Порошенко про боротьбу з корупцією: таврувати словом "зрада" не потрібно

Президент України Петро Порошенко запевняє, що не буде "адвокатом" жодного члена власної команди у разі пред’явлення правоохоронцями обґрунтованих претензій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи у парламенті зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

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Порошенко наголосив, що "найболючіше і найскладніше питання - це питання боротьби з корупцією".

"Якщо говорити мовою Інтернету та соціальних мереж, - тут важко поставити хештег "перемога", але й клеймити питання зараз хештегом "зрада" - теж не потрібно", - сказав він.

Водночас президент наголосив, що необхідно продемонструвати рішучі подальші дії.

Говорячи про систему боротьби з корупцією та антикорупційні органи, Порошенко зауважив, що загалом "доволі щільна мережа відбудована так, що сьогодні жоден з високопосадовців не має гарантій безкарності".

«Ніхто нікому ніколи не може гарантувати «політичний дах» чи «прикриття»», - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що «це повною мірою стосується і так званих «друзів президента».

"Ні в кого зі своєї команди, у разі обґрунтованих претензій з боку правоохоронців, адвокатом працювати не збираюся. І таким взагалі не місце в моїй команді", - запевнив президент.