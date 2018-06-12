Віктор Пилипишин: Головна справа – не моя особиста перемога, а щоб Київ назавжди вибрався з цього лайна...

Незадоволення діючим мером Леонідом Черновецьким у Києві зростає. Протестні мітинги біля мерії, створення Тимчасової слідчої комісії при парламенті, різкі заяви на адресу міського голови з Банкової змушують повірити в те, що Київ знову обиратиме мера. Голова Шевченківської райадміністрації Віктор Пилипишин - один з найжорсткіших і послідовних критиків міської влади, і один з майбутніх кандидатів на посаду київського мера. УНІАН звернувся по інтерв`ю до політика.

«МЕНІ СОРОМНО...» Вікторе Петровичу, через декілька днів виповнюється рівно три роки, як Леонід Черновецький став мером. Як би ви схарактеризували цей період? Три роки з Черновецьким... Чорна дата. На жаль, червоною її називати ми не можемо. Це період втрачених можливостей. Коли говорять про проблеми Києва, часто вживають слово "криза". А насправді три останні роки стали часом серйозного економічного падіння. У Києві можна було провести радикальні реформи економічного, політичного, соціального характеру. Ми не просто чогось не досягли. Усе погіршало настільки, що навіть в самому повітрі відчувається запах «катастрофи». Хай без вогню і диму, але є відчуття тривоги. Ми не віримо, що воду з крана можна пити. Ми знаємо, що можуть відключити світло, перестати подавати воду. Список можна продовжувати.

Мені здається, що через роки ми згадуватимемо час правління Черновецького з відчуттям неймовірного сорому. Ви не відчуваєте своєї провини, що Києвом керує Леонід Михайлович? Якби я не відчував, то я не виступав би за швидке проведення виборів міського голови.

Соромно за центральну владу, що вона заграє з цим мером, соромно за те, що для більшості міськради головним пріоритетом не стоять інтереси міста, а свої особисті інтереси. Соромно, що в кулуарах люди можуть жартувати над витівками мера, а потім приймають шанобливу позу для того, щоб вирішити у нього своє корпоративне питання. Так, мені за це соромно. Я навіть не можу зрозуміти, чим їх налякав або купив Черновецький...

Але я хочу нагадати, що одна людина з вашої фракції, фракції блоку Литвина в Київраді, дала свій голос за створення мерської більшості в Київраді. Без помилок не буває. Але всі, хто в нашій політсилі підтримує чинну київську владу, вже зробили свій вибір. Хай вони на наступних виборах шукають місце в блоці Черновецького.

Ви разом з іншими головами районних адміністрацій нещодавно були на нараді у Президента, присвяченій муніципальній політиці. Як пройшла нарада? Голова держави і його Секретаріат тільки декларують своє незадоволення чи вони готові не словом, а справою вирішити проблему з київським керівництвом?

Я, чесно кажучи, сподівався на радикальніше рішення. Але є інтереси міста, і я не хотів опинитися у позиції людини, яка все оцінює негативно. Коли Президент запропонував досягти компромісу і спробувати домовитися з мером, то я вирішив стримати свої особисті й політичні амбіції і готовий був сісти за стіл переговорів з міською владою. Я був готовий, враховуючи критичну ситуацію в місті, прийти до якоїсь угоди з питань управління, господарювання і розвитку міста.

Які могли бути угоди? Президент чогось вас зібрав, витратив ваш і свій час. І все для того, щоб запропонувати ще раз дійти згоди з мером?

Я ж кажу про те, чого ми чекали, коли йшли на нараду, і які мотиви нами керували, коли ми погодилися на компроміс. Ми вважали, що є сенс погодитися на те, що вибори будуть за рік, а тим часом спробувати утримати ситуацію в місті під контролем. Навіть якщо доведеться наступити на професійну і людську гордість. Ми вирішили, що головне - вирівняти ситуацію в місті. На жаль, після тригодинної бесіди ця компаха зібрала сесію, ухвалила так званий бюджет Києва. Внаслідок чого райони, головии яких виступили проти Черновецького – Солом’янський, Шевченківський, Дарницький і Святошинський, - не одержали фінансування навіть на заробітну плату.

А як це кореспондується із законом?

Хіба в цьому васальному місті дотримуються законів? Ми подаватимемо до суду, оскаржуватимемо бюджет. Сесія райради проголосувала рішення про проведення референдуму в Шевченківському районі. Ми зберемо київських депутатів, щоб створити ініціативну групу і вимагатимемо проведення референдуму по столиці. Є вищий посадовець держави - Президент. Думали, що якщо звернемо увагу, то якесь рішення буде. Але все-таки остання інстанція - це люди. У мене сьогодні були представники організації «Дістали». Таке точне слово. Мер і його команда мене дістали. Дістали, як голову адміністрації, як політика, а головне, вони мене дістали як людину.

