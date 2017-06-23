Гужві вручено підозру, запобіжний захід обиратимуть завтра – прокуратура

Головному редактору видання «Страна.ua» Ігорю Гужві вручили повідомлення про підозру за ст. 189 КК України (вимагання), прокуратура завтра звернеться в суд з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

«Керівнику Інтернет видання «Страна.ua» вручено підозру за ч. 3 ст. 189 КК України. Із клопотанням про обрання запобіжного заходу звертатимемося до суду завтра. Повідомимо про це додатково», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці гроші нібито за неоприлюднення компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду в парламенті заявив, що слідчі дії стосовно Гужви велися з 31 березня.

Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив у Facebook: «За матеріалами ДФС і прокуратури м.Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика».

Луценко зазначив, що у слідства є відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання «підставою».

Депутати фракції «Опозиційний блок» заявили про готовність взяти Гужву на поруки.