Віхи тижня: європейський прорив до української труби, весняний наступ Януковича і сакура для Тимошенко

Декларація про модернізацію української газотранспортної системи, підписана представниками України і Європейського Союзу, міцно зачепила самолюбство керівництва Росії. Юлія Тимошенко побувала в Японії, звідки привезла віру в участь Країни сонця, що сходить, в модернізації України. Віктор Янукович вимагає швидкого проведення дострокових виборів.

Досягнуте Європейським Союзом і Україною взаєморозуміння щодо модернізації української ГТС не на жарт спантеличило Росію. Ще б пак: зовсім недавно Юлія Тимошенко домовлялася в Москві про десятирічний контракт на постачання і транзит російського газу, а зараз ручкою Віктора Ющенка підписує документ, що передбачає активні фінансові вливання в модернізацію української газотранспортної труби. Росіяни, ймовірно, і раніше чули про вміння Тимошенко здійснювати політичні кульбіти, але після підписання в Брюсселі декларації вони відчули його на власній шкурі. Юлія Володимирівна не просто була на висоті, але і демонструвала повне взаєморозуміння з Віктором Ющенком. Згодом прем`єр заявила в інтерв`ю каналу «1+1», що завжди була противником конфронтації з главою держави.

У Москві ж від обурення забули про старий принцип «Юпітер, ти гніваєшся, значить, ти не правий». Прем`єр-міністр Володимир Путін і чиновники нижчі за рангом щосили дискредитували підписаний в Брюсселі документ. До речі, і в Україні лідер Партії регіонів Віктор Янукович назвав конференцію «непідготовленою», і дав зрозуміти, що після свого приходу до влади доб`ється перегляду декларації. Пропонує враховувати інтереси Росії і спікер парламенту Володимир Литвин. Певно, майбутні суперечки про модернізацію ГТС будуть гарячими - Росія здаватися не збирається, а важелів впливу на ситуацію у неї чимало. Безумовно, в сутичці за контроль над українською трубою не поставили останню крапку, а Декларацію можна назвати логічною реакцією європейського співтовариства на «газову війну» в січні 2009 року.

До речі, про зміну влади. Партія регіонів витримала обіцяну 100-денну паузу і вивела прихильників на вулиці. Поки регіонали лише переконливо показують, що так і не зуміли стати всеукраїнською партією - на південному сході країни їх дії підтримують куди більше людей, ніж у решті областей. Партія навіть розійшлася з МВС в оцінці кількості учасників опозиційного мітингу «Криза - стоп!» на столичному Майдані. Несолідно вийшло, замілко. Зате Віктор Янукович із захватом повертається до амплуа непримиренного супротивника «помаранчевих», готового боротися за своє повернення до влади. Щоправда, тривалу паузу в публічному спілкуванні з виборцями Віктор Федорович витратив не для відточування своєї ораторської майстерності. Зараз він не просто вимагає провести дострокові вибори чим швидше, тим краще, але й не приховує свого прагнення перемогти на них. Регіонали вже пообіцяли заблокувати роботу парламенту, якщо уряд не надасть антикризовий план, підкріплений змінами до бюджету. Янукович публічно заявив, що більше не вірить у можливість створення коаліції з Тимошенко і проти обрання президента парламентом.

Останні одкровення Януковича бальзамом лягли на змучену рейтинговими втратами душу Президента. З цієї нагоди Віктор Андрійович дістав з-під сукна торішню ініціативу щодо реформування Конституції. Мабуть, йому не дають спокою лаври Леоніда Кучми, який затіяв політичну реформу під завісу своєї президентської каденції. Ющенко, втім, куди більше зацікавлений в проведенні дострокових парламентських виборів, але за відкритими списками. Правда, досі незрозуміло, яким чином глава держави збирається переконати парламентаріїв внести корективи до виборчого закону?

Від такої бурхливої полеміки помітного дискомфорту зазнає Володимир Литвин. Спікер парламенту тільки-тільки освоївся в президії, відновив контроль над сесійним залом і тут - загроза нових виборів. Володимир Михайлович готовий благати регіоналів не блокувати роботу законодавців. Схоже, Литвину доведеться задіювати надбані в 2004 році навики миротворця - цього разу не стільки для порятунку країни, скільки для збереження власного впливу на ситуацію.

Юлія Тимошенко першою з українських прем`єрів побувала в Японії. На Батьківщину Юлія Володимирівна привезла упевненість, що японці візьмуть активну участь в проектах із розвитку української інфраструктури. Правда, маленька неув`язка: домовитися про масштабні інвестиції не вдалося - сини Країни сонця, що сходить, пообіцяли надіслати експертів, вивчити ситуацію, а вже потім ухвалювати рішення. Втім, якщо українсько-японська співпраця розвиватиметься, не виключено, що вітчизняні чиновники почнуть жити за кодексом самураїв. Як мінімум - перестануть гребти все під себе і вимагати відкати, а спіймані на хабарах будуть змивати ганьбу харакірі.

Євген Магда