Коли у голови Секретаріату Президента Віктора Балоги виник конфлікт з мером, в людей це вселило надію на відсторонення мера.

Не варто скочуватися до того, щоб обговорювати чи посварилися з мером, чи помирилися. Є об`єктивні критерії, за якими можна оцінювати діяльність тієї чи іншої людини. Для мене об`єктивний критерій те, що в місті за три роки не побудовано жодної станції метро. Об`єктивний критерій те, що міст через Дніпро не побудований. Об`єктивний критерій те, що в лікарнях немає оперативного запасу ліків і нічим годувати людей, об`єктивний критерій те, що наприкінці року місто не було готове виплатити заробітну плату і сьогодні має кілька мільярдів боргів. І нарешті для мене об`єктивний критерій те, що влада за сто п`ятдесят мільйонів доларів заклала весь Київ.

Коли ми дізналися, про те, що музеї, адмінбудинки стали заставним майном банку, ми намагалися одержати коментарі юристів і банкірів, але люди відмовлялися відповідати. Як така угода стала можливою? Навіщо банк узяв в заставу активи, які навіть у разі невиплати містом кредиту йому забрати не так легко? І що буде, якщо кредит місто не виплатить, а банки в суді отримають право залишити собі всі 157 закладених будівель?

У нас рішення готуються, приймаються і реалізуються так, що навіть люди, причетні до управління, не розуміють, що відбувається. Як голова району я не можу зрозуміти, як ухвалюються рішення.

А якщо кредит повернений не буде, то згідно із законом банк зможе забрати закладені будинку. Причому вони закладені за балансовою вартістю.

Але як Київрада могла таке проголосувати? Я так розумію, що напередодні голосування вночі йшли серйозні переговори по інтересах. У результаті проти цього рішення проголосували тільки дві сили, блок Литвина і блок Кличка.

І не питайте мене, як проголосували. А як з власності міста пішов банк Хрещатик? Як ми втратили Водоканал, Київгаз, Київхліб, Київмлин? Безпринципність і безкарність з боку правоохоронних органів і посадовців призвели до того, що ці люди живуть за своїми законами і керують містом, як їм вигідно і зручно.

«У СОБАЧКИ СКЛАДНО ВЗЯТИ СВІДЧЕННЯ, КАСТРУВАЛИ ЇЇ ЧИ НІ...» Ходять такі чутки, що Юлія Володимирівна і Леонід Михайлович домовилися про взаємну підтримку. Вона зараз прощає йому нереальний бюджет, а він не заважає їй на президентських виборах.

У політиці немає нічого неможливого. Але якщо це відповідає дійсності, то я хотів би нагадати цій політичній силі, чим закінчилися загравання і домовленості з Черновецьким «Нашої України».

Ви бачили прийнятий міськрадою бюджет і план розвитку міста на цей рік?

Цей бюджет жахливий. Ми за фінансовими і економічними показниками повернулися років на десять назад. А за показниками стану міського господарства на післявоєнний рівень.

Ми теж дивилися бюджет Києва. Там цілком обгрунтовано передбачається скорочення соціальних програм, але при цьому закладено 8 мільйонів гривень на «гуманну утилізацію бездомних тварин». Це – багато? У цьому бюджеті пріоритет віддавався тим статтям, по яких використання коштів складно проконтролювати і які влада могла використати для своїх цілей. Наприклад, виділення грошей на комунальні засоби масової інформації, які використовуються для прославляння мера. Або ось гроші, щоб каструвати собачок. Дорого або дешево – 8 мільйонів на кастрацію, неважливо. Складно проконтролювати, чи були ці гроші вкрадені. Гроші на будівництво мосту частково можна вкрасти, але міст стоятиме. А у собачки складно буде взяти свідчення, чи кастрували її чи ні, сертифікат про обрізання у неї не попросиш. Адже бюджет мав містити хоч би мінімальні кошти на розвиток, повинні бути хай адресно виділені гроші на медицину для малозабезпечених. Нині у самотніх пенсіонерів склалася катастрофічна ситуація з ліками. Адже саме в такі періоди потрібно допомагати людям, у яких нічого і нікого не немає.

Натомість бюджет 60 мільйонів виділяє на паркомати й евакуатори. Але мені б хотілося знати, а куди пішли кошти, які останні роки заробляються на евакуаторах? У столиці збудований хоч би один-два паркінги в центрі? Так, у столиці можуть бути місцеві збори, але важливо, щоб збирання грошей вони не перетворювалися на побори!!!

