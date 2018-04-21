”Візит Фрадкова дав нам солодку цукерочку...”

"Витягнувши листок паперу формату А4, Фрадков повинен був оголосити: я привіз вам газ. І це було б найкращою психотерапією і магією для українського політикуму. Але він сказав інше слово..". "Візит приніс користь тільки Росії..." Експерти коментують візит Фрадкова до Києва Валерій Чалий, директор міжнародних програм центру Разумкова:

До позитивів цього візиту варто віднести, що через засідання економічного комітету, який очолюють прем`єри, нарешті, почала роботу комісія «Ющенко – Путін». І традиційні механізми україно-російської взаємодії запущені. Але результати і тональність візиту показали, що російсько-українські відносини знаходяться в режимі ручного управління. Всі рішення досягаються на найближчий період – рік максимум. За відсутності міжурядових відносин ми не знаємо, якою буде політика в газовому питанні, яким буде баланс газу, яка міждержавна стратегія цих відносин. Всі рішення носять короткостроковий попередній характер. Не зважаючи на те, що зустрілися прем`єри, всі розуміють, що остаточна крапка на “і” буде поставлена президентами. І корективи, можливо, ще вноситимуться. Достатньо закритим було ухвалення рішень і сама зустріч. Якщо три-чотири роки тому це вважалося б нормальним, то зараз сприймається зовсім по-іншому. Не випадковою стала поява різних коментарів про здачу політичних і економічних інтересів. Все це базується на домислах і відсутності реальної інформації навіть у Президента країни. Наприклад, виникає питання про механізм поставок газу і формування ціни на нього. Загалом виникає маса питань, оскільки ніхто не бачив контракту. Чи забезпечать обсяги поставок баланс газу в Україні? Чи закладений тут внутрішній ПДВ чи не закладений? Чи закладена в ціні оплата за транзит і як це здійснюватиметься? Які тут довготривалі гарантії? На який період підписаний цей контракт? Олександр Чалий сказав, що в Секретаріаті Президента немає інформації про те, як формувалася ця ціна і який передбачається механізм.

Про СОТ…Не зважаючи на те, що наші українські політики намагалися пом`якшити послання, проте месидж був однозначним і зрозумілим: Росія розраховує на синхронізацію переговорного процесу, умов вступу і самого вступу України і Росії у СОТ. Це була чітко заявлена позиція, вона була заявлена публічно. І я можу тільки вітати: Михайло Фрадков зробив те, чого не наважувалися зробити наші політики, які останнім часом зачастили до Москви. Втім, ще два роки тому я прогнозував, що Україна приєднається приблизно в один час з Росією. І можна скільки завгодно говорити про втрачений шанс і зраду національного інтересу, але минулого року ми заявляли про свій швидкий вступ у СОТ, але при цьому нам не вистачило політичної волі підписати всі протоколи, не вистачило злагодженості дій гілок влади і не вистачило розуміння суті національних інтересів. Ми упустили цей шанс не зараз, а набагато раніше. Ніхто не може перешкодити суверенній політиці, коли є бажання її здійснювати, а посилатися, що хтось створює проблеми, - це розписуватися у власній нездатності проводити цю політику.

Оцінку цим переговорам поставлять громадяни України. Це залежатиме від того, чи зможуть вони сплатити комунальні послуги і не тільки цією зими, але і наступної, чи зможуть вони покласти в кишеню те, що їм наобіцяли обидва уряди.

