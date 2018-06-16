Наталія Королевська: У БЮТ з регіоналами взаємний режим недовіри

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики, член фракції БЮТ, Наталія Королевська відповіла на запитання УНІАН.

ПР НАГАДУЄ ГОРЛУМА З «ВОЛОДАРЯ КІЛЕЦЬ»: ВІН ТЕЖ ГОТОВИЙ БУВ НА ВСЕ ЗАРАДИ КІЛЬЦЯ ВЛАДИ Партія регіонів блокує трибуну Верховної Ради. Як вважаєте, це помста за те, що ви з ними нову Конституцію не погодили, або вони просто хочуть дострокових парламентських виборів?

Мені Партія регіонів нагадує Горлума з «Володаря кілець», який охоплений тяжінням до кільця влади і заради нього готовий піти на все. Вони готові говорити про наявність ідей, бачення шляху виходу з кризи, але їх руки продовжують тягтися до заповітної мети. Саме тому вони сьогодні блокують парламент всупереч здоровому глуздові. Це вже не можна виправити.

На жаль, це початок передвиборної кампанії і закінчення конструктивної роботи в економіці. Відомо, що коли Партія регіонів починає передвиборну кампанію, вся країна переживає таке ж почуття, наче дитина грала з молотком. Дуже хотілося б вірити, що цього разу "регіоналам" не вдасться поламати економіку України.

Чи готується зараз ваша фракція до виборів?

(Сміється). Ні, ще не готуємося. Навіть не розмовляли про це. Хоча, в принципі, ми завжди готові.

ПРИЙШОВ ПРЕЗИДЕНТ, ДІСТАВ З ВАЛІЗИ КОНСТИТУЦІЮ – І ГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕЇ Віктор Ющенко у Верховній Раді представив свій проект Конституції. Ваша фракція голосуватиме за нього? У нашій країні склалася недобра традиція: в той час, коли в усьому світі розглядають економічні реформи, у нас президенти, маю на увазі також Кучму, за півроку до кінця своєї каденції починають пропонувати власну Конституцію.

Я вважаю, що якщо говорити про Конституцію, то тут повинна бути злагоджена робота, як мінімум тих політичних сил, які представлені у ВР.

Єдине, що порадувало, коли виступав Віктор Ющенко, – він визнав, що у нас повинна бути парламентська республіка. Що інститут Президента не повинен втручатися в роботу Кабміну. У країні повинен бути Президент, який обирається всенародно, але розподіл повноважень повинен бути дуже чітким. Щоб мати сильну державу, потрібно мати єдину вертикаль державного управління.

Ми повинні навчитися бути партнерами, а не так – прийшов Президент, дістав з валізи Конституцію, і голосуйте за неї, мовляв, ми станемо жити краще.

Таку конституційну реформу ми вже один раз пережили... Після чого не можемо ніяк налагодити систему роботи державної машини. Пропозиція Ющенка звучить так – а поміняймо колеса і з автобуса одноповерхового зробімо двоповерховий... Але ж від цього ж його технічні якості не поліпшаться.

Що чекає Юлію Тимошенко, коли в результаті горезвісних газових домовленостей ціна на газ виявиться для нас все-таки непідйомною? Вважаю, що для України буде абсолютно підйомна ціна, тому що зростання цін на енергоносії на ринках не спостерігається. Те, що зробила Юлія Тимошенко, – було єдиним шансом перейти на ринкові відносини.

Чи не вважаєте Ви, що Юлію Володимирівну можуть звинуватити в непослідовності? Один день, коли вона з Ющенком підписували декларацію про модернізацію ГТС у Брюсселі, вона говорила, що ми обійдемося без Росії. На інший день, після нервової реакції з Москви, вона вже сказала, що ми ніяк не обійдемося без Росії.

Політика – це ціла повість, а не окремі розділи. Тут потрібно дивитися всю політичну історію в контексті одного твору, а не в контексті окремих розділів. Якщо Європа готова вкладати гроші, то це чудово. Але все також добре розуміють, що у нас є серйозна зав’язка з Росією. Ми 70 років створювали з нею спільну економіку і спільну кооперацію, єдині ринки.

Звісно, хотілося б усе і одразу: щоб на нас зважала Європа і поважали в Росії. Почекайте, давайте все крок за кроком. До цього, на жаль, останні роки ми просто знищували свою репутацію.

