Чи відбудуться дострокові вибори до парламенту?

Прогнози щодо ймовірності дострокових парламентських виборів звучать дедалі частіше. Віце-спікер, бютівець Микола Томенко називав навіть дату їх проведення – 7 червня. Можливість дочасної виборчої кампанії останнім часом підтверджує у своїх інтерв’ю й Віктор Ющенко. Аналітики прораховують сценарії, за яких парламентські вибори пройдуть синхронізовано з президентськими. Кажуть, Президент готовий пожертвувати кількома місяцями законних повноважень, аби пройти в парламент.

Чи готові депутати вступити в дострокову кампанію? Чи вважають її доцільною? Чи є обґрунтування такої кампанії юридично вивіреним? І якщо парламентські вибори відбудуться разом з достроковими президентськими, то чи потрібен партії “Народний Союз Наша Україна” такий перший номер, як Віктор Ющенко?

Роман Зварич, НУ–НС:

ЩОНАЙМЕНШЕ 400 ДЕПУТАТІВ У ТАКИХ ВИБОРАХ НЕ ЗАЦІКАВЛЕНІ

Я знаю, що Президентові пропонують такий сценарій, як дострокові парламентські вибори. Але знаю й те, що у Верховній Раді є як мінімум чотириста депутатів, котрі і таких виборах не зацікавлені.

У Конституційному суді розглядається подання Президента на предмет, чи зобов’язана новостворена коаліція подавати йому пропозиції щодо призначення нового (у нашому випадку – старого) прем’єр-міністра. Нагадаю, що новостворена коаліція у грудні минулого року такого подання не робила.

Наші тлумачення були такі, що це не обов’язок, а право коаліції. Президент як суб’єкт Конституційного подання вважає, що це є обов’язок коаліції. І якщо буде ухвалено рішення Конституційного суду на користь позиції Президента, то з моменту оголошення такого рішення починається відлік 60-денного терміну, у межах якого коаліція зобов’язана внести таку пропозицію Президентові України. І якщо за цей час не буде сформовано новий уряд, який може складатися і з тих самих членів, що й зараз, то можна вважати, що Президент набуває права достроково припинити повноваження Верховної Ради.

Ті, хто задумав таку затію, доводитимуть, що Президент набуває права розпустити парламент, м’яко кажучи, ігноруючи правовий принцип щодо незворотності нормативно-правових рішень, які набрали чинності.

Проте якщо рішення Конституційного суду буде прийнято на користь Президента, воно не може поширюватися на парламент попередніх скликань. Також проблематично говорити, коли такі вибори мають бути проведені. Президент не має права в останні шість місяців своїх повноважень достроково припиняти повноваження Верховної Ради.

Яку дату вважати останнім днем повноважень Президента України? Якщо ми проводимо вибори в останню неділю п’ятого року його повноважень, то це припадає на 17 січня. Але вибори матимуть два тури, тобто другий тур відбудеться наприкінці січня чи на початку лютого. Тож якщо ми вирішимо, що останній день повноваження Президента 17 січня, то хто тоді вважатиметься Президентом від 17 січня до інаугурації новобраного президента?

Я чув коментарі першого заступника голови Верховної Ради (Олександра Лавриновича) про те, що нібито нема заборони проводити дострокові вибори за півроку до президентських виборів. Але при всій повазі до нього, це занадто спрощений підхід до юриспруденції...

Андрій Парубій, НУ–НС, депутатська група “За Україну”:

БЛОК ЮЩЕНКА МАТИМЕ СЕРЙОЗНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Для того, щоб були оголошені дочасні вибори, часу залишилося обмаль. Остання дата, коли вони можуть бути оголошені, – 12 липня. На одному з засідань “Нашої України” за участю Президента він заявив, що не ініціюватиме дострокових виборів. І вважаю такий сценарій мало реалістичним, оскільки в бюджеті немає коштів для таких виборів, мало часу для їх організації.