Віктор Небоженко, політолог: Головне, чого чекала українська і київська громадськість від візиту російського прем`єра, це те, що Михайло Фрадков привезе ціну на газ на тривалий термін (звичайно, про ціну транзиту Москва вважає за краще не говорити). Це було б так, як колись Чемберлен привіз до Англії знаменитий мюнхенський документ з гаслом: «Я привіз вам мир». Ось приблизно так, витягнувши листок паперу формату А-4, Фрадков повинен був оголосити: я привіз вам газ. І це було б найкращою психотерапією і магією для українського політикуму. Але він сказав інше : запропонував синхронізувати вступи України і Росії у СОТ. Скандальність цієї заяви полягає у тому, що СОТ не має поганої звички приймати такі країни, як Україна і Росія одним пакетом. Більш того, дізнавшися про цей наївний прийом Фрадкова, найбільші функціонери СОТ зроблять все, щоб ні про яку синхронізацію не йшлося. Але українцям залишалося тільки одне: зробити вигляд, що вони уважно вислухали Фрадкова, а Фрадкову зробити вигляд, що його добре зрозуміли в Києві. Тому не варто бити посуд з того приводу, чи є синхронізований вступ у СОТ зрадою національних інтересів або це успішний спыльний нацпроект Кремля на геополітичному просторі. Проблема синхронізації піде в туман до Нового року, поступившися місцем скандальнішим сюжетам.

Що стосується «м`яких інтерпретацій» українських політиків «СОТової заяви». Це неприємно, що у Кремля є в Україні протеже, які коментують його експромти і наміри. Але новим друзям Кремля доводитися вдавати, що вони все розуміють і зроблять все можливе, щоб задовольнити прохання Фрадкова.

Ціна на газ, яку б привіз Фрадков, дала б набагато більшу стабільність для наших двосторонніх відносин, ніж натяки на синхронне плавання або рімейк знаменитого вислову Буша, що для танго потрібні двоє.

Микола Сивульський, народний депутат, БЮТ: Мене стурбував візит російського прем`єра, тому що в ході його була заявлена і фактично реалізована наступна ідея. Оголошувалося, що уряд України не займається питаннями газу, нібито це компетенція суб`єктів господарювання. І ось Януковичу подзвонили з Москви і сказали: ціна на газ буде не більше 130-ти доларів за тисячу кубів, і РосУкренерго нібито поставлятиме УкрГазенерго 55 мільярдів кубометрів газу наступного року. Фактично був упущений унікальний крок на урядовому рівні денонсувати угоду, підписану 4 січня. Нагадаю, що тоді ж була розірвана угода, яка гарантувала отримання газу в рахунок платні за транзит за ціною 50 доларів при ставці транзиту 1,09. Клерки, так звані суб`єкти господарювання, попідписували документи, які підривають національні інтереси. А візит Фрадкова - це легітимізація зрадницьких угод. Уряд, лідер якого, йдучи на вибори, обіцяв, що поверне ціну на 50 доларів, фактично змирився з ситуацією. Більш того, він і далі йде на поступки, він хоче перевести газові відносини у формат відносин суб`єктів господарювання. Цю позицію зафіксував Фрадков. Візит приніс користь тільки Росії, а нам дав солодку цукерочку. Давайте пам`ятати, яку ціну ми заплатили за ці 130 доларів. А заява про синхронізований вступ у Сот - це взагалі втручання в справи України. Адже так ми набагато ближчі до СОТ. Тому що Росія проводить не ту політику, яка влаштувала б СОТ. Вона проводить політику державної монополізації всіх сфер відносин, там можливе пряме втручання держави в господарські відносини. Росіяни не підписали «Енергетичної хартії», не забезпечують вільного доступу до транзитних труб, вони узяли за горло середньоазіатські держави, диктуючи кому і за якою ціною відпускати газ. Вони далекі від СОТ і тепер хочуть синхронізовано з нами вступати. Мороз дурить нас, кажучи, що синхронізація торкається тільки процедури. Синхронізація - процес календарний. І питання стоїть: хто перший вступить у СОТ, той і у виграші. Тому, що при нашому вступі Росія буде все погоджувати з нами. Нам залишилося підписати протокол з Киргизстаном і прийняти двадцять законів - і ми у СОТ. І не треба ніякої синхронізації. Спільний вступ повинен стати нашою поступкою в обмін на дешевий газ. Пропустивши Росію, ми навіки залишимося в торговій кабалі, тому що Росія продиктує такі умови, що шлях туди нам буде заказаний.

Записала Маша Міщенко