Україна так географічно розташована, що просто зобов`язана вибудовувати дружні відносини з усіма сусідами. Ми повинні навчитися виконувати своє домашнє завдання. Тобто, щоб щось вимагати, ми повинні мати певний ресурс стабільності.

Президент Ющенко з трибуни ВР сказав, що армія вже реформи пройшла, візовий режим скоро ліквідують, скоро будемо в єдиному економічному просторі... Дай-то Боже, але...

Я це все слухала і у мене було відчуття, що ось вчора обрали Президента, і сьогодні він розповідає, що потрібно зробити.

ДІЇ ОПОЗИЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ – ЗРАЗОК ПОЛІТИЧНОЇ НЕПОРЯДНОСТІ Чи можливі дострокові парламентські вибори?

Упевнена, що потрібно відходити від практики робити постійне перезавантаження. Від цього перезавантаження людям не буде ні холодно, ні гаряче. Ми можемо всі знову піти на вибори, взяти в руки прапори... Але в мене питання – з чим підемо до людей? Цікаво, з якими гаслами всі політики підуть цього разу на вибори.

Та виконайте хоч би крихту того, чого вже наобіцяли! Пам`ятаю гасло Партії регіонів про «покращення життя вже сьогодні!», але чомусь ніяк його не поліпшать.

Ми теж брали на себе зобов`язання, які не всі ще реалізовані. Нам усім є над чим працювати.

Дії опозиції в умовах світової кризи – це зразок економічної неосвіченності і політичної непорядності. Як промисловці, як найбільші в країні власники ФПГ, вони чудово розуміють, що потрібно проводити серйозні, системні реформи. Вони чудово розуміють, що політичним шантажем ситуацію не поліпшити, її можна тільки погіршити.

Ви Партію регіонів називаєте «політичними шантажистами», але все-таки домовляєтеся з ними про коаліцію.

Не мала на увазі тільки Партію регіонів. Пропрезидентська частина парламенту не проголосувала за антикризові закони, від яких справді залежать результати домовленостей з МВФ. Але перед цим запевняли, що проголосують.

МИ ДИКУНИ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Однією з ключових умов виходу з кризи, як кажуть світові експерти, є енергозбереження. Чи можете назвати сукупність кроків уряду з енергозбереження в комунальному секторі, підприємництві?..

На нинішній момент ми дикуни в енергозбережних технологіях. Впродовж останніх 17 років у нас з усіх металургійних підприємств тільки Алчевський меткомбінат запустив когенераційні установки. Всі решта працюють на дідівських методах.

Та й взагалі виробничники до енергозбереження ставляться по-радянськи. За принципом – жарко взимку, відкрив кватирку. Тут, звичайно, потрібно багато що міняти як на ментальному, так і на законодавчому рівні. І починати з тієї ж альтернативної енергії.

У вітчизняної промисловості є вибір – або вона робить серйозну реконструкцію промисловості, або будемо останнім паровозом. Інакше ми ніколи не будемо конкурентоздатними.

Що стосується конкретних кроків Кабміну, то розроблено окремий законопроект з оподаткування й впровадження альтернативних джерел енергії. Також підготовлений ряд програм з використання теплових насосів, газометану. Після поїздки прем`єра Японія дала згоду на інвестиції в енергозбережні технології України.

Крім того, ми маємо свій колосальний внутрішній потенціал. Наприклад, завод Малишева робить котли, які за своїми технологічними показниками можуть конкурувати з європейськими. І багато-багато інших.

Разом з кризою прийшло осяяння, що далі наявну дірку в енергобалансі не можна пропалювати. Я завжди вважала, що уряд повинен задавати тон, оголяти проблему, прописувати кроки її рішення. Упевнена, що якби сьогодні всі антикризові заходи, які розробляє уряд тут же, в режимі он-лайн упроваджувалися, то Україна жила б в зовсім іншій ситуації.

Але, на жаль, процес гальмування, який має місце по вертикалі роботи всієї державної машини, перешкоджає достатній ефективності роботи уряду.

У БЮТ З ПР ВЗАЄМНИЙ РЕЖИМ НЕДОВІР`Я У такому разі є світова практика: якщо уряд не знаходить підтримки у вертикалі, то він має подати у відставку, як, наприклад, в Латвії.

Піти у відставку – це найлегше. А піти у відставку ще півроку, тому взагалі чудово. Якби парламент мав можливість створити іншу коаліцію і обрати інший Кабмін – немає проблем.

