Гужві вручено підозру, запобіжний захід обиратимуть завтра – прокуратура
Із клопотанням про обрання запобіжного заходу Гужві звертатимуться до суду завтра.
Головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві вручили повідомлення про підозру за ст. 189 КК України (вимагання), прокуратура завтра звернеться в суд з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
«Керівнику Інтернет видання «Страна.ua» вручено підозру за ч. 3 ст. 189 КК України. Із клопотанням про обрання запобіжного заходу звертатимемося до суду завтра. Повідомимо про це додатково», - зазначила вона.
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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці гроші нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.
У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду в парламенті заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.
Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика».
Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.
Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».
Депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.