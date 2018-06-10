Віхи тижня: Ющенко оскаржив 25 жовтня, Тимошенко стала економістом, ПР не знає, чого хоче, і всі чекають вердикту МВФ
Президент поніс в маси авторський проект конституційних змін...
|Віктор Ющенко
Ющенко навіть злегка бравує своєю готовністю піти на одночасні вибори глави держави і парламенту, при цьому відзначаючи, що не виключає можливості відновлення коаліції. Правда, спроба видати дату 25 жовтня, визначену парламентом для проведення чергових президентських виборів, як «дострокову» Президенту і його Секретаріату не вдалася. Президент таки направив до Конституційного суду свої сумніви щодо законності цієї дати. Нагадаємо, що, голосуючи за неї, депутати проявили небувалу згуртованість (401 голос з 422 зареєстрованих у залі).
|Анатолій Гриценко
Розрахунок Ющенка зрозумілий: він вже давно не демонструє скільки-небудь пристойної для його нинішньої посади популярності, тому вирішив піти на політичний таран. Місія Президента – тягнути на дно свого давнього соратника Юлію Тимошенко, яка виступає в ролі непримиренного критика Віктора Андрійовича. Прем`єр відчуває, що Президент пішов в «останній і рішучий бій», тому використовує перевірений спосіб: Тимошенко заявила, що їй ніколи реагувати на політичні ініціативи глави держави, оскільки вона переймається проблемами української економіки. Таке пояснення з вуст прем`єра бентежить будь-якого політичного аналітика на захід від українсько-польського кордону, але наші співгромадяни на нього відреагували спокійно. Їх у владні ігри не запрошують, а весняно-польові роботи поки ніхто не відміняв.
|Володимир Литвин
Розчулює позиція Віктора Януковича. Лідер Партії регіонів відпрацював обов`язкову програму на мітингах в Сімферополі і Києві на початку квітня, після чого дав владі час до 14 квітня для розробки антикризової програми. Мабуть, як чесна людина Віктор Федорович вирішив не завдавати удару в спину Тимошенко і надав право критикувати її однопартійцям. Ось тільки Рінат Ахметов дещо несподівано заявив, що вважає за краще боротися з кризою, а не з урядом. Зате Микола Азаров не підвів, висловив упевненість, що парламентарії не настільки дурні, щоб підтримати запропоновану Кабміном антикризову програму.
Зате минулого тижня справдилася мрія української влади: до Києва повернулася місія МВФ, якій належить визначити, чи гідна Україна отримати другий транш кредиту. Натхенна Юлія Тимошенко готова просити про виділення відразу другої і третьої порції позик, але проблема міжнародних фінансових організацій у тому, що вони професійно недовірливі і вірять виключно прийнятим законам, а не обіцянкам.
Євген Магда