Але криза диктує свої умови, і перше що слід було б зробити – незалежно від кольорів, створити єдиний уряд.

А в чому Ви не можете зійтися з Партією регіонів, щоб створити такий уряд? Думаю, просто присутній взаємний режим недовір`я.

Проблема не в тому, що ми не можемо розподілити міністерські пости. До цього питання справа навіть не доходить.

Ми багато чуємо від «Регіонів» про антикризову програму, найкращу і найпрофесійнішу, але ніяк не можемо її побачити. Проте, як кажуться, товар особою ніхто не показує. Тут і починається стопор.

На жаль, у період кризи у всіх дуже багато спокус заробити собі додаткові політичні дивіденди.

З цього приводу хочу розповісти анекдот. Бігає мавпа по лісу і кричить: «Криза, криза». Бачить ведмедя: «Ведмідь, криза, катастрофа!» Ведмідь: «Слухай, піди. Я як їв м`ясо, так і їм. Щоправда, важче знайти його стало, але все-таки їм. Не заважай мені!» Мавпа бачить лисицю: «Лисиця, криза, криза!» Лисиця: «Мавпа, піди! Я як ходила в шубі, так і ходжу. Немає мені справи до кризи». Мавпа говорить собі: «Нічого не розумію. Ці у шубах як ходила, так і ходить. Ведмідь як їв м`ясо, так і їсть, а я як була з голою дупою, так і залишилася».

Ось розумієте, деякі хочуть сьогодні просто нажитися.

УКРАЇНСЬКА МОВА НА ДОНБАСІ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ Ви як вихідець з Луганського регіону підтримуєте ідею іншої державної мови?

Вважаю, що ми як нормальна держава повинні мати одну державну мову. Двомовність може призвести тільки до непотрібних розколів суспільства. Але на рівні регіональному люди повинні розмовляти тією мовою, яка їм зручніша.

Створили штучний міф про те, що в Луганську потрібно захищати російську мову. Я вам скажу, що скоріше українська мова на Донбасі потребує захисту.

Так сталося в моєму житті, що моя особистість формувалася в російськомовному середовищі. Тому мені зручніше мислити по-російськи. Але мій син вчиться вже в українській школі.

ВР небаченою більшістю ухвалила закон про престиж шахтарської професії. Цим законом передбачені додаткові пільги шахтарям-пенсіонерам. А у вас є чим сьогодні платити зарплату працюючим шахтарям, не кажучи вже про якісь пільги?

Нині зарплата шахтарям виплачується. Хоча, на жаль, за березень її кілька днів затримали. Згідно з прийнятим нещодавно законом, гроші виділяються після схвалення двома парламентськими комітетами. Такою свого часу була вимога Партії регіонів. Бюджетний комітет, очолений представником Блоку Литвина, «шахтарі пройшли успішно». А другий, під керівництвом регіонала Миколи Азарова, довго не міг зібратися. Ймовірно, це була проблема суто технічна. Мені б не хотілося думати, що в ситуацію була привнесена політика.

Як Ви потрапили до БЮТ? Кажуть, що Ви мало не до останнього були в команді Віктора Януковича, а коли запахло смаженим, то вирішили приєднатися до Тимошенко.

Мені Тимошенко як сильний політик завжди імпонувала.

У Луганську і сьогодні є інформаційна блокада, а в 2003–2004 роках взагалі був серйозний форпост. Люди десь чули про Тимошенко і Ющенка, але нічого не знали про них.

Я на той момент була депутатом облради, пройшла за мажоритарним округом, не перебувала в жодній політичній силі.

Звісно, облрада відстоювала інтереси Януковича. Президентські вибори закінчилися, і Луганщина залишилася жити тим життям, яким і жила, – абсолютно нікому не цікавим. Біло-блакитна команда розбіглася-роз’їхались. Я цю команду дуже добре знаю, багато чого в них навчилася. З багатьма дружимо, але при цьому у нас є чіткі грані між дружбою і політикою. Щоб підтримувати взаєморозуміння, не можна ці грані переходити.

Після того, як я стала депутатом від БЮТ, з`явилися публікації про те, що я «перебігла від Партії регіонів». Але це неправда. Я ніколи не була членом Партії регіонів, а тим більше членом команди Януковича.

МІЙ ХАРАКТЕР ДУЖЕ БЛИЗЬКИЙ ДО ХАРАКТЕРУ ТИМОШЕНКО Кажуть, із своїм земляком-«регіоналом» Олександром Єфремовим Ви не спілкуєтеся.

