуація не лише підірвала довіру до Тимошенко по всій країні, а й отримала кілька суто тернопільських нюансів. Наприклад, аграрії, що становлять більшість населення регіону, банально не можуть стати на облік в Центрі зайнятості. «Порятунок» селян напередодні виборів мав стати джокером у рукаві Литвина, який вважає людей від сохи своїм електоратом. Але у світлі скасування виборів законопроект № 4043 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості членів особистих селянських господарств", що мав виправити ситуацію, з козира перетворився на «шістку». До речі, БЮТ за законопроект не голосував, тож «сердешні» недарма не хочуть ставити селян, котрі втратили роботу, на облік, – скоро вибори, й офіційна статистика щодо безробітних має відбивати фантазії Тимошенко, а не реальний стан речей.

Не додало населенню оптимізму і блокування банківських депозитів. Чи не кожна тернопільська сім’я має родича, який працює за кордоном і надсилає кровні євро додому. Протягом року через «Вестерн Юніон» у область надійшло втричі більше грошей, ніж із державного бюджету. Нині кошти «заморожено» до кращих часів, які невідомо коли настануть.

По-третє, Тимошенко донесли інформацію про тотальний контроль, що його встановив над місцевими ТВК тернопільський губернатор.

Найголовніша ж причина полягає в тому, що Тимошенко панічно боїться «київського дежа-вю». У БЮТ тема травневих виборів у Києві – табу. Про це не говорять, та рани в Тимошенко не загоїлись досі. Усі «малі» партії та блоки приросли в Києві мандатами, а парламентський кити – БЮТ, ПР і «Наша Україна» отримали в киян відкоша. Тимошенко тоді не дослухалася до своєї фракції, яка наполягала на союзі з Кличком, висуненні єдиного кандидата та спільній перемозі. Як результат, біло-сердешні під проводом самої Тимошенко здобули на 9 мандатів менше, ніж на чолі з Томенком у 2006 році.

Тож у БЮТ вирішили будь-якою ціною скасувати вибори на Тернопільщині, аби не демонструвати країні, спонсорам та ворогам рейтингові виразки.

Але був не лише Київ...

16 березня 2008 року відбулися дострокові вибори мера Жашкова. Реальну соціологію, яка показувала не більш як 15% у штабі проігнорували – були впевнені, що повторять результат перевиборів до Верховної Ради 2007 року. Тоді це невелике місто на Черкащині дало Блокові Юлії Тимошенко 55% голосів. Проте кандидат, якого висунула Тимошенко, провалився, набравши лише 16%.

Усі ці причини спонукали леді Ю взяти курс на відмову від тернопільських виборів, застосувавши для цього два важелі. Перший – офіційний. Згідно з гоголівським «я тебе породив, я тебе і вб’ю», у ВР було зареєстровано проект відповідної постанови, за який, власне, і проголосували 3 березня 292 депутати.

«Пожежним» варіантом стало звернення до суду – з винесенням відповідної ухвали. До суду – львівського, який завше славився “колядниками” та “засівальниками”. Утім, допомоги львівських «зваричів» не знадобилося: у ВР вистачило голосів «регіоналів», голови Огризка та національних інтересів, за здачу яких щедро віддячують «з-за бугра».

Один з головних висновків: напередодні старту президентських перегонів Блок Юлії Тимошенко ще більше зіпсував свій імідж у Західній Україні. Замість того, щоб активно включатися в боротьбу за тернопільську облраду, Тимошенко дала своїм конкурентам додаткові аргументи... На Галичині люди особливо чутливі до всіляких ігор на користь північних сусідів. А “Свободу” після всього цього просто не спинити...

Як у цьому контексті виглядають імовірні розклади під час президентської кампанії?

Схоже, на Тимошенко чекають деякі сюрпризи. Вириваючи прем’єра з “контексту патріотизму”, її політтехнологи, судячи з усього, намагаються перевести її на чуже електоральне поле. Але господар Півдня і Донбасу вже давно є, і прізвище його – Янукович.

Під час кампанії він знову дістане вкриті пилом гасла про російську мову, Крим і НАТО. І тоді Тимошенко нічого не залишиться, як вкотре звертатися по голоси до щирих українців. Та чи приймуть її ті, хто симпатизував «Свободі», Ющенку, Грузії та підтримував Огризка?

Скасування виборів у Тернопільській області продемонструвало не тільки соратникам, а й супротивникам БЮТ, що пані Тимошенко не машина, яка кує перемогу за перемогою, а обережна, невпевнена у власних силах людина, яка, обпікшись на молоці, тепер і на воду дме.

Та, схоже, тернопільцям не доведеться довго носити камінь за пазухою – скоро їм таки випаде шанс дати гідну відповідь за скасування виборів. Останні кроки, до яких вдається Тимошенко, свідчать про її готовність кинутися у вир дострокових виборів – президентських, парламентських і, під шумок – місцевих.

Вона усвідомлює, що її урядування обертається електоральними втратами. Чекати поки шагренева шкіра популярності скоротиться до ющенківських розмірів прем’єрка не бажає. Кинути дорогий її серцю Кабмін за власним бажанням вона не може – занадто красномовною вийде визнання неспроможності впоратися з кризою, а це означатиме ще більші електоральні втрати...

Залишається розхитувати човен: створити умови, через які Ющенко сам відправить усіх на вибори. І в цьому Тимошенко й «регіонали» – ситуативні союзники. Для бізнесу очевидно, що рятувати країну від наслідків кризи, яка сьогодні ще не сягнула дна, ніхто до оголошення результатів виборів у ЦВК не буде – політики бігтимуть “назустріч людям” і топитимуть країну в популізмі та віддрукованій грошовій масі.

Хоча пані Тимошенко, скориставшись досвідом Кім Чен Іра, і заборонила Держкомстатові публікувати реальні цифри падіння ВВП та згортання економіки, українські олігархи і звичайні громадяни відчувають на власній шкурі, що їхні статки тануть, як сніг на сонці.

Тож зараз БЮТ і «Регіони» дружньо тиснуть на больові точки Ющенка: звільнили Огризка, подолали його вето на закон про імпічмент Президента. Усі ці акції мають на меті одне – вибори якнайшвидше. Тим більше що Ющенко на ці натискання слухняно ведеться. Такий сценарій влаштовує як БЮТ, так і Партію регіонів. Адже їм, як справжнім важковаговикам, залишиться тільки звільнити політичне поле від усілякої “дрібноти” та з’ясувати всі історичні суперечки в битві сам-на-сам. А там – «у живих зостанеться тільки один».

Василь Самохвалов, Катерина Кириченко, Інститут антикризових стратегій