Черновецький прийшов до влади з ідеєю, що з комунальних підприємств абсолютно ніякої користі. А коли він приватизував усе, що можна, всі об`єкти, що стосуються хліба, води, енергетики, то знову повернувся до ідеї комунальних підприємств. Вони виявилися дуже потрібні мерові, щоб вливати туди бюджетні гроші, щоб збирати доходи від програм з переселення бабусь до спецінтернатів і від надання послуг. Після розбазарювання майна, землі, грошей бюджету влада добралася вже конкретно до гаманців киян.

Мені сказали, що до жеків Шевченківського району надійшла рознарядка підшукувати самотніх людей похилого віку для реалізації програми «Кращий будинок». Ви як голова району підтвердите цю інформацію?

Я вже казав, що на Русі дурість законів компенсується необов`язковістю виконання. У випадку з рознарядками мерії я свято дотримуюся цього принципу.

Але чи була рознарядка від мерії, зізнайтеся? Мені про це сказали працівники вашої адміністрації. Я ці дурощі прагну навіть не читати. На щастя, склалася така ситуацію, що чиновники мерії прагнуть не надсилати мені відверто абсурдних вказівок. Хоч у цьому в нас згода. Я маю можливість не брати участь в бездумних і бездарних проектах.

Я ВВАЖАЮ, ЩО ВИБОРИ ПОВИННІ БУТИ НЕЗАБАРОМ Ви думаєте, психіатрична експертиза мера буде проведена? Я думаю, що це більше популізм. Поведінка мера дійсно дивна, але я не фахівець, щоб діагностувати його психіку. Нехай навіть комусь діагноз і здається очевидним. Я думаю, що стан шкіл, будинків, лікарень, доріг, транспорту сам по собі достатня підстава для того, щоб усунути Черновецького. Навіщо потрібна експертиза? Хіба що для того, щоб допомогти Черновецькому уникнути відповідальності, визнавши його неосудним. Але він повинен відповідати за всі свої дії перед киянами.

А що б ви самі змогли показати киянам на виборах, окрім критики мера? Хоча тема, звичайно, благодатна. Мене складно звинуватити в критиканстві. Ви пам`ятаєте, як навіть на наших інтерв`ю я уникав різких оцінок, всіляко стримуючи внутрішній протест. Я неухильно дотримувався кодексу держслужбовця і не порушував норм коректності. І якщо спочатку мені здавалося, що в адміністрації до мене прислухаються, то потім я зрозумів, що ні мої пропозиції, ні критичні зауваження не одержують аж ніякого відгуку. Ці люди нікого не чують. Настав момент, коли я вже просто не міг мовчати. Я повинен був заявити, що політика, яка проводиться, - це варварство.

А що стосується того, що я міг би показати на виборах. Коли я прийшов в район, ми досягли консенсусу з усіма політичними силами, ми сформували програму розвитку району. І ми сьогодні можемо взяти програму розвитку і по пунктах показати, що ми зробили.

Торік на референдумі району 98 відсотків жителів проголосували проти ліквідації району і усунення від влади керівництва району. Це означає, що вони знають владу району, вона їм не чужа і бачать, що ця влада змогла зробити. Район раніше сприймався чимось ніби житлового масиву на задвірках центру. А тепер люди пишаються районом. Це головне.

Гордість - це поезія, що ви можете сказати про конкретні об`єкти? Кажуть, що ви змінили вікна в усіх дитячих садках і школах? Скажіть, а скільки за це платили батьки? Влада зазвичай любить ділити лаври за вчинки, сплачені населенням.

Так, ми змінили вікна в усіх дитячих садках і в більшій частині шкіл, батьків ми не залучали, це все зроблено на гроші бюджету району. На сьогоднішній день нові вікна - це теплі умови навчання, це падіння рівня захворюваності, це енергозбереження і це те, що працюватиме на громаду п`ять років. Адже на ці гроші можна було щось потроху підмазати, підмарафетити, а уявляєте, скільки гречки можна було роздати? Ми почали робити спортивні комплекси. Не один-два комплекси для того, щоб попіаритися, ми їх на сьогодні зробили двадцять - у більшості шкіл району. Я скажу без зайвої скромності: те відчуття патріотизму, яке з`явилося у жителів нашого району, багато в чому викликане відповідальними діями районної влади. Люди бачать, ми реалізуємо наші обіцянки, а почавши щось робити, доводимо це до кінця.

Критикуючи дітей, варто поставити питання: а що ми зробили, щоб дитина поводилася по-іншому, щоб не сиділа в комп`ютерних клубах, не палила траву, не пила по підворіттях? Ми запланували побудувати дванадцять дитячих центрів. А тепер вгадайте, чому ми їх не побудували?

Вам не відвели землю?

Так. За два з половиною роки нам не дали ділянки для дитячих центрів, а в цей час Київрада сотнями гектарів відводила землю навіть без оформлення документів. Це настільки бридко і цинічно, що слів не знаходиться.

