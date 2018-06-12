Виступ Віктора Ющенка у ВР: бенефіс не відбувся

Цього разу Президент України Віктор Ющенко виступив зі своїм щорічним посланням у Верховній Раді з першої спроби. Нагадаємо, що минулого року таких спроб було шість, але через нестабільність у парламенті та блокування трибуни, Президентові, врешті-решт, довелося просто в травні 2008 року опублікувати свій виступ в офіційних виданнях.

Цього разу все було мирно. Ніхто нічого не заперечував і нічого не блокував. Виступ Віктора Андрійовича слухали ліниво, хтось сміючись, хтось позіхаючи. Було таке відчуття, що всі депутати прониклися висловленою трохи пізніше думкою лідера опозиції Віктора Януковича: «це останній виступ Віктор Ющенко у Верховній Раді».

У самому посланні Віктор Андрійович рапортував про успіхи, говорив, що Україна утвердилася, як єдина нація, що ми почали більше піклуватися один про одного. Потім Президент перейшов до невдач, сказав, що головною причиною кризи в Україні стала нездатність держави провести реформи. Нарікав, що є борги по зарплаті, що втрачені зовнішні ринки і очевидно серйозне падіння ВВП. Пізніше він зупинився на долі окремих галузей.

«На десерт» Віктор Ющенко висловив свої побажання щодо швидкого політичного реформування. Заявив про необхідність переходу до відкритих партійних списків на центральному рівні і мажоритарної системи на місцевих виборах, провести реформу місцевого самоврядування, створити двопалатний парламент із зменшенням чисельності депутатів, ліквідувати зміни 2004 року, внесені тоді до Основного закону, і прийняти іншу, оновлену Конституцію. І цю Конституцію Віктор Андрійович вже сьогодні передав голові Верховної Ради.

Врешті, тільки-но Президент закінчив, парламентарії рушили в кулуари з єдиною загалом метою. Висловити своє «фе» щодо виступу Ющенка.

«Я думаю, що в цій доповіді Ющенко максимально реалізував свої інтелектуальні можливості. Дуже багато речей, про які він говорив, своєчасні. Це і відкриті списки, реформа місцевого самоврядування, над цим працювали всі попередні уряди. Але я пам`ятаю, як Ющенко надривав голосові зв`язки в 2002 році, нападаючи на ідею двопалатного парламенту, яку тоді розробляла група Адміністрації Президента Кучми, у тому числі і я. А сьогодні він озвучує її, як власну, зберігши всі наші напрацювання, включно до назви, - ділився враженнями регіонал Дмитро Табачник. - Якщо ти ще недавно казав, що двопалатний парламент - це федералізація і розпад України, то що відбулося в твоїй голові?..».

«На мій погляд, Президент у відчаї, він не знає, що йому робити в останній рік свого правління, – давав коментарі колишній мер Києва Олександр Омельченко (фракція НУ-НС). - Це якщо і не плач Ярославни, то - спроба виправдатися за свою бездіяльність. Сьогодні Віктор Андрійович озвучив, що потрібно зменшити роль місцевих адміністрацій. Чотири роки ми в парламентському комітеті б`ємося з Секретаріатом, щоб провести ці зміни, і все робиться навпаки. І хто б що не планував, але вибори до органів місцевого самоврядування пройдуть у березні 2010 року. А вибори Президента пройдуть або 25 жовтня або 17 січня. Ніякі інші сценарії неможливі. Віктор Андрійович криком кричав п`ять років тому, коли помічник Кучми Олександр Волков провів референдум щодо двопалатного парламенту. А зараз він сам пропонує обмежити свій період діяльності, швидше за все, щоб потрапити до парламенту».

«Я не бачу хоч якоїсь системності у виступі Президента, - говорив член блоку Литвина Олександр Зарубинський. - Не бачу системності у визначенні зовнішньої політики України. Були сказані якісь окремі, фрагментарні речі щодо контактів з Росією і євроатлантичного вибору. Ющенко збирається подавати так званий оновлений проект Конституції. Але якщо цей проект міститиме положення сьогоднішнього послання, то тоді у нього немає шансів».