Провокаційне питання. З Олександром Єфремовим бачимося на політичних дебатах в прямих телеефірах. Якщо серйозно, то я спілкуюся абсолютно з усіма своїми земляками. Ми прожили в одному місті багато років, працюємо в одному окрузі і як виховані люди не можемо не спілкуватися або не вітатися. Це буде дрібно і некоректно. Спілкуюся також і з донецькими.

Що стосується мого приходу в БЮТ. Це був такий скоріше підсвідомий порив. Рішення йти в команду Тимошенко прийняла в день її відставки. Пам`ятаю, того дня вона саме давала прес-конференцію. І я її відчула. Бачила десь її біль, її розчарування і при цьому колосальну внутрішню силу. Це була людина, яка вже того дня готова разом з своєю командою йти вперед. Мені страшенно захотілося стати членом цієї команди. Ось саме цієї!

Мій характер дуже близький до характеру Тимошенко, тобто ніколи не здаватися, ніколи не піддаватися обставинам, а створювати обставини, які потрібні тобі.

Через три роки можу сказати, ще жодного разу не пошкодувала про те, що працюю в БЮТ, про те, що прийшла одразу в опозицію.

Щоправда, коли ми були в опозиції і коли йшла скупівля цих «золотих» трьох сотень депутатів, був сильний моральний тиск. Уявіть собі, сьогодні людина сидить з тобою поряд, а завтра на сусідній лавці.

РЕГІОНАЛИ НАМАГАЛИСЯ КУПИТИ МЕНЕ НА ТАК ЗВАНИЙ «ДОНБАСІВСЬКИЙ ПАТРІОТИЗМ» Ваші земляки Вас теж намагалися перекупити?

А кого не намагалися? Вони намагалися домовитися з усіма, з ким тільки можливо.

Мене намагалися більше купити на так званий «донбасівський патріотизм». Мовляв, у Верховній Раді Донбас може бути представлений тільки під одним партійним прапором.

Але це все несерйозно. Я упевнена, що на шляху до своєї кар`єри ти повинен пройти всі сходинки. Переступиш хоч одну, і вона тобі цього не пробачить.

Ви свою кар`єру починали з простого менеджера. Після року роботи менеджером стали фінансовим директором...

Ну це не прямо так було: сьогодні менеджер, завтра директор. До фінансового директора я йшла впродовж трьох років. Я за гороскопом Тілець, тому завжди вперто йду до своєї мети. Тим більше, тоді був час бурхливого розвитку бізнесу.

Дуже вдячна своїм керівникам, які страшенно ризикували, доручаючи мені відповідальні доручення. Мені здається, я особисто б не змогла двадцятирічній дівчинці довірити таку відповідальність.

Так, мені було складно, але це добра школа життя. Пам`ятаю, як з відряджень майже не поверталася додому, в машині у мене була подушка, ковдра. Так і спала просто в автомобілі. При цьому одержаний в бізнесі досвід я б ні на що не проміняла. Адже цьому не навчать в жодній школі, в жодному університеті, в жодній політичній школі, тому що в бізнесі рівень відповідальності абсолютно інший. Там ти розумієш, де тобою грають, а де ти граєш. А в політиці зовсім не зрозуміло, коли ти когось використовуєш або тебе використовують. Тут ти можеш так загратися, що не встигнеш схаменутися, як ти вже виконуєш іншу роль.

У МЕНЕ КОМПЛЕКС ВІДМІННИЦІ Торговельна марка «Королівське морозиво» створена на Вашу честь?

(Сміється). З цим морозивом вийшло дуже цікаво. Взагалі я морозиво не люблю, бо в дитинстві хворіла на ангіну.

Ми прочитали в «Віснику приватизації», що цей об`єкт був виставлений на продаж. Мені подзвонили з облдержадміністрації і кажуть: «Тут виставлені акції на приватизацію. Їх хоче скуповувати київська компанія і дніпропетровська, почнеться хаос...» Я відправила аналітичну групу вивчити підприємство. У результаті ми вирішили, що бізнес досить-таки цікавий, хоча прибуток не такий високий.

Приватизація саме проходила в період моєї першої вагітності. Пам`ятаю, 20 лютого були збори акціонерів, а 2 березня я народила. Це був такий період романтики: морозиво, діти.

