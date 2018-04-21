”Вигідний” газ: дорого і сердито

Süddeutsche Zeitung(Німеччина)

Київ і Москва уклали новий договір про постачання російського природного газу в Україну набагато швидше, ніж очікувалося. Всупереч усім побоюванням, узгоджений рівень підвищення цін, на велике полегшення українців, виявився помірним. Кремль, який контролює російського монополіста "Газпром", очевидно, хотів подати знак, що Києву варто знову зближуватися з Москвою.

Такого курсу дотримується прем`єр Віктор Янукович. Зате його політичний супротивник усередині України, президент Віктор Ющенко, як і раніше твердо стоїть на тому, що майбутнє колишньої радянської республіки – це зближення з НАТО і ЄС. Але, у будь-якому випадку, у Ющенка для втілення такої політичної лінії немає жодних засобів тиску, в той час, коли Янукович, вихідець зі східно--українського промислового регіону, може послатися на те, що у країни без гарантованих постачань енергоносіїв з Росії виникнуть серйозні економічні проблеми.

Досягнутий газовий компроміс зовсім не означає, що Янукович цілком і повністю хоче віддати Україну під опіку Москви. Він розуміє, що його покровителі, промислові магнати, за жодних умов не захочуть вести свій бізнес під диктування Кремля. Вони значно більше зацікавлені в сильній і суверенній Україні. Отже, слід чекати, що Янукович продовжить курс, що коливається між Сходом і Заходом, який і визначатиме зовнішню політику України. Альтернативи йому не видно: ЄС вважає за краще тримати Україну на відстані – і на цьому полі нічого не зміниться до тих пір, поки політику визначають старі клани, що повернулися на арену разом з Януковичем.

La Stampa (Італія)

Росіяни і українці – брати-слов`яни, що проявили досить сваливий характер після розпаду Радянського Союзу. За часів СРСР населення і виробнича система України завжди могли розраховувати на необхідні постачання газу за низькою ціною, і така ситуація за інерцією тривала і в подальші роки. Але комунізм розвалився, СРСР розпустили, і тепер уже "Газпром", який більше не був державною компанією, а став акціонерним товариством, не зважаючи на превалюючий контроль держави, почав наполягати, щоб Україна платила за газ за ціною, наближеною до ринкової.

Минулої зими "Газпром" вирішив, що прийшов час. Москва чекала оплати за договірні постачання газу, а Київ вирішив твердо відстоювати стару, "політичну" ціну, забираючи газ за ціною, яку він вважав прийнятною, завдяки вільному доступу до газопроводів, якими газ з Росії надходить до Західної Європи. "Газпром", зі свого боку, частково припинив подачу газу, і таким чином зменшив постачання на захід. Це перетягування канату відбувалося на шкоду нам.

Більшість політичних аналітиків побачили суть цієї проблеми в бажанні Путіна закликати Україну до порядку шляхом газового шантажу і, крім того, дати відчути Західній Європі, наскільки велика, згідно договорів, влада Росії.

За умовами угоди, яку щойно уклали сторони, в 2007 році Україні буде поставлено 55 млрд кубометрів газу за ціною 130 доларів за 1000 кубометрів, що є серединним рішенням між 230 доларами, на які розраховував "Газпром", і 95 доларами, які був готовий платити Київ. У Москві вчора ввечері говорили, що Україна дістала знижку у 100 доларів за те, що зобов`язалася віддалитися від Заходу: Київ призначить референдум щодо вступу до НАТО, продовжить угоди про перебування російського військового флоту на Чорному морі на період після 2015 року і погодиться на посередництво росіян на переговорах щодо туркменського газу.

The Times (Велика Британія)

Газову угоду розцінюють як успіх зусиль Януковича, але вона, схоже, дала Росії право голосу у питанні вступу України до Світової організації торгівлі і НАТО.

Фрадков заявив, що дві сусідні держави повинні консультуватися один з одним з приводу вступу до структури торгівлі і синхронізувати переговорний процес своїх країн щодо СОТ.

