Поданий Росією в ООН проект резолюції жодного відношення до миротворчості на Донбасі не має - Єльченко

Постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко наголошує, що поданий Росією в ООН проект резолюції ніякого відношення до миротворчості на Донбасі не має. Про це він сказав під час відеовключення з Нью-Йорку в ефірі телеканалу "112 Україна".

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За його словами, сьогодні конкретний проект резолюції був озвучений постійним представником РФ при ООН Василем Небензя та направлений керівництву ООН з проханням, щоб з резолюцією ознайомилися усі члени Ради безпеки.

"Ми в принципі очікували такого кроку від Росії, але не варто було сподіватися на те, що вони напишуть такий проект резолюції, який повністю влаштує і Україну, і всіх інших", - переконаний Єльченко.

"Коли читаєш цей проект, на перший погляд він виглядає таким, знаєте, "безобидным", все там правильно написано. Коли починаєш вчитуватися, то розумієш, що там ідеться про якісь абсолютно нереальні речі", - додав він.

"По-перше, йдеться не про миротворчу місію ООН, а про якусь місію з охорони місії ОБСЄ. Тобто, уявіть собі ситуацію: стоять неозброєні монітори ОБСЄ і їх охороняють миротворці ООН. Я не бачу в цьому ніякої миротворчості, і я не уявляю собі технічно, як це можна зробити", - наголосив український дипломат.

"По-друге, у своєму проекті вони кажуть про те, що ці миротворці ООН будуть розташовані тільки вздовж лінії розподілу між ворогуючими сторонами. Там нічого немає абсолютно про російсько-український державний кордон, з якого власне і почалися усі проблеми. Ми наполягаємо, зі свого боку, на тому, що будь-яка місія ООН має в першу чергу бути розгорнута на кордоні між Росією та Україною, щоб повернутися до тієї ситуації, яка була до 2014 року", - сказав Єльченко.

Також він зауважив, що в проекті російської резолюції нічого немає про мандат цієї місії. За його словами, в російському проекті дуже все розмито.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

Сьогодні, 5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.