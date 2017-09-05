Росія направила в Радбез ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі

Росія направила голові Ради Безпеки ООН Текеде Алему і генеральному секретарю всесвітньої організації Антоніу Гутеррішу проект резолюції про розміщення миротворців на лінії зіткнення на Донбасі. Про це заявив у вівторок журналістам постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, передає "ТАСС".

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"Сьогодні нами направлено відповідний проект резолюції голові Ради Безпеки і генеральному секретарю ООН. Сподіваємося, що найближчим часом він буде поширений серед членів Ради", - сказав дипломат.

За його словами, найближчим часом текст буде вивчений експертами країн - членів Радбезу, а основний етап переговорів почнеться на наступному тижні після повернення постпредів з поїздки в Ефіопію.

У той же час прес-секретар президента РФ заявив, що Москва "ніколи не противилася" відправленню миротворчого контингенту в Україну.

"Москва ніколи не була противницею [відправки миротворців], Москва завжди була противницею обговорення цього питання, повністю ігноруючи наявність однієї із сторін конфлікту. Це безперспективно", - сказав Дмитро Пєсков.

При цьому прес-секретар президента РФ заявив, що поки немає визначеності з приводу відправки миротворчих сил ООН на лінію розмежування на Донбасі.

"Ніяких таких модальностей миротворчих сил поки що не існує, це ніким не обговорювалося, ніким не формулювалося, не конструювалося і ніким не узгоджувалося", - сказав представник Кремля журналістам. Таким чином він відповів на питання, чи готова РФ на розміщення миротворців без участі російської держави.

"Ні, ніякого уявлення ні в кого немає", - відповів Пісків на уточнююче запитання про можливе складі миротворчої місії і участь в ній росіян. "Справа в тому, що ця тема евентуально ставиться на порядок денний давно, але ніякої ясності ні в кого немає", - пояснив прес-секретар російського лідера.

Пєсков стверджує, що розміщувати миротворців, не вступаючи в контакт бойовиками "Л/ДНР", "просто неможливо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

Він, зокрема, зазначив, що розміщення миротворців ООН або людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, "цілком доречно". "Не бачу тут нічого поганого, навпаки вважаю, що це пішло б на користь вирішенню проблеми на південному сході України, але, зрозуміло, мова може йти про функції забезпечення безпеки працівників ОБСЄ. Друге: ці сили повинні знаходиться на лінії розмежування, а не на якихось інших територіях. Третє: вирішення цього питання має відбутися не інакше, як після розведення сторін і відведення важкої техніки", - заявив Путін.

За його словами, це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав "нормандському форматі" відзначив необхідність введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради Безпеки ООН. "Питання миротворчої місії ООН і збройної місії ОБСЄ просувається досить важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідею з миротворцями я збираюся наступного місяця представити у Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН", - сказав Порошенко.