На запитання про те, чи голосуватиме фракція Литвина за дострокові вибори, Олександр Зарубинський відповів категорично: не буде. «Якщо це сценарій Партії Регіонів разом з партнером і компанією в особі Балоги, то хай би вони не турбувалися. Хто хоче виборів? Той, хто хоче повернутися до корита. Я розумію, що тому, хто керує Президентом, дуже потрібна депутатська недоторканність, але це не привід вводити країну у вибори».

Цікаво, що на моє «суто жіноче питання» про те, навіщо Президентові так потрібна депутатська недоторканність, мені, здебільшого, відповідали: «Поцікавтеся у Васюника...» Або: «Я не знаю, я не Васюник». (Іван Васюник – віце-прем`єр-міністр, давній соратник Президента, який зокрема займається підготовкою Євро-2012). Серед відповідей були і такі як: запитайте у будівельників Арсеналу, Батурина, Лікарні майбутнього.

Слухаючи критику на адресу Президента, я з жалем подумала, що цього разу Віктора Ющенка взагалі нікому захистити.

«А чому ж ваш патрон не вийде, не скаже, що Віктор Ющенко, як завжди має рацію, що він справжній патріот?!», - цікавлюся у одного з членів групи «За Україну».

«Хвалити особливо нема за що. Таке відчуття, що виступає експерт, а не Президент, який причетний до цієї влади і несе відповідальність за все, що відбувається», - почула у відповідь.

«Гаразд, а ви голосуватимете за проведення дострокових президентських і парламентських виборів, як хоче Ющенко? Адже В’ячеслав Кириленко не звик відмовляти Президентові?» - знову запитую я депутата.

«Кириленко не відмовляє. Але навряд чи за дострокові вибори проголосує хоч би частина групи. Повинні ж бути межі поступливості», - відповіли мені.

Я слухала коментарі політиків і водночас цікавилася, наскільки прохідним є нещодавно оприлюднений сценарій проведення синхронізованих дострокових виборів Президента і парламенту. Таким сценарієм передбачається, що Віктор Ющенко стає депутатом у верхній палаті, Регіони створюють коаліцію, а Віктор Янукович очолює Кабінет міністрів.

Члени фракції Партії регіонів відповідали по-різному. Одні казали, що це був би найкращий варіант, інші відповідали, що не вірять у можливість проведення такого сценарію. Такий різнобій залишає запитання, наскільки єдиною буде фракція в своєму голосуванні. Адже, якщо КПУ, БЮТ, група В’ячеслава Кириленка і блок Литвина не підтримають вибори, то голосів для законодавчого закріплення проведення обох кампаній стає не так вже багато. Партія Регіонів плюс ЄЦ плюс «розкольники», що гіпотетично повірили в їх зірку. (Можна собі уявити, якою буде сума для отримання голосів, яких бракуватиме). Але ж тільки за гроші вирішити настільки серйозне питання буде складно. І навіть якщо ситуація погіршуватиметься, чинний уряд викликатиме дедалі більше незадоволення, якщо припустити, що Балога з Януковичем виявляться настільки ефективними, що зможуть продавити потрібне рішення про поєднання виборів, то важко уявити, що достроковим виборам передуватимуть такі кардинальні конституційні зміни. Ви вірите, що Балога з Ющенком зможуть зробити те, що не зробили Волков з Кучмою? А без другої палати, як здається, Президентові немає сенсу йти раніше і навіть проводити дострокові вибори. (Хіба що для того, щоб «врятувати країну від Тимошенко»). І ще важко повірити в реалізованість пропозицій Президента за Конституцією. Я не зустріла в кулуарах парламенту жодної людини, якій би пропозиції Віктора Ющенка припали до душі. А отже, і на народ вони навряд чи справлять враження.

Маша Міщенко