Україні все одно загрожує різке збільшення витрат на енергію цієї зими, оскільки зараз вона платить 95 доларів за тисячу кубометрів газу. Проте були побоювання, що Москва наполягатиме на ціні в 230 доларів, якої домагався російський енергетичний гігант "Газпром" в розпал "газової війни" в січні.

Янукович заявив, що газові постачання надміру політизовані, а обидві сторони хочуть вивести проблеми в комерційну площину. Він сказав, що Україна гарантує об`єми газового імпорту і надійний транзит, щоб європейські партнери не відчували ніякого дискомфорту.

Росія приголомшила країни Європейського союзу на початку нинішнього року, коли перекрила газовий кран для України під час запеклого протистояння через ціну. 80% російського газу, що поставляється до Європи, йде по українських трубопроводах, і конфлікт показав уразливість ЄС перед економічним тиском з боку Москви.

Вимога удвічі збільшити газові ціни для України була сприйнята як помста Кремля за спроби Ющенка зблизити свою країну з Європою і вирвати її з обіймів Росії.

Партія Ющенка "Наша Україна" звинуватила Фрадкова в спробах чинити тиск на Україну з метою впливати на її зовнішню політику. Але Янукович заявив, що альтернативи тісній співпраці між Москвою і Києвом немає.

Провідний опозиційний політик Юлія Тимошенко звинуватила уряд у зраді за підписання угоди з Росією і заявила, що Україна втрачає свою незалежність.

Financial Times (Велика Британія)

Прем`єр-міністр РФ Михайло Фрадков у вівторок закликав Україну "синхронізувати" з Москвою зусилля щодо вступу до Світової організації торгівлі. Фрадков, виступаючи в Києві, сказав, що Україна повинна більше обмінюватися з Росією інформацією у зв`язку зі вступом.

Деякі політики вважають це застереженням, щоб Україна не вступала до міжнародної організації торгівлі, забезпечуючи собі тісніші зв`язки із Заходом, перш ніж це зробить Росія. Членство у СОТ є обов`язковою вимогою для угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС.

Прийняття Росії до СОТ гальмується переговорами з нинішніми членами організації, у кожного з яких є право на вето і власні міркування у зв`язку з доступом до російських енергетичних ресурсів.

Вступ до СОТ раніше від Росії надав би Україні важелі у торгових переговорах з Росією, оскільки дав би їй можливість заблокувати вступ до організації північного сусіда. Щоправда, для того, щоб це право з`явилося у неї до того, як Росія теж стане членом СОТ, прийняття України мало би відбутися у безпрецедентно стислі строки.

Партія прозахідного президента Віктора Ющенка "Наша Україна" засудила Фрадкова за спробу "чинити на Україну тиск з метою впливу на її міжнародну політику" і виступила з критикою на адресу прем`єр-міністра України Віктора Януковича за те, що він пішов на поступки на користь Росії. Розбіжності з приводу часу вступу України до СОТ є одним з аспектів розбіжностей у сфері міжнародної політики між Ющенком і Януковичем.

У понеділок Ющенко закликав правлячу коаліцію Януковича прийняти ключовий закон, що дозволяє Києву вступити до СОТ до саміту 21 грудня. Проте в інтерв`ю FT цього місяця Янукович сказав, що він має намір синхронізувати переговори про вільну торгівлю з Москвою, з якою він сподівається налагодити відносини.

Табір Ющенка звинуватив Януковича в тому, що він спустив на гальмах ініціативи інтеграції з Заходом у сподіванні добитися від Росії нижчих цін на імпорт природної сировини наступного року.

Київ, який дуже залежить від імпорту вуглеводневого палива, все ще насилу пристосовується до майже подвійного збільшення вартості газу після суперечки про ціну з Москвою, яка призвела до дефіциту постачань по всій Європі. У вівторок Україна погодилася на різке підвищення цін наступного року. Було укладено угоду про ціни на імпорт газу в 130 доларів за тисячу кубометрів. Це більше, ніж 95 доларів, які платить Україна зараз, але менше, ніж багато хто очікував.

Інопреса