Порошенко назвав умови розміщення місії ООН на Донбасі: уся зона АТО і жодних узгоджень з бойовиками

Розміщення на всій окупованій території Донбасу «блакитних шоломів» ООН стало б реальним проривом у процесі мирного врегулювання та потужним фактором деескалації.

Читайте такожУкраїна довела до відома генсека ООН свою позицію щодо миротворців на ДонбасіПро це сказав президент України Петро Порошенко, виступаючи в парламенті.

Він наголосив, що Росія продовжує здійснювати провокації, перешкоджати ефективній діяльності спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ, постачати зброю на українську територію і найманців.

«І за таких умов розміщення на всій окупованій території Донбасу «блакитних шоломів» ООН стало б реальним проривом у процесі мирного врегулювання, потужним фактором деескалації» - зауважив Порошенко.

Він додав, що Україна послідовно просуває цю ініціативу вже кілька років. За його словами, однак Росія два роки повністю відкидала навіть таку можливість і «не всі партнери, чесно кажучи, не дуже активно це підтримували».

Порошенко наголосив. Що на сьогодні партнери підтримують українську ініціативу.

«Ми, нарешті, почули реакцію і по той бік фронту. Хоча, звичайно, ми чітко розуміємо, що диявол криється в деталях. Безумовно, пропозиція РФ щодо розгортання місії ООН виключно для цілей охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є щонайменш дивною. Тим більше, що саме російські бойовики є головною загрозою для безпеки міжнародних спостерігачів», - підкреслив Порошенко.

Президент наголосив, що Україна готова до предметної розмови з членами Ради Безпеки ООН. Він вважає, що ця дискусія має включати ряд принципових елементів. «По-перше, ми виступаємо за розгортання повноцінної миротворчої Місії ООН на всьому Донбасі. Вона повинна мати за мету не консервацію російської окупації, не легалізацію російської військової присутності, а забезпечення тривалого миру в окремих районах Донецької і Луганської областей України та повне відновлення територіальної цілісності нашої держави", - сказав глава держави.

За його словами, майбутня Місія ООН повинна бути розміщена на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону.

«По-третє, згадана Місія повинна відповідати керівним принципам здійснення миротворчих операцій ООН, що апріорі виключає участь у ній представників країни-агресора та сторони конфлікту. По-четверте, ні про яке узгодження з російськими бойовиками параметрів майбутньої місії ООН не може йти мови. По-п’яте, робота над згаданою ініціативою жодним чином не є підставою для скасування існуючих міжнародних санкцій проти Росії. Вони мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України через виконання Мінських домовленостей», - наголосив Порошенко.

Президент України додав, що домовитися стосовно параметрів миротворчої Місії буде надзвичайно складно.

«За півтора тижні вирушаю до Нью-Йорка на Генасамблею ООН і впевнений, що спільними зусиллями, за допомогою міжнародних партнерів, передусім Німеччини, Франції та США, ми обов’язково встановимо мир і повернемо всі окуповані території, відновимо суверенітет та територіальну цілісність України», - заявив Порошенко.