Ви вже підготували свою програму розвитку Києва? При складанні програми дуже важливо, щоб була вироблена ідеологія. У киян і політиків відсутня ідеологія і стратегія розвитку міста. Потрібно зробити певні кроки. Півтора-два роки тому ми говорили про інвестпроекти і довгострокові програми розвитку столиці, але сьогодні ситуація змінилася. Світова фінансова криза, що посилилася грабіжницьким управлінням впродовж трьох років, ставить нові завдання. Я б сказав, що Києву потрібно дві програми, одна короткострокова, така, що перебачає антикризові заходи, друга програма стратегічна на тридцять-п’ятдесят років. У мене сьогодні проект програми готовий. І це результат роботи всієї моєї команди. Громада не бере активної участі в розвитку міста. З громадою не радяться, рішення ухвалюються в кабінетах. Найближчим часом я внесу пропозиції, засновані на моєму баченні ситуації. І я хотів би, щоб в обговоренні моїх пропозицій взяли участь політики, управлінці, експерти й мешканці Києва. Сама процедура обговорення рішень повинна бути демократичною, але після ухвалення рішень повинна бути жорстка професійна влада, яка реалізує програму. У нас авторитарно-кулуарно з урахуванням особистого інтересу ухвалюються рішення, а все, що стосується громадського інтересу, ховається. Це фундаментальний принцип: відкрите і прозоре ухвалення рішень за підтримки і участі громади. Якщо громада розумітиме, чому ухвалюється рішення, вона зрозуміє і підтримає владу. Президенти і прем`єри різних країн зараз часто повторюють слова Черчілля, який 1939 року пообіцяв своїй нації «кров, тяготи, сльози і піт». На цьому короткостроковому етапі потрібно пояснити киянам, що нас чекають «тяготи і піт», що відчутного зростання доходів не буде, що потрібно проводити непопулярні рішення, але що це потрібно і вам, і вашим дітям.

А як ви складали цю програму? - Вивчали бюджети європейських столиць? Я зустрічався з керівниками європейських столиць, ми літали до Ванкувера, вели переговори у Відні, у нас була делегація з Варшави. Нині ведемо переговори з Гельсінкі, була делегація з Прибалтики. Досвід останньої найцікавіший. Адже Прибалтика стрімко відходила від соціалізму, і побудувала ефективне господарство. Ми читаємо багато теоретичної літератури. Наша програма - це синтез світової практики, вітчизняних експертних напрацювань і мого особистого управлінського досвіду. І найближчими днями ми винесемо програму розвитку на обговорення.

Дай Боже, щоб дорога робота виявилася запитаною. Насправді ніяке узагальнення і аналіз інформації не пропадають. Наприклад, чотири чи п`ять років тому ми писали першу програму для міста Києву. І зараз деякі моменти здаються мені застарілими, деякі наївними, але багато що з написаного для Києва я успішно використовував, складаючи програму Шевченківського району. Системна праця завжди принесе плоди. Але громада має бути залучена в процес. Команда повинна вести чесну і професійну розмову, пояснюючи, що політика міста в умовах економічного зростання відрізняється від політики в період кризи і занепаду. При цьому влада повинна пояснювати всі свої рішення щодо майна, щодо бюджету.

Я бачила ваші бігборди в місті. Ви, судячи з усього, розраховуєте, що вибори будуть незабаром. Що дає вам підстави на це сподіватися? Ви має на увазі кулуарні домовленості?

Так.

Я для себе вирішив мінімізувати кулуарні домовленості, і діяти максимально публічно. Я вважаю, що вибори повинні бути незабаром, і я б дуже цього хотів. Я ідеаліст, я розумію, що без закулісних переговорів не буває політичного процесу, але відкритої і публічної політики повинно бути більше, ніж таких домовленостей.

Щоб стати мером, кандидатові, окрім передвиборної програми, потрібні підтримка або перших осіб країни, або фінансових і промислових груп. Потрібно, щоб склалися зірки. Чия допомога може бути корисна нинішньому кандидатові в мери, адже сьогодні ні Президент, ні прем`єр, ні опозиція не популярні в місті?

Я хочу сказати, що спілкувався з представниками різних політсил і керівниками різного рівня, я переконався, що 90 відсотків людей підтримують мої погляди. Але, можливо, час не прийшов, можливо, поки зірки не стали. Але я думаю, що громадянське сумління і відповідальність прокинуться, коли почнеться кампанія, і люди зроблять усе, щоб ця команда пішла, як наше страшне і ганебне минуле. Питання не в особистій перемозі Пилипишина, а в тому, щоб Київ вибрався з цього лайна і одержав щеплення, щоб Київ більше ніколи не був проданий за гречку. Хай наші бабусі порахують, у скільки їм обійшлися продуктові пайки.

Розмовляла Лана Самохвалова