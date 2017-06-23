Слідчі дії щодо Гужви велися з 31 березня - МВС

Слідчі дії щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви велися з 31 березня. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання парламентаріїв, Троян сказав, народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько «до нас звернувся ще 31 березня, і за три місяці проведені слідчі та негласні слідчі дії, і дана справа, я думаю, буде доведена до логічного кінця».

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Як повідомляв УНІАН,Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика». Луценко додав, що в слідства наявні відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки у редакції проводилися за сфальсифікованою справою.