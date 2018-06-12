Віхи тижня: європейський прорив до української труби, весняний наступ Януковича і сакура для Тимошенко
Одкровення Януковича бальзамом лягли на змучену рейтинговими втратами душу Президента... Росіяни відчули на власній шкурі кульбіти Тимошенко...
Декларація про модернізацію української газотранспортної системи, підписана представниками України і Європейського Союзу, міцно зачепила самолюбство керівництва Росії. Юлія Тимошенко побувала в Японії, звідки привезла віру в участь Країни сонця, що сходить, в модернізації України. Віктор Янукович вимагає швидкого проведення дострокових виборів.
|Тимошенко, Ющенко, Баррозу
У Москві ж від обурення забули про старий принцип «Юпітер, ти гніваєшся, значить, ти не правий». Прем`єр-міністр Володимир Путін і чиновники нижчі за рангом щосили дискредитували підписаний в Брюсселі документ. До речі, і в Україні лідер Партії регіонів Віктор Янукович назвав конференцію «непідготовленою», і дав зрозуміти, що після свого приходу до влади доб`ється перегляду декларації. Пропонує враховувати інтереси Росії і спікер парламенту Володимир Литвин. Певно, майбутні суперечки про модернізацію ГТС будуть гарячими - Росія здаватися не збирається, а важелів впливу на ситуацію у неї чимало. Безумовно, в сутичці за контроль над українською трубою не поставили останню крапку, а Декларацію можна назвати логічною реакцією європейського співтовариства на «газову війну» в січні 2009 року.
|Віктор Янукович
Останні одкровення Януковича бальзамом лягли на змучену рейтинговими втратами душу Президента. З цієї нагоди Віктор Андрійович дістав з-під сукна торішню ініціативу щодо реформування Конституції. Мабуть, йому не дають спокою лаври Леоніда Кучми, який затіяв політичну реформу під завісу своєї президентської каденції. Ющенко, втім, куди більше зацікавлений в проведенні дострокових парламентських виборів, але за відкритими списками. Правда, досі незрозуміло, яким чином глава держави збирається переконати парламентаріїв внести корективи до виборчого закону?
Від такої бурхливої полеміки помітного дискомфорту зазнає Володимир Литвин. Спікер парламенту тільки-тільки освоївся в президії, відновив контроль над сесійним залом і тут - загроза нових виборів. Володимир Михайлович готовий благати регіоналів не блокувати роботу законодавців. Схоже, Литвину доведеться задіювати надбані в 2004 році навики миротворця - цього разу не стільки для порятунку країни, скільки для збереження власного впливу на ситуацію.
|Юлія Тимошенко
Євген Магда