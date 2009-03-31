Янукович: сьогодні ми фактично почули останній виступ Президента

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив зі своїм останнім президентським посланням до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу в парламенті.

За словами лідера Партії регіонів, «сьогодні ми фактично почули останній виступ Президента». В.ЯНУКОВИЧ сказав, що у своєму виступі В.ЮЩЕНКО проголосив багато декларацій, зокрема, запропонував внести зміни до Конституції.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що його партія вже виходила з пропозицією створити в парламенті спеціальну комісію з цього питання. На переконання В.ЯНУКОВИЧА, важливо, аби до її складу увійшли представники усіх парламентських сил.