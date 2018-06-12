Звернення Ющенка до ВР: «хабар» депутатам і рояль у кущах

На п`ятому році своєї каденції Віктор Ющенко вперше виступив з президентським посланням з трибуни Верховної Ради. Момент драматичний і історичний, не обійшлося і без заготовлених експромтів. Певно, ще раз звернутися з посланням до нинішнього складу депутатського корпусу Вікторові Андрійовичу не вдасться: або його не переоберуть, або Верховній Раді належить оновитися.

Цікавий факт: Ющенко, який читає з папірця, виявився виразнішим і зрозумілішим, ніж тоді, коли розмірковує у вільному режимі, «без папірця». Як і належить президентському посланню, воно було чітко структуроване на декілька блоків. Президентові знадобилося трохи менше години, щоб ознайомити парламентаріїв і запрошених до Верховної Ради представників влади з основними положеннями своєї оцінки ситуації в країні.

Що стосується зробленого, то Віктор Ющенко був досить лаконічний, щоб не сказати лапідарний. Констатація змін у країні і заклик об`єднатися заради продовження прогресу країни, констатація енергетичної інтеграції української ГТС в Європейський Союз, притоки значних інвестицій і високих докризових темпів зростання національної економіки. Глава держави наголосив: «Ми не в прірві і не на узбіччі». Крім того, Президент дав зрозуміти, що зовнішньополітичними пріоритетами країни залишаються європейська і євроатлантична інтеграція, яким він не бачить альтернативи. При цьому багато в чому ритуально Ющенко пообіцяв максимально поліпшити відносини з Росією, перегорнувши негативні сторінки двосторонніх відносин.

В економічній частині свого послання Віктор Андрійович не був оригінальним. Він повторив практично всі тези, обкатані ним і представниками секретаріату в останніх публічних виступах впродовж декількох тижнів. Заклики до об`єднання заради боротьби з кризою, зміцненню банківської системи і відновленню довіри до фінансових установ (мабуть, зіграла роль корпоративна солідарність), констатація деяких засекречених урядом статистичних даних (наприклад, глибини падіння ВВП у січні-лютому 2009 року на 25-30%) були очікуваними. Власне кажучи, як і критика «популістського Державного бюджету» і заклики оптимізувати фінансовий план НАК «Нафтогаз України» і доходи Пенсійного фонду, які старанно рекламує Юлія Тимошенко. Не забув глава держави і про улюбленого коника - він закликав депутатів дозволити продавати і купувати землю, в чому він бачить вихід з кризи в АПК. Шкода, що в депутатському корпусі дуже мало тих, хто хоче відмінити мораторій на продаж землі.

Тема існування двох видів пенсій - для звичайних людей і для обраних - серйозно зачепила Президента, і він навіть навів приклад неназваного прокурора, який відсудив собі пенсію в 50 тисяч гривень щомісячно. Оскільки ця сума у декілька разів перевищує офіційні депутатські зарплати, народні обранці, мабуть, мали би проникнутися необхідністю реформування пенсійного законодавства. Не менш активно Віктор Ющенко закликає навести лад із численними пільгами.

На десерт Ющенко приберіг власні нові політичні ініціативи. Звично розкритикувавши політичну реформу, проголосовану в грудні 2004 року (горезвісний закон 2222), Віктор Андрійович оголосив, що вносить власний варіант нової Конституції, і запропонував розглянути його в першочерговому порядку. Президент зазначив, що суспільству сьогодні потрібна не сильна рука, а влада закону. Він закликав до переходу до двопалатного парламенту із загальним скороченням кількості депутатів. Ця пропозиція, як і заклик відмінити депутатську недоторканність, зустріли обурений гул у сесійній залі. Як «хабар» депутатському корпусу Ющенко пропонує ліквідацію обласних держадміністрацій і формування уряду з одного джерела - парламентського. Кандидатуру прем`єра зможе внести партія, яка виграє парламентські вибори. Проте цей заклик не знайшов щирого відгуку в депутатському корпусі.

Глава держави не забув про «рояль у кущах», він передав спікерові анонсований проект Конституції і закликав оперативно його розглянути. Слід нагадати, що у Верховній Раді з минулого року припадає пилом проект конституційних змін, внесений минулого року представниками Партії регіонів. Про амбіції стати авторами Конституції заявляли комуністи і екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Видно, Вікторові Ющенку не варто розраховувати на тріумфальне проходження своїх конституційних ініціатив - не та тепер у Президента політична вага.

Перше реальне президентське послання перед парламентом не стало невдалим, але й не вразило депутатський корпус одкровеннями. Заклики до консолідації, підкріплені з подачі спічрайтерів цитатою з іспанського філософа Ортеги-і-Гассета, не знайшли відгуку в депутатських серцях. Наче у поганому водевілі, Ющенко привітався і попрощався з депутатським корпусом одночасно. І тепер, певно, у відповідь на недостатню повагу спробує добитися розпуску парламенту, знехтувавши власними закликами до мораторію на політичну активність до осені 2009-го.

Євген Магда