До того ж для їх проведення має з’явитися реальна підстава. Нею, звісно, може бути рішення Конституційного суду про те, що нова коаліція, яка утворилася в парламенті в грудні минулого року, мала знову подати кандидатуру на призначення прем’єр-міністра Президентові, яку повинен затвердити парламент.

Проте не думаю, що ця ідея буде реалізована. Боюсь, сьогодні не вистачить потрібної кількості голосів для внесення відповідної поправки в бюджет.

Якщо будуть дочасні вибори і ми на них підемо, то скористаємося сценарієм, який ми проробляли на випадок імовірних дочасних виборів минулої осені. Тоді планувалося створити Блок Ющенка на чолі з Президентом. Цей блок може мати серйозні перспективи. Я переконаний, що він не матиме такого негативного результату, про який сьогодні говорять деякі соціологи. Блок може мати серйозний успіх на дострокових виборах. Якщо ми підемо з блоком Ющенка, у мене немає жодних сумнівів, що подолаємо тривідсотковий бар’єр.

Олена Бондаренко, ПР:

НИНІШНІЙ УРЯД ВИНОСИТИМУТЬ ПІД ТРАУРНИЙ МАРШ У БІЛИХ КАПЦЯХ

Якщо в цивілізованих країнах, як любить казати наша помаранчева влада, під час таких економічних невдач уряд іде у відставку, у нас, схоже, його виноситимуть під траурний марш і в білих капцях. Так міцно засіли. І навіть жахливі за своїми результатами дії уряду в економічній сфері не є для них аргументом, щоб піти у відставку.

Раз ця влада не хоче йти, тоді доведеться це вирішувати шляхом дострокових вибрів, бажано скоріше і бажано поєднати президентські та парламентські вибори. Я не бачу жодних перешкод, аби наша фракція проголосувала за дочасні вибори. Головне, щоб це було рішення всіх політичних сил, щоб була згода. Оскільки по-іншому неможливо. Пахне конфліктами, у тому числі й за участю некерованих мас людей на вулиці. Влада не має іншого виходу, ніж як погодитися на вибори заради збереження спокою людей.

Поки всі дії Секретаріату з Президентом на чолі виявилися не просто неефективними, а пагубними. Якщо ми чекатимемо, то наступні вибори можуть коштувати ще втрати 30% промислового потенціалу країни, 30% ми вже втратили. Це як раз та ситуація, коли не можна залишати цих хлопців біля влади.

Валерій Камчатний, БЮТ:

КАБМІН СКЛАДАЄ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРЕД НОВООБРАНОЮ РАДОЮ, А НЕ ПЕРЕД НОВОСТВОРЕНОЮ КОАЛІЦІЄЮ

Конституційний суд вкотре хоче “опертися” на Конституцію, знехтувати нею, тому він, безумовно, може ухвалити таке рішення. У Конституції чорним по білому написано, що уряд складає свої повноваження не перед новоствореною коаліцією, а перед новообраною Радою. І це є принциповим. Тому сьогодні факт зміни коаліції (якщо коаліція не проти чинного уряду), не є підставою для зімни уряду і не є підставою, щоб порушувати питання про дострокові вибори. Просто Президентові, очевидно, потрібна кишенькова Верховна Рада. Але в разі призначення дострокових виборів конфігурація і формат ВР не зміняться на його користь.

Ми повинні дослухатися до тієї думки Президента, що дострокові вибори мають сенс лише в разі конституційних змін, які б вирішили цілу низку питань: якою бути Україні – президентською чи парламентською, які зміни потрібні зробити у виборчому законодавстві, включаючи дискусію навколо відкритих і закритих списків, тощо.

На сьогодні діє пропорційна виборча система – це був крок уперед. Робити крок назад, фактично нівелювати пропорційну систему є пагубним для України.

Якщо порушувати питання про дострокові вибори, то спочатку треба вирішити щодо конституційних змін і змін у виборчому законодавстві. А такі питання швидко не вирішуються. Тож сьогодні тема дострокових виборів є тупиковою.

Опитували Маша Міщенко, Анна Ященко