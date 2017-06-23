Генпрокуратура опублікувала оперативне відео у справі Гужви

Прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган оприлюднила серію відеозаписів у справі за підозрою головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви у вимаганні хабара з народного депутата.

Відеозапис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Перші відео, які вже легалізували слідчі у справі вимагання хабара Ігорем Гужвою», - зазначила Сарган.

Генпрокурор Юрій Луценко на прес-конференції пояснив зміст відеоматеріалів.

"Це (на відео) те джерело, яке згодом виступить посередником, отримає гроші, мічені гроші, після того візьме їх у сумку, в якій є радіомаяк, у ходы зникне зображення, очевидно, і з'являється звук. Він постукає у кабінет пана Гужви, занесе кошти, він покладе їх у свій портфель і дочекається приходу оперативних працівників силових органів, мічені гроші знайдуть у його портфелі. Це ви побачили епізод домовленості з посередником. Наступний епізод - отримання суми вимагання посередником. Наступний епізод - занесення отриманого посередником до свого шефа. І далі - фіксація силовиками саме цих купюр, саме в тому місці, саме в тому портфелі. Коли будете дивитися, зверніть увагу на вираз обличчя здирника під час того, коли зайшли силовики. Дуже красномовний", - цитує генпрокурора 112.

Нагадаємо, сам Гужва заявив, що обшуки в редакції проводилися за сфальсифікованою справою, і назвав своє затримання "підставою". Про повідомляє інтернет-сторінка видання.

Відзначається, що після нічного обшуку в редакції і затримання сьогодні вранці Гужва вийшов на зв'язок із колегами та розповів про суть пред'явлених йому звинувачень і «те, як готувалася провокація проти «Страны».

«Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цій інформації, тому що нічого такого навіть і близько не було», - запевнив він.

«Але наприкінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшка. Я відмовився», - заявив Гужва.

«В середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал - про конфлікт Іллі Ківи і нардепа від Радикальної партії Ляшка на прізвище Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився», - стверджує головний редактор «Страны».

За словами Гужви, тоді він вже розумів, що «це точно підстава». «З тих пір ні від Лінька, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди, представившись поліцією, увірвалися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали «ухвалою суду» і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук за ним і не проводили)», - відзначив він.

«У цьому «документі» й був згаданий і Лінько, і 20 000 доларів. Чому прийшли? Мабуть, набридло чекати, коли я почну «вимагати» щось у Лінька, і вирішили вже приступити до дій (справу ж вели з квітня - шкода кидати)», - вважає Гужва.

«Загалом, вся ця історія - заздалегідь спланована провокація проти мене і проти «Страны», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури міста Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика». Луценко сказав, що у слідства є відео- та аудіодокази.