Я завжди тільки керувала активами, а походження капіталу було і від батьків, і від брата. У нас в сім`ї ніколи не було ніякого поділу – мовляв, це моє, а це твоє.

Після того, коли я пішла в політику, зовсім відійшла від бізнесу. Багато активів продали. Зараз залишився тільки бізнес чоловіка.

А який у нього бізнес?

Я не хочу цього коментувати. Своєму чоловікові я пообіцяла, що ніколи не вплутуватиму його в політику.

Він єдиний в світі дає мені об`єктивну оцінку, починаючи від зовнішнього вигляду, ухваленого рішення і закінчуючи внутрішнім, емоційним станом.

Яких вершин хочете досягти в політиці? Як буде призначено. Найголовніше для мене – відчувати себе комфортно. Але це не означає, що треба складати руки, розслаблятися і не йти вперед.

Зараз, очолюючи Комітет з питань промислової і регуляторної політики, я відчуваю себе на своєму місці. Хоча були ряд пропозицій піти працювати в Кабмін, різні фонди.

Я 15 років пропрацювала в бізнесі і зараз не теоретично, а з практики розумію всі його сьогоднішні проблеми. Мене іноді питають: «А звідки ви знаєте того олігарха?» Я кажу, що знала його, коли він ще не був олігархом.

Раніше всі мої знайомі бізнесмени просили мене, щоб уряд, Верховна Рада не заважали їм працювати, і в них все йшло добре. Але зараз той момент кризи, коли ми їм справді потрібні. Вони кажуть мені: «Допоможіть нам. Ви потрібні нам сьогодні». І я це теж розумію.

Я щовечора перед сном вивчаю закони. Буває, що і до двох–чотирьох ночі. Тому що просто не можу прийти непідготовлена на засідання. Це у мене такий комплекс відмінниці.

Спочатку мої помічники від мене сахалися. Говорили мені: «У нас було багато голів (комітету ВР) – Єхануров, Кінах. Вони ніколи так багато не вимагали, ні у що так не заглиблювалися, вони у всім нам довіряли». Але це не недовіра, я зобов`язана досконало знати предмет розмови.

Криза – це такий момент істини для депутатів: або ти зміг бути корисним, або – ні.

ЯКЩО ТИ НЕ З ДОНЕЦЬКА – ЗНАЧИТЬ, НЕ З ЇХ КОМАНДИ Що Вам подобається в Юлії Тимошенко?

Мені більше за все імпонує відчуття команди. Я не прихильник одинаків, які плетуть якесь павутиння і радіють, коли хоч хтось потрапить до нього.

У прем`єрі вражає, перш за все, її колосальна працездатність, її щире бажання змінити ситуацію.

А не намагаєтеся бути схожою на неї?

Можливо, десь на підсвідомості. А так я завжди була сама по собі.

Мені незрозуміло, коли мене намагаються з кимось порівняти, у мене є своє ім`я, прізвище і біографія. У Вашому кабінеті є портрет Тимошенко, але немає портрета Президента. Чому? (Сміється). А ще у мене є портрет мого сина, чоловіка і мами з татом.

Кажуть, Ви – улюблениця Юлії Володимирівни...

Все дуже відносно.

Ніколи не прагнула бути чийсь улюбленицею. Завжди мала бажання бути корисною, бути людиною, на яку можна покластися, якій довіряють.

Щодо довіри. Можливо, це те, що мені бракувало в облраді. Там так: якщо ти не з Донецька – значить не з їх команди. Тобто там є донецьке ядро, і воно завжди буде донецьким ядром. І їх за це можна поважати, тому що вони створили сильну команду, яка підкорила величезну кількість виборців.

Ви людина зайнята, але все таки, думаю, і у Вас буває вільний час. Як його проводите? Знаєте, у мене через такі питання навіть комплекси розвиваються, тому що я не знаю, як на них відповідати.

Іноді я ходжу на якісь вечірки, але почуваюся там незручно. Обов`язково когось знайду, з ким можна говорити щодо роботи, і відразу стаю нецікавим співрозмовником.

Натомість маю вузьке коло друзів, яких я знаю дуже давно, з якими ми можемо просто помовчати, посміятися одне над одним.

Якщо чесно, я не люблю ходити на тусовки. Мені набагато приємніше провести вихідний з дітьми або просто з своїм чоловіком десь посидіти, випити келих шампанського і обговорити, як рухатися далі.

Розмовляла Оксана Климончук