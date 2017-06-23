Гужва назвав своє затримання "підставою"

Головний редактор видання "Страна.юа" Ігор Гужва після нічного обшуку в редакції і затримання сьогодні вранці вийшов на зв'язок з колегами і заявив про провокацію проти нього.

"Ще в середині квітня мені сказали, що проти мене порушено справу щодо вимагання у якогось народного депутата. Я тоді здивувався цієї інформації, бо нічого такого навіть і близько не було", – повідомив він виданню «Страна.юа».

"Але в кінці квітня до мене надійшли пропозиції зняти з сайту за великі суми кілька матеріалів про Ляшко. Я відмовився", – заявив Гужва.

"У середині травня на мене вийшли знову з подібною пропозицією, але хотіли зняти конкретно один матеріал – про конфлікт Іллі Ківи і нардепа від радикальної партії Ляшка за прізвищем Лінько. Суму запропонували в 20 000 доларів. Я знову відмовився", – повідомив головний редактор "Страни.юа".

За словами Гужви, тоді він вже розумів, що "це точно підстава".

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"З тих пір ні від Лінько, ні від Ляшка до мене більше з пропозиціями не приходили. Аж до 22 червня, коли якісь люди, представившись поліцією, вдерлися до нас в редакцію. Вони зачитали якийсь документ, який вони назвали "ухвалою суду", і який, як вони самі потім зізналися, є нікчемним (тому обшук за нею і не проводили)", – заявив він.

"У цьому "документі" і був згаданий і Лінько, і 20 000 доларів. Чому прийшли? Мабуть, набридло чекати, коли я почну "вимагати" щось у Лінько і вирішили вже приступити до дій (справу-то вели з квітня - шкода кидати)", – сказав Гужва.

"Загалом, вся ця історія - заздалегідь спланована провокація проти мене і проти "Країни". Як і всяка провокація приречена на провал. Прорвемося!", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.юа».

На своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури міста Києва затриманий Ігор Гужва, який вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика». Луценко додав, що у слідства є відео